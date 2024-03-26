↑飽足飯後~無需奢華~來杯簡單的飲品+小甜點

也是一種悠閒放鬆的自在甜蜜感~

↑113年2月28日週三~228放假一天

到哪兒遊玩呢~想到非常考驗體力~耐力和腳力

2024白沙屯媽祖進香團~於2月16日開始報名

↑常到苗栗遊玩的小青和爸爸

卻沒來過白沙屯拱天宮~那出發來去拜拜吧~

↑白沙屯拱天宮週邊~好熱鬧丫~到處都是攤商

信眾還有像小青一樣的遊客也好多

白沙屯媽祖文創商品~很得遊客喜歡~生意超好~

↑還有這阿然滷味~好大一區的滷味區

不管什麼滷味~每盒都是100元~生意也好到爆

光路過~聞到那滷味的香氣~就會自然的被吸引過去

駐足~觀看~然後購買~

↑買了一盒豬腳肉片~果然是一級棒的好吃~

↑接著晃到了拱天宮香客大樓~這裡就是進香團

報名的地方~因疫情的關係~控制人流

要報名的信眾~才能入內~每團僅可派1人代表進入

↑在228這天的進香服裝已全數發放完畢

可見報名人數之可觀~之後更聽說有17萬人之多

小青沒有這個膽量去當香燈腳~香燈腳您知道是啥意思嗎

經查自清代以來~對參與媽祖進香活動信徒的稱呼

↑之後又晃到了白沙屯海邊~今天氣宜人~日暖

風有點不和~就是風有點大~藍天白雲還算分明

風力發電機就在眼前~好壯觀~沙灘軟軟~風景優美

小青和爸爸留下了足跡~

↑11點左右~找午餐~網路上搜尋~通霄附近的餐廳

看上了~上田咖啡休閒莊園~竟然開了將近40分鐘

原來我們從通霄的海邊~開到了山裡面

哈~這通霄也太大了吧~

↑上田咖啡有自備大大的停車場~來這停車免煩惱~

↑停車後~慢行往房子的方向前進

這裡有大片高聳的樟樹森林~爸爸發現說~這些都是樟樹

表示蚊虫會很少~在這裡享受森林芬多精~超讚~

↑接著第一個樹林下的小屋~哈~原以為是餐廳

但又覺有點太小了~再仔細一瞧~原來是洗手間~真特別丫~

↑三隻可愛的青蛙歡迎遊客的到來~

↑上田咖啡莊園的大門~挺特別是木頭堆疊而成~

↑一走進~別有洞天~深不見底的fu~

↑最近大門邊的櫃檯是收銀檯~再來是飲品製做區

↑這個小階梯上去~是洗手間和廚房重地

還有一小區用餐區塊

↑旁邊的櫃上賣一些相關的農產品~各式咖啡

有需要都可詢問服務人員~

↑大大的上田咖啡~在這裡非常的有氣質

有種令人安心~放心~安靜~放鬆的氛圍~

↑今天週三~原是公休日~但適逢228放假日

所以有營業~看來~客人不少~但場地非常的大

分了幾個區塊的用餐區~服務員要我們自已

挑喜歡的坐位~桌上有菜單~再到櫃檯點餐結帳~

↑228的天氣微冷~但現在正中午~温度氣候宜人

我們選坐戶外區~先合影拍照~在苗栗通霄

山裡面享受滿滿的芬多精~

↑菜單一大頁~咖啡~花果茶~奶茶~鮮果汁還有冰淇淋

更提供了~主廚經典套餐~田園鍋物~現烤茶點~鬆餅三明治等

所以在這可以早午餐~也可以來個下午茶~

↑選好餐到櫃檯點餐結帳~這裡僅現金交易

無刷卡服務~所以來這~COCO要備齊喔~

↑帳單留影~諾大的場地~沒有收服務費

真的辛苦了~超感謝~

↑今天客人有點多~但服務人員比較少

所以等了好一會~鍋物才上桌~合影留戀~

↑這是小青點的田園咖啡豬火鍋390元

白飯~醬料~湯裡也已經煮了蠻多食物~看起來很不錯~

↑這個小滷包~就是包了咖啡~讓湯底呈現

淡淡的咖啡味~很特別~

↑豬肉+蛤蜊~豆皮和少許火鍋料~還有新鮮蔬菜

下面鋪了少許冬粉~與咖啡湯底一起下鍋

著實料多味美~飽餐一頓~幸福美味~

↑爸爸點的鄉材南瓜牛肉鍋390元

南瓜湯底濃郁~肚子好餓丫~吃的津津有味~

↑飯後的烏梅汁+紅茶~都是味道甜點濃郁的茶飲

平日上班~放假日就是要到處遊玩~放鬆~吃美食~

↑吃飽喝足~休息夠了~準備回程~到園區遊逛一圈

吸收滿滿的芬多精~對了~下回找菁夫婦一起來這

賞桐花~應該會是很棒的體驗~

↑店家資訊

店名~上田咖啡休閒莊園

地址~苗栗縣通霄鎮福興里九鄰93之1號

電話~03-7783798

營業時間~週一~週五 10:00-17:00

週六~週日 09:00-19:00 週三公休