給個讚
台中親子飯店住宿推薦》「台中兆品酒店」分為「台中兆品酒店一館品臻樓」與二館「台中兆品酒店兆尹樓」。因為兩者相連，所有的設施都可以共用哦!這裏位於北屯區，距中清交流道及中彰快速道路滿近的。品臻樓的兒童遊樂設施，有免費的DIY 課程!! 我們挑了風箏彩繪來作，在風箏的平面上作畫還滿有趣的，頂樓的游泳池、小小的SPＡ池，夏天泡個水，暑氣全消!
- ▼台中經典景點優惠票價
台中兆品酒店 飯店資訊
- 地址：406台中市北屯區后庄路306號
- 電話：04 2425 5678
- FB
台中兆品酒店 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入台中兆品酒店即可到達
- 停車場：有附設停車場，開車來很方便
台中兆品酒店 空間環境
台中兆品酒店 品臻樓
但其他的游泳池、洗衣間、都在兆尹樓，兩者再用天橋相通，特別吧!
品臻樓有兒童遊戲設施與閱覽室，早餐在也這一棟
兒童遊戲室
品臻樓的兒童遊樂設施，說真的，只要一點點的用心，小朋友就可以玩的很開心了，現在飯店都很用心在爭奪親子市場! 哈哈
也有免費的DIY 課程!! 我們挑了風箏彩繪來作，在風箏的平面上作畫還滿有趣的，有空時放車內，出門找塊空地就可以玩了
小貝果哥哥的大作!! 看的出來是變形金鋼嗎!?
嘿嘿，線條是媽媽畫的，小榛果妹妹只負責塗顏色而已
台中兆品酒店 兆尹樓
兩者從外表看來幾乎沒什麼差別，但兆尹樓稍微新一點，房價也高一點
台中兆品同時是熱鬧的婚宴廣場，周末假日一連二日都有婚宴!! 畢竟這種飯店規畫得宜，又氣派大方，辦起婚禮多有面子啊
露天泳池、烤箱蒸汽室
頂樓的游泳池
雖然不大，但泡泡水，小游一下也可以啦
入住就可以可免費使用泳池、烤箱、蒸汽室等設施
小小的SPＡ池，夏天泡個水，暑氣全消
桌球撞球健身房
還有桌球及撞球桌
健身房!!
洗衣間，這個對於出外多日的旅人來說，真的超方便的，大推
台中兆品酒店 房間介紹
樓層重新設計後，張貼了新的壁紙，變得生氣勃勃
這是我們的房間，其實看的出飯店已經有點歷史了，但還是很用心的用了大型壁貼，讓空間變的活潑有趣
平日四人房不到2500元，太超值了吧!
其實房間大致上沒什麼多大的缺點，只是地毯的確有點味道!! 但還算可以接受的範園!! 反正拖鞋穿上也滿舒服的
乾溼分離的浴室，裏面也有浴缸
台中兆品酒店 早餐
隔天一早，雖然飯店人員說走樓下過去再上樓會比較快，我們家這二隻硬要走天橋!!XD
一早來到餐廳，好多親子的客人哦!! 幾乎每一桌都有XD
早餐算是基本款，中、西式都有，吃好吃飽沒問題
甚至有現煮的海鮮粥，住客分流進場並不用等待
台中兆品酒店 心得評價
「台中兆品酒店」屬四星級飯店，沒有酒店的高級感比較像親子館，設施上維護得不錯，我喜歡浴室大空間，早餐很豐富，頂樓的游泳設施他們很愛玩，人員服務態度親切。近中清交流道及中彰快速道路，附近有美食街，家樂福，愛買，生活機能很方便。
台中兆品酒店 附近景點美食住宿推薦
飯店到市區景點也很方便，到了熱門景點審計新村玩，當小網紅!!!
玩到沒力就回飯店休息，好方便!!
延伸閱讀
-
台中長榮桂冠酒店》台中親子飯店推薦，海底世界遊戲區、電動遊戲室、露天泳池超好玩
-
台中兆品酒店》親子飯店頂樓游泳池、兒童遊樂設施，四人房不到2500元，近中清交流道及中彰快速道路
-
挪威森林行旅3號館》親子旅店4人房不用2000元，近台中車站、台中轉運站
-
初心旅行農莊民宿》親子民宿何家牧場，感受昔日農家養雞、撿雞蛋的樂趣
-
台中住宿推薦》台中20家親子飯店、溫泉旅店、逢甲夜市住宿
-
台中逢甲智選假日酒店》逢甲夜市旁IHG洲際酒店集團平價旅店，有交誼廳.洗衣房.健身房.地下停車場