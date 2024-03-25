踏入『墨竹亭』，就像走進一間巷弄美食小店一樣放鬆。整體氛圍讓阿菲很喜歡。店內料理都是廚師們用心烹調的美食。展現著獨特美味與品牌精神。『墨竹亭』以獨門醬汁聞名，每一次的提煉都凝聚了廚師們的智慧與心血。這些墨汁般的醬汁，如同乾拌麵的靈魂，賦予了每一碗麵的獨特風味，酸甜鮮香辣交織出每一碗口感豐富的美食。而特製麵條更是『墨竹亭』的驕傲，每根麵條都如同一根細長挺拔的竹子，井然有序排列著。特製燃麵以其紮實滑順的口感和秘製辣醬的香辣誘人，帶您踏上一場舌尖上的奇妙之旅。喜歡吃麵食類的朋友可以來品嚐看看。

關於-墨竹亭

『墨竹亭』的料理特色主要是它獨門醬汁和特製麵條上

獨門醬汁如同墨汁般深邃豐富

經過廚師們反覆提煉製作

賦予了每一道餐點的獨特風味與魅力

而特製麵條更是墨竹亭的驕傲

以細長挺拔的形態和紮實滑順的口感

成為了品牌的一大特色

無論是『墨竹亭』的乾拌麵還是燃麵

每一道料理都承載著品牌對食材細膩處理和烹飪技術的追求

而在味覺享受的同時

墨竹亭也將傳統文化融入到每一道菜品中

讓我們在品味美食的同時

也能感受到中國古典美學的魅力

墨竹亭(桃園大有店)-店外觀

位於桃園大有的『墨竹亭』店面因地理位置而讓人印象深刻

需要注意的是

由於周邊停車位有限

車輛停放有些困難

可能需要走一小段路才能抵達店面

但這也無法擋住我們對於美食的渴望

停好車後就馬上前往店內用餐

墨竹亭(桃園大有店)-用餐環境

一進入店內

會被精心設計的室內裝潢所吸引

店內佈置充滿了中式風格的元素

但又融合了現代設計的特色

讓整個空間顯得典雅又時尚

室內的燈光溫暖柔和

營造出輕鬆愉悅的氛圍

桌椅的配置合理

讓人在用餐時感到舒適自在

點餐方式

店內點餐方式主要是以線上點餐為主

每一桌都有條碼可掃

若是真的不擅長使用線上點餐

也可以到櫃檯直接跟店員點餐都可以

看大家比較方便使用哪種方式

墨竹亭(桃園大有店)-菜單

『墨竹亭』的菜單主要以燃麵及四川風味料理為招牌

這裡提供了多種四川美食

讓饕客們能夠品嚐到地道的中國風味

最新菜單請點我：https://www.mozhuting.com/products

墨竹亭(桃園大有店)-餐點分享

辣拌豬肝

五香豆干

香氣撲鼻的五香豆干

口感軟嫩

是下酒佳品

也是日常餐桌上不可少的美味小食

套餐飲料-紅茶

紅油口水雞

香辣可口的口水雞

這也是『墨竹亭』的招牌之一

絕對是不容錯過的美味

四川傳統名菜

鮮滑嫩雞

淋上麻辣生香的醬汁

讓人忍不住一口又一口

酸辣泡椒魚麵

酸辣的湯汁搭配鮮嫩的多利魚肉

帶來一種刺激的口感

讓人一吃就開胃

若是吃起來覺得還是不夠重口味

醬料區都還可以自行添加酸度、辣度進去

酸菜、花椒快炒逼出酸麻香

襯著嫩口多利魚和熱麵

暖心又暖身

秘制巴渝小麵

這道小麵以其獨特的秘製湯汁和彈牙的麵條

深受饕客們喜愛

每一口都是滋味無窮的享受

尤其以喜歡重口味的饕客們

更是愛不釋口

說到四川巴渝小麵系列

必不可少的酸豆角

可惜酸度略低

秘制熱辣湯頭

搭配手工酸豆及整碗好料

一口嚐盡重慶好滋味

鮮蝦抄手燃麵

四川宜賓燃麵

獨家酸辣紅油

一點勁辣

一點痛快

用餐心得

走進『墨竹亭』

被網路上的各種誘人的餐點照片所吸引

迫不及待想要嘗試每一道美食

然而實際用餐時卻略顯小小失望

菜品的份量還可以再多一些些會更好

儘管如此依然有一些絕不能錯過的招牌菜

包括秘制巴渝小麵、紅油口水雞、五香豆干和鮮蝦炒手燃麵

不僅味道美味誘人

而且讓人回味無窮

因此儘管有些小失望

但對於這些必點美食的品嚐

也是讓阿菲對於整體用餐體驗覺得滿意

墨竹亭(桃園大有店)-店家資訊

墨竹亭｜燃麵本家 桃園大有店

評分： / 4.5

地址：330台灣桃園市桃園區大有路658號( 地圖 )

電話：03 358 9995

營業時間

星期一: 11:30 – 20:00,

星期二: 11:30 – 20:00,

星期三: 11:30 – 20:00,

星期四: 11:30 – 20:00,

星期五: 11:30 – 20:00,

星期六: 11:30 – 20:00,

星期日: 11:30 – 20:00

星期一: 11:30 – 20:00, 星期二: 11:30 – 20:00, 星期三: 11:30 – 20:00, 星期四: 11:30 – 20:00, 星期五: 11:30 – 20:00, 星期六: 11:30 – 20:00, 星期日: 11:30 – 20:00 官網、FB

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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