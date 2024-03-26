今天胖達跟新竹的朋友約在香山碰面聚餐~準備去吃一下這幾年興起的六扇門小火鍋~！

就在六扇門附近胖達發現了一家在雙北跟基隆幾乎沒有的手搖飲料店「丘森茶室」!!

對於飲料控的胖達~雷達馬上作響!。

後來問了一下住在新竹的朋友才知道~丘森茶室目前以在新竹、苗栗、台中這幾個縣市為主。

一想到機會超級難得~便馬上湊上門市去點上幾杯~~~!!

*新竹香山的三姓橋車站~步行約5分鐘就可以到丘森茶室囉~

*門市有提供各式支付~超級方便，自備飲料杯還有折扣優惠喔!

丘森茶室

丘森茶室最早於苗栗開了第一家創始店，苗栗多為丘陵區域，山多平原少；

天然植被豐富，海邊以及山上的林木伴隨著在地的特殊人文地景，令人流連忘返。

丘森所代表的就是苗栗的景色，金色代表山丘和在這裡曾經蓬勃發展的礦業；

而高明度的青草綠則是代表森林以及來自丘森調和出的好茶。

（取自官網品牌故事）

丘森茶室有著「茶飲界的文藝復興」的美稱，

其MENU搭配著名畫星空下的咖啡屋別有一番創意。

丘森茶室 菜單

丘森茶室主要有「精選特調」、「丘森經典」、「雪寄情思」三大系列為主喔!

精選特調中的「重乳白玉璽」更榮獲2020年手搖節的大獎!

而經典系列多為基底茶與佐料做各式搭配，最後的雪寄情思系列則為冬季限定款喔!

瀏覽完MENU與聽取服務人員的建議，最後選了~堪稱店家招牌的「重乳白玉璽」、

用料極為豐富的「丘森鮮玉珍」與「璞玉杏仁青茶」。那胖達一杯一杯開喝拉!

丘森茶室 重乳白玉璽

重乳白玉璽本身採用店家的完美比例（所以冰、糖無法調整喔）!

第一口直接喝奶蓋，口感非常順滑且濃醇；奶蓋的綿密搭配芝士的融入，

入口帶有微微鹹香與鋪在奶蓋上方的黃豆粉香氣，有一種被勾起食慾的感受；

芝士奶蓋與茶湯拌在一起並透過吸管吸吮，少去了茶湯入口的微澀感，

取而代之的是綿滑順口的茶湯。

丘森茶室 丘森鮮玉珍

超浮誇，整杯都是料堆砌起來！！由仙草凍打底再放上珍珠、芋圓與薯圓疊好疊滿！！

芋圓雖然小小一顆，不過卻吃得到芋頭質地帶絲的口感。

仙草透著淡雅溫和的香味，入口順喉且仙草風味滿滿。

珍珠外裹著炒過的糖，顆顆都甜滋滋的～。

*淋上奶球讓每一口都更為順滑~

*仙草凍是由店家親手做的喔!

丘森茶室 璞玉杏仁青茶

最後是璞玉杏仁青茶~入口的瞬間馬上啜飲到了杏仁凍，

口感Q彈脆口，杏仁香氣不蓋青茶的茶香；

而飲入喉中的每一口幾乎都沒有茶湯所帶有的苦澀滋味，

留下更多的是杏仁香與青茶的回甘滋味。

*裡頭的杏仁凍也是由店家親手做的喔!

*喝的太開心忘記拍照了……

丘森茶室 相關資訊

雖然胖達這次只體驗了三款~但都沒有雷的飲料!!!

嘗試的每一款都滿值得推薦一下!

可惜在北部的朋友目前還無法喝到這神級一般的奶蓋與用料超狂的鮮玉珍。

羨慕住在苗栗、新竹、台中的朋友們啦~~~~

也分享給有機會來到這幾個縣市的邦友們~可以來喝喝看喔!

店家的相關資訊也分享給各位朋友們囉~~

店名:丘森茶室

地址: 新竹市香山區大庄路28號

電話:03-538-0005

丘森茶室 官網 : 點我進入

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