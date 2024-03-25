為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮格，一次享受到9種和牛部位-捷運徐匯中學｜Ruby說美食享受旅行(@tour_r…

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮格，一次享受到9種和牛部位-捷運徐匯中學｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-03-25 15:06:58 Ruby說美食享受旅行 人氣：98
share
窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：432篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：浜江日式燒肉店 
phone02-28575052
place新北市三重區集賢路150號2樓
作者本次評價：
2.00
美味度
2.00
服務品質
2.00
裝潢氣氛
2.00
CP值
2.00
share place
寫文章 回報歇業

組合圖.jpg

浜江日式燒肉店以個人燒肉為主打，供應的肉品皆為日本A5和牛等級，

近期在Instagram上的和牛九宮格更是Ruby心動前來一試。

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

位於捷運徐匯中學站附近的浜江日式燒肉店距離稍遠，需乘坐公車或騎車較方便，

若自行開車則需停放在路邊停車格，交通上確實有些不便。

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

餐廳位於二樓，三樓為員工辦公區域，需乘坐電梯方可抵達餐廳。

一踏入門，裝潢氛圍與音樂即帶給人仿佛置身日本燒肉店的感覺，

並在入口處提供了圖片，供顧客參考欲品嚐的部位。

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

由於以個人燒肉為主打，每位顧客均獨享一個烤網，若多人同桌用餐，

如果不想要單獨個人位子，若需要建議事先訂位。

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

壽星於當月出示證件，將有一隻哈根達斯雪糕，口味隨機，無法選擇。

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

如果是第一次用餐的話，店員也會稍微介紹一下，

桌上也都有告知，烤肉片需要注意的事情，算是滿貼心的。

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

如對菜單上的肉品不感興趣，可至冰箱選擇更高等級的和牛，

並按重量現選現切，價位就會較高一些。

如果點了豪華單品的肉類，也可以加價升級

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

日本新瀉越光米白飯套餐 +140元 / 特製日本咖哩 +210元

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

或是可以加鰻魚丼飯套餐+210元

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

新瀉越光米白飯

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

桌上都有提供沾著燒肉的醬料

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

大口吃肉套餐-牛五花 150g $380

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮
 

日本A5頂刃板腱 150g $780

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

稀有部位，每頭牛僅有2塊味道濃郁，

切成薄片烤烤，不需添加過多調味即可品嚐到牛肉的風味。

 

 

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮
 

日本A5和牛卡路比 100g $480

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

位於肋骨周圍，脂肪與肉的比例分佈均勻。

 

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮


日本九宮格和牛 $999

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

詳細的話也可以看菜單，會更了解每個部位吃起來的口感與風味。

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮
Ruby還加購選項  特選松阪豬肉 50g $98

肉厚適中，微焦後淋上檸檬汁更添風味。

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

日本北海道干貝 $90

新鮮干貝放於烤網上 等到滾了及邊緣冒泡就可吃，

干貝鮮味十足，喜愛干貝的顧客不妨一試。

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮
 

目前每人消費滿300元，評論五星好評即可獲贈牛五花或豬五花一份，

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

單品肉加點套餐用餐結束後，會給一人一小碗的Haagen-Dazs哈根達斯迷你杯一杯，

可惜口味都不是基本口味，都是甜膩的口味。

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

Ruby覺得浜江日式燒肉店的肉品還算不錯，販售了市面上較不常見的品。

單純享用和牛可能會讓人覺得較油膩。此外，小菜的部分不能續，

若想要搭配時可能需要加點，整體的性價比稍顯不足。

【三重美食】浜江日式燒肉店-主打個人燒肉，頂級肉品，和牛九宮

 

【店家資訊】
👉浜江日式燒肉店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠新北市三重區集賢路150號
☎️02-2857-5052
⏰週一至週日 11:00-21:30

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

 💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

 💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT 

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

【】｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530) 看更多美食旅遊食記


如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

 

文章標籤
浜江日式燒肉店 日式燒肉店 三重美食推薦 三重美食 三重美食餐廳 濱江日式燒肉 蘆蘆洲美食洲 蘆洲美食 蘆洲美食推薦 捷運徐匯中學 三重燒肉推薦 三重燒肉 燒肉套餐 個人燒肉 和牛燒肉 和牛燒烤 日本A5和牛 和牛九宮格 新北美食推薦
創作者介紹
創作者 Ruby說美食享旅行 的頭像
Ruby說美食享旅行

Ruby說美食享受旅行




加入窩客島line好友搶看限時優惠
#日式燒肉
morechevron_right
文章關鍵字
浜江日式燒肉店 日式燒肉 日式燒肉推薦 浜江日式燒肉 more
檢舉
share
chevron_left

台北市中正區【台北東門市場】元榆牧場-台北東

新北市板橋區【板橋美食】貳老炭烤吐司附菜單-

chevron_right
延伸閱讀
肉肉控衝一波！質感系燒肉「旺盛苑和牛燒肉」插旗大同區，打造肉控最頂級的燒肉饗宴。
 顏爾嫻
肉肉控搶吃「52元和牛套餐」！全新開幕「上吉燒肉」推出一日限定52元頂級和牛套餐，肉肉控沒跟到就要哭了。
 編輯 張人尹
燒肉控搶29元牛五花！高人氣一人燒肉「燒肉LIKE」祭出全品項單點半價優惠，一日限定29元牛五花讓燒肉控搶翻。
 顏爾嫻
吃燒肉不用揪！燒肉控等很久的「燒肉LIKE」插旗新竹巨城，最低價只要170元就能吃到高CP值燒肉套餐。
 顏爾嫻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up