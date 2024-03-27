高CP值早午餐推薦！「桃司廚竹北店」是間結合鐵板料理的創新早午餐店，必點大份量早午餐拼盤、爆餡重芋麻糬厚吐司、燒雪花牛肉炒蛋麵！

結合鐵板料理的創新早午餐店，不分享給你們不行！這間「桃司廚」從桃園發跡，現在新竹也吃得到啦！「桃司廚竹北店」擁有白皙明亮且簡約日式的舒適用餐空間，餐點有早午餐拼盤、脆皮蛋餅、爆餡厚吐司、鐵板燒料理等等選擇，用餐採自助式，所以免收服務費，以動物玩偶取代叫號器，可愛又有趣！早午餐拼盤份量大又豐盛，還附飲料，整個好滿足！芋泥控必點重芋麻糬厚吐司，脆皮吐司夾入爆餡芋泥及牽絲麻糬，好吃到我還追加了一份！這間「桃司廚」，絕對是竹北地區高CP值的早午餐店，推薦給你們！

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「桃司廚竹北店」位在新竹縣體育館附近，附近都有不少收費停車場，不遠處也有公有「停十八停車場」，開車前往也很方便。

明亮的大片落地窗，白皙日式簡約的文青裝潢，還有綠意盎然的植栽，整個就是非常舒適的用餐空間，難怪生意這麼好，特別是落地窗的吧檯座位區，隨便拍隨便美！

「桃司廚竹北店」點餐、取餐、收餐全採自助式，內用不收取服務費，並以動物玩偶取代叫號器，可以聽到服務人員大喊長頸鹿、大象、乳牛，真的是可愛又有趣。

除了落地窗吧台座位，當天選擇靠窗的位置，也很適合拍照。

▲桃司廚菜單價格

當天點了滿滿一桌，九百多元有找，還不收服務費，真的物超所值。

🔺和風醬燒梅子雞早午盤餐(附招牌鐵觀音) $290

「和風醬燒梅子雞早午盤餐」裡頭有可頌、沙拉、原塊炸馬鈴薯、荷包蛋、烤時蔬及主食梅子雞，整體非常豐盛且份量頗大。

梅子雞還裹上酸甜的醬汁，吃起來有點像韓式炸雞的口感及香氣。

🔺燒雪花牛肉炒蛋麵 $135

「燒雪花牛肉炒蛋麵」帶有牛肉鮮、洋蔥甜、雞蛋香，還有豆芽菜、韭菜的清脆口感，整體走重口味路線，吃起來香氣十足，讓人回味無窮。

🔺泰泰打拋豬起司蛋餅 $80

「泰泰打拋豬起司蛋餅」金黃色澤的脆皮蛋餅，裏頭包著彈牙的豬絞肉，一口咬下，帶有雞蛋、起司、打拋葉的香氣，一旁還附上特製椒麻堅果醬，搭在一起非常對味好吃。

🔺港式蘿蔔糕 $65

「港式蘿蔔糕」以裹粉漿方式油炸料理，這脆皮蘿蔔糕，口感外酥內軟，搭配以蒜頭、蔥花調味的沾醬真的很對味。

🔺香酥雞軟骨 $68

「香酥雞軟骨」外酥內脆的口感，還帶點雞肉在裡頭，非常涮嘴好吃。

🔺重芋麻糬厚吐司 $100

推薦必點絕對是這個店內招牌「重芋麻糬厚吐司」，吐司外皮裹上麵包粉下去油炸，吃起來更酥脆，咬開來是滿滿的綿密芋頭泥。

更還有牽絲的麻糬，芋香濃郁吃起來不會甜膩，這爆餡厚吐司真的很好吃！

🔺莓果石榴氣泡飲 $75

🔺鐵觀音歐蕾 $55

「莓果石榴氣泡飲」杯身看得到新鮮藍莓，酸酸甜甜的氣泡感，非常清涼爽口。必喝還有這杯「鐵觀音歐蕾」，奶香很夠，茶香會回甘，挺順口好喝的。

多久沒有來一份愜意的早午餐呢？來「桃司廚竹北店」，可以坐在落地窗邊看著街景發呆，配著一頓大份量又豐盛的早午餐，真的是格外享受！個人很推薦「和風醬燒梅子雞早午盤餐」，脆皮炸雞裹上梅子醬的酸甜醬超級開胃，還有重芋麻糬厚吐司，外酥內軟的吐司搭配上濃郁的芋頭麻糬，真的是絕配啊！「桃司廚竹北店」無論是和朋友聚餐還是約會，都很合適！