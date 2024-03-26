為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 台中市北屯區台中兆品酒店》親子飯店頂樓游泳池、兒童遊樂設施，四人房不到2500元，近中清交流道及中彰快速道路

台中市北屯區台中兆品酒店》親子飯店頂樓游泳池、兒童遊樂設施，四人房不到2500元，近中清交流道及中彰快速道路

2024-03-26 13:55:09 紫色微笑 人氣：106
share
星級窩客
窩客好文

紫色微笑

發表篇數：1396篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：台中市 > 北屯區

造訪商家：台中兆品酒店(品臻樓)(臺中市旅館001號)
phone04-2425-5678
place台中市北屯區后庄路306號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

給個讚

台中親飯店住宿推薦》台中兆品酒店分為台中兆品酒店一館品臻樓與二館台中兆品酒店兆尹樓因為兩者相連，所有的設施都可以共用哦!這裏位於北屯區，距中清交流道及中彰快速道路滿近的。品臻樓的兒童遊樂設施，有免費的DIY 課程!! 我們挑了風箏彩繪來作，在風箏的平面上作畫還滿有趣的，頂樓的游泳池、小小的SPＡ池，夏天泡個水，暑氣全消!

熱門推薦
  • 台中經典景點優惠票價

台中兆品酒店 飯店資訊

  • 地址：406台中市北屯區后庄路306
  • 電話：04 2425 5678
  • FB

台中兆品酒店 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入台中兆品酒店即可到達
  • 停車場：有附設停車場，開車來很方便

台中兆品酒店 空間環境

台中兆品酒店 品臻樓

但其他的游泳池、洗衣間、都在兆尹樓，兩者再用天橋相通，特別吧!

品臻樓有兒童遊戲設施與閱覽室，早餐在也這一棟

兒童遊戲室

品臻樓的兒童遊樂設施，說真的，只要一點點的用心，小朋友就可以玩的很開心了，現在飯店都很用心在爭奪親子市場! 哈哈

也有免費的DIY 課程!! 我們挑了風箏彩繪來作，在風箏的平面上作畫還滿有趣的，有空時放車內，出門找塊空地就可以玩了

小貝果哥哥的大作!! 看的出來是變形金鋼嗎!?

嘿嘿，線條是媽媽畫的，小榛果妹妹只負責塗顏色而已

台中兆品酒店 兆尹樓

兩者從外表看來幾乎沒什麼差別，但兆尹樓稍微新一點，房價也高一點


一樓寬敞的大廳，空間給人的感覺溫暖又自在



櫃台旁擺了桌遊遊戲可以借來玩哦

台中兆品同時是熱鬧的婚宴廣場，周末假日一連二日都有婚宴!! 畢竟這種飯店規畫得宜，又氣派大方，辦起婚禮多有面子啊

露天泳池、烤箱蒸汽室

頂樓的游泳池

雖然不大，但泡泡水，小游一下也可以啦

入住就可以可免費使用泳池、烤箱、蒸汽室等設施

小小的SPＡ池，夏天泡個水，暑氣全消

桌球撞球健身房

還有桌球及撞球桌

健身房!!

洗衣間，這個對於出外多日的旅人來說，真的超方便的，大推

台中兆品酒店 房間介紹

樓層重新設計後，張貼了新的壁紙，變得生氣勃勃

這是我們的房間，其實看的出飯店已經有點歷史了，但還是很用心的用了大型壁貼，讓空間變的活潑有趣

平日四人房不到2500元，太超值了吧!



其實房間大致上沒什麼多大的缺點，只是地毯的確有點味道!! 但還算可以接受的範園!! 反正拖鞋穿上也滿舒服的

乾溼分離的浴室，裏面也有浴缸

裏面維持的整潔乾淨，還是保有連鎖酒店一貫的水準

台中兆品酒店 早餐

隔天一早，雖然飯店人員說走樓下過去再上樓會比較快，我們家這二隻硬要走天橋!!XD

一早來到餐廳，好多親子的客人哦!! 幾乎每一桌都有XD

早餐算是基本款，中、西式都有，吃好吃飽沒問題

甚至有現煮的海鮮粥，住客分流進場並不用等待

麵包、飲料倒是滿多樣的哦

台中兆品酒店 心得評價

台中兆品酒店屬四星級飯店，沒有酒店的高級感比較像親子館，設施上維護得不錯，我喜歡浴室大空間，早餐很豐富，頂樓的游泳設施他們很愛玩，人員服務態度親切。近中清交流道及中彰快速道路，附近有美食街，家樂福，愛買，生活機能很方便。

台中兆品酒店 附近景點美食住宿推薦

飯店到市區景點也很方便，到了熱門景點審計新村玩，當小網紅!!!

玩到沒力就回飯店休息，好方便!!


台中20家高評價飯店 特色露營民宿 汽車旅館

延伸閱讀

加入窩客島line好友搶看限時優惠
檢舉
share
chevron_left

宜蘭縣冬山鄉飛魚食染》鹽滷豆花專賣店，必吃甜

台中市中區挪威森林行旅3號館》親子旅店4人房不

chevron_right
延伸閱讀
既然我每天都做同樣一件事，那目標就是將它做到最好！
 Walker新發現
「限量親子主題房」全新亮相！台中兆品酒店讓爸媽輕鬆帶孩子出遊趣！
 WalkerLand窩客島數位編輯室
老宅華麗新裝 重現美好六○年代
 Walker新發現
享受夏季回歸自然！台北花園大酒店「花園SPA岩盤浴住宿專案」在城市中放慢步調！
 WalkerLand窩客島數位編輯室
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up