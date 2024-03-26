為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白沙屯拱天宮~

苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白沙屯拱天宮~

2024-03-26 15:37:12 小青姐姐 人氣：104
share
窩客好文

小青姐姐

發表篇數：222篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：上田咖啡休閒莊園
phone037-783-798
place苗栗縣通霄鎮福興里9鄰101-1號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑飽足飯後~無需奢華~來杯簡單的飲品+小甜點

    也是一種悠閒放鬆的自在甜蜜感~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑113年2月28日週三~228放假一天

    到哪兒遊玩呢~想到非常考驗體力~耐力和腳力

    2024白沙屯媽祖進香團~於2月16日開始報名

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑常到苗栗遊玩的小青和爸爸

    卻沒來過白沙屯拱天宮~那出發來去拜拜吧~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白 

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑白沙屯拱天宮週邊~好熱鬧丫~到處都是攤商

    信眾還有像小青一樣的遊客也好多

    白沙屯媽祖文創商品~很得遊客喜歡~生意超好~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑還有這阿然滷味~好大一區的滷味區

    不管什麼滷味~每盒都是100元~生意也好到爆

    光路過~聞到那滷味的香氣~就會自然的被吸引過去

    駐足~觀看~然後購買~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑買了一盒豬腳肉片~果然是一級棒的好吃~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白   

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑接著晃到了拱天宮香客大樓~這裡就是進香團

    報名的地方~因疫情的關係~控制人流

    要報名的信眾~才能入內~每團僅可派1人代表進入

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑在228這天的進香服裝已全數發放完畢

    可見報名人數之可觀~之後更聽說有17萬人之多

    小青沒有這個膽量去當香燈腳~香燈腳您知道是啥意思嗎

    經查自清代以來~對參與媽祖進香活動信徒的稱呼

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑之後又晃到了白沙屯海邊~今天氣宜人~日暖

    風有點不和~就是風有點大~藍天白雲還算分明

    風力發電機就在眼前~好壯觀~沙灘軟軟~風景優美

    小青和爸爸留下了足跡~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑11點左右~找午餐~網路上搜尋~通霄附近的餐廳

    看上了~上田咖啡休閒莊園~竟然開了將近40分鐘

    原來我們從通霄的海邊~開到了山裡面

    哈~這通霄也太大了吧~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

 ↑上田咖啡有自備大大的停車場~來這停車免煩惱~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑停車後~慢行往房子的方向前進

    這裡有大片高聳的樟樹森林~爸爸發現說~這些都是樟樹

    表示蚊虫會很少~在這裡享受森林芬多精~超讚~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

   ↑接著第一個樹林下的小屋~哈~原以為是餐廳

   但又覺有點太小了~再仔細一瞧~原來是洗手間~真特別丫~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白  

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

   ↑三隻可愛的青蛙歡迎遊客的到來~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑上田咖啡莊園的大門~挺特別是木頭堆疊而成~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑一走進~別有洞天~深不見底的fu~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

  ↑最近大門邊的櫃檯是收銀檯~再來是飲品製做區    

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑這個小階梯上去~是洗手間和廚房重地

    還有一小區用餐區塊

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑旁邊的櫃上賣一些相關的農產品~各式咖啡

    有需要都可詢問服務人員~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白     

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑大大的上田咖啡~在這裡非常的有氣質

    有種令人安心~放心~安靜~放鬆的氛圍~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白    

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑今天週三~原是公休日~但適逢228放假日

    所以有營業~看來~客人不少~但場地非常的大

    分了幾個區塊的用餐區~服務員要我們自已

    挑喜歡的坐位~桌上有菜單~再到櫃檯點餐結帳~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~ 

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~ 

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑228的天氣微冷~但現在正中午~温度氣候宜人

    我們選坐戶外區~先合影拍照~在苗栗通霄

    山裡面享受滿滿的芬多精~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白   

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑菜單一大頁~咖啡~花果茶~奶茶~鮮果汁還有冰淇淋

    更提供了~主廚經典套餐~田園鍋物~現烤茶點~鬆餅三明治等

    所以在這可以早午餐~也可以來個下午茶~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

 ↑選好餐到櫃檯點餐結帳~這裡僅現金交易

   無刷卡服務~所以來這~COCO要備齊喔~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑帳單留影~諾大的場地~沒有收服務費

    真的辛苦了~超感謝~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑今天客人有點多~但服務人員比較少

    所以等了好一會~鍋物才上桌~合影留戀~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑這是小青點的田園咖啡豬火鍋390元

    白飯~醬料~湯裡也已經煮了蠻多食物~看起來很不錯~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑這個小滷包~就是包了咖啡~讓湯底呈現

    淡淡的咖啡味~很特別~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑豬肉+蛤蜊~豆皮和少許火鍋料~還有新鮮蔬菜

    下面鋪了少許冬粉~與咖啡湯底一起下鍋

    著實料多味美~飽餐一頓~幸福美味~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑爸爸點的鄉材南瓜牛肉鍋390元

    南瓜湯底濃郁~肚子好餓丫~吃的津津有味~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑飯後的烏梅汁+紅茶~都是味道甜點濃郁的茶飲

    平日上班~放假日就是要到處遊玩~放鬆~吃美食~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

 ↑吃飽喝足~休息夠了~準備回程~到園區遊逛一圈

   吸收滿滿的芬多精~對了~下回找菁夫婦一起來這

   賞桐花~應該會是很棒的體驗~苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿滿的芬多精~白

   苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~白沙屯拱天宮~

  ↑店家資訊

    店名~上田咖啡休閒莊園

    地址~苗栗縣通霄鎮福興里九鄰931

    電話~03-7783798

    營業時間~週一~週五 10:00-17:00

             週六~週日 09:00-19:00  週三公休

文章標籤
免費停車場 免服務費 景觀咖啡廳 上田咖啡莊園 拱天宮香客大樓 白沙屯海邊 咖啡火鍋 賞桐花
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

莫言&莫語的部落格




加入窩客島line好友搶看限時優惠
檢舉
share
chevron_left

新北淡水肉多多火鍋~台灣火鍋第一品牌~坐擁大片

台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健

chevron_right
延伸閱讀
咖啡小知識｜手沖壺怎麼握才會穩？
 WalkerCafe
咖啡小知識｜KŌNO手沖壺辨別
 WalkerCafe
咖啡小知識｜以水柱沖擊力道來修正咖啡豆風味
 WalkerCafe
遠離市區 享受靜謐光景的 Caffè Le MANI 琢手咖啡
 WalkerCafe
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up