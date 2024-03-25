浜江日式燒肉店以個人燒肉為主打，供應的肉品皆為日本A5和牛等級，

近期在Instagram上的和牛九宮格更是Ruby心動前來一試。

位於捷運徐匯中學站附近的浜江日式燒肉店距離稍遠，需乘坐公車或騎車較方便，

若自行開車則需停放在路邊停車格，交通上確實有些不便。

餐廳位於二樓，三樓為員工辦公區域，需乘坐電梯方可抵達餐廳。

一踏入門，裝潢氛圍與音樂即帶給人仿佛置身日本燒肉店的感覺，

並在入口處提供了圖片，供顧客參考欲品嚐的部位。

由於以個人燒肉為主打，每位顧客均獨享一個烤網，若多人同桌用餐，

如果不想要單獨個人位子，若需要建議事先訂位。

壽星於當月出示證件，將有一隻哈根達斯雪糕，口味隨機，無法選擇。

如果是第一次用餐的話，店員也會稍微介紹一下，

桌上也都有告知，烤肉片需要注意的事情，算是滿貼心的。

如對菜單上的肉品不感興趣，可至冰箱選擇更高等級的和牛，

並按重量現選現切，價位就會較高一些。

如果點了豪華單品的肉類，也可以加價升級

日本新瀉越光米白飯套餐 +140元 / 特製日本咖哩 +210元

或是可以加鰻魚丼飯套餐+210元

新瀉越光米白飯

桌上都有提供沾著燒肉的醬料

大口吃肉套餐-牛五花 150g $380





日本A5頂刃板腱 150g $780

稀有部位，每頭牛僅有2塊味道濃郁，

切成薄片烤烤，不需添加過多調味即可品嚐到牛肉的風味。





日本A5和牛卡路比 100g $480

位於肋骨周圍，脂肪與肉的比例分佈均勻。



日本九宮格和牛 $999

詳細的話也可以看菜單，會更了解每個部位吃起來的口感與風味。



Ruby還加購選項 特選松阪豬肉 50g $98

肉厚適中，微焦後淋上檸檬汁更添風味。

日本北海道干貝 $90

新鮮干貝放於烤網上 等到滾了及邊緣冒泡就可吃，

干貝鮮味十足，喜愛干貝的顧客不妨一試。





目前每人消費滿300元，評論五星好評即可獲贈牛五花或豬五花一份，

單品肉加點套餐用餐結束後，會給一人一小碗的Haagen-Dazs哈根達斯迷你杯一杯，

可惜口味都不是基本口味，都是甜膩的口味。

Ruby覺得浜江日式燒肉店的肉品還算不錯，販售了市面上較不常見的肉品。

單純享用和牛可能會讓人覺得較油膩。此外，小菜的部分不能續，

若想要搭配時可能需要加點，整體的性價比稍顯不足。

【店家資訊】

👉浜江日式燒肉店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠新北市三重區集賢路150號

☎️02-2857-5052

⏰週一至週日 11:00-21:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

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