前些日子和家人很常逛逢甲

不過逢甲的餐廳但吃來吃去感覺都是那幾家選擇～終於在西安街有新的料理店了！而且店開到深夜之外，還有酒可以喝🤤

我本身就蠻吃環境裝潢的，OT Kitchen 的環境我很愛❤️

除了很網美風，還有很舒適的大理石裝潢。

我這吃貨好喜歡那個霓虹標語🫶🏻

「錢錢沒有不見，只是變成好吃的樣子」

好吃好拍，菜單料理上有蠻多其他餐廳沒有的選擇👍🏻而且店家還會調整菜單讓客人有更多樣化的選擇🫶🏻

附上菜單給大家參考⬇️

OT Kitchen的種類是不是真的很多樣化！

還有套餐的選擇我覺得很不錯～

🐟和風鱈魚肝$80

·鱈魚肝是很不錯的開胃菜，非常清爽好吃

🥘土雞松板炒飯ft.照燒唐揚雞$250

·我很愛OT Kitchen的炒飯欸！整碗吃起來不會太過油膩，而且份量很多！裡面還加有土雞松阪肉😍

·除此，店家特製照燒沾醬抹上唐揚雞，再放上炒飯🐔唐揚雞我覺得蠻多汁的～咬起來也不會乾柴，我很喜歡，而且也很下飯😝

🥘北海道秋鮭鬆炒飯 $188

·除了唐揚雞的選擇，大家也可以選擇秋鮭鬆的口味，秋鮭鬆口感非常鬆軟，味道非常新鮮，拌炒飯進去後，整碗的香氣味就更濃郁了👍🏻 而且我覺得吃這碗也不會太有負擔的感覺～

🐟椒麻酸菜魚$280

·近年來酸菜魚已經變成很熱門的餐點，在OT kitchen居然也有這樣的選擇❗️不過我覺得老闆在口感上應該有特別調整過，有比較清爽的酸辣感，湯頭微酸微辣而且吃起來不油不膩唷✨

·老闆選用醃製的大塊鱸魚以及多樣新鮮配菜來製作🔥喜愛這道料理的朋友可以點起來

🥚海景茶碗蒸$150

這茶碗蒸的配料也太多了吧！裡面🈶️草蝦、蛤蜊、鱸魚、香菇、北海道干貝，非常豐盛，茶碗蒸口感很滑嫩順口。

🍔蟹膏干貝漢堡$120

·這個不是做成漢堡唷！是大干貝剖開後再擠入滿滿的蟹膏後再做炙燒🔥口感濃稠細緻。

🦐明太子大草蝦2隻$150

·大草蝦肉質鮮美且彈牙，加入明太子後味道也更加提升～能在這麼漂亮的環境吃到好幸福呀❤️

🍦冰淇淋盤餐$160

-巧克力布朗尼搭草莓冰淇淋

-焦糖布蕾搭藍莓起司蛋糕冰淇淋

·我覺得冰淇淋餐盤很深得我心，因為我對於甜點蠻選擇障礙😆喜歡冰淇淋，又會想吃點布朗尼&蛋糕類的，沒想到OT Kitchen直接把我最喜歡的組合搭在一起了 !

·我們這桌不囉嗦直接兩盤都點起來！焦糖布蕾的味道也非常濃郁，不過身為巧克力控的我，很愛熔岩巧克力蛋糕佐頂級香草冰淇淋欸🍫巧克力是苦甜苦甜的所以大人也會很喜歡，熱熱吃切開還會有巧克力岩漿流出😍 混著冰淇淋吃真的太讚了🥺🥺

·OT Kitchen 除了🈶️多款飲品選擇之外，這邊還！可！以！喝酒🍺 而且店家打出21:00後生啤第二杯半價（原價120/杯）

我覺得逢甲餐廳滿多的，但像OT Kitchen複合式的餐廳比較少、餐點選擇我覺得也有做出屬於自己的獨家菜色，而且還有酒品可以喝，重點是環境超級放鬆的啊😴 推薦給大家！

🎉OT Kitchen有不定時優惠活動，歡迎關注

店家｜@ot__kitchen

📍 OT Kitchen |複合式餐廳|餐酒館| 居酒屋料理| 義大利麵

🚩地址：台中市西屯區西安街166號

⏰ 營業時間：11:30-16:00、17:00-24:00

👉🏻公休日：依店家公告為主🪧

🅿️停車資訊

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