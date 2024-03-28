

前陣子走訪通霄神社、台灣光復紀念碑時，有認真的研究了一下鎮公所在那附近的通霄周邊景點、小吃美食的地圖表，就決定和榜哥一定要找時間到白沙屯拱天宮走走，朝聖香火鼎盛的白沙屯媽祖婆，也順便在這周圍吃小吃美食。

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白沙屯拱天宮-歷史概要

白沙屯拱天宮的小吃美食大多都圍繞在拱天宮的周圍，拱天宮是白沙屯地方信仰中心，早年在這約三百坪的地基上建築三十多坪的「土埆厝」，以奉祀媽祖神像，即現今拱天宮前身。在1974年修訂組織章程依法改組為管理委員會，陸續興建鐘鼓樓、兩側廂房、及改建前後各殿的硬體設施，而在1989年竣工完成現有莊嚴富麗之規模。

據查在未建廟前，先民早已有了組團徒步到北港進香的活動，當時參加的香客約莫百人均背著網袋，裝著香旗及換洗的衣物、食物以及遮雨用的大紙傘，一步步跟隨媽祖前進，涉水、爬山、行於海邊、田間小道，尤其到了大安溪、大甲溪、大肚溪、濁水溪在這滾滾洪流中，也一樣能平安涉水而過。如此不辭旅途困難勞累的精神，精力充沛信仰的力量，令人感動。每年白沙屯媽祖徒步至北港進香活動，遠近馳名廣佈全國各地，成了國家級無形文化資產的「重要民俗」活動之一。

白沙屯拱天宮-交通位置

開車前來拱天宮的朋友，拱天宮前後都有免費停車場可停車，又以後方的停車場最為大，假日還有會義工們協助指揮交通；搭乘火車前來的朋友可在海線白沙屯站下車，步行約1公里也可到達至拱天宮，另白沙屯拱天宮還體恤老弱婦孺，貼心設有接駁車服務，詳情可直接去電拱天宮(037-792058)做詢問。而這一次Ann和榜哥就來分享周圍9間拱天宮周圍的小吃美食給你們參考囉！

外省牛肉麵

來到白沙屯拱天宮周圍吃吃喝喝，大家一定首推位在省道上的外省牛肉麵，吃過都大推！用餐時間不論內用外帶就滿滿的人潮，真心建議要避開用餐時間來吃，才不會花太多時間在排隊！



來外省牛肉麵內用的朋友，先自行找位子，再去排隊點餐，餐點的選擇很多樣，當然也有小菜可以點選，而除了必點牛肉麵以外，大推他們家的雙醬麵，愛吃辣的朋友，桌上紅通通的辣椒一定要加，它可是有辣度，拌著雙醬麵再加點烏醋來吃，真的是爆炸好吃。

外省牛肉麵

營業時間：平日10:00-18:30 ；六10:00-17:00

營業電話：03-7791616

營業地點：357苗栗縣通霄鎮中山路127號

廟口蚵嗲

超推這家最靠近拱天宮前廣場的”廟口蚵嗲”，就在廟口麵食館旁，就只賣一份40元的蚵嗲，醬料選擇很多樣。

這天假日去排隊買來吃，一開始覺得很普通，但邊走邊吃後，驚為天人！內餡的蚵仔肥美又大顆，韭菜味雖沒有很重，但整體吃起來CP值很高喔！

廟口蚵嗲

營業時間：上午開始售完收攤(週五公休)

營業地址：苗栗縣通霄鎮白東里2鄰12號

古阿姨小吃店

用餐時間古阿姨小吃店就是人滿為患，用餐客人總把室內用餐及前庭都擠得水洩不通，進到裏頭用餐就是要有併桌的準備。



古阿姨小吃店餐點便宜又大份，饕客們有人推薦說一定要來吃他們家的乾麵喔！而這天我們點的是一碗55元魷魚羹麵，份量夠味道也還不錯。

古阿姨小吃店

營業時間：06:00-18:30(周三公休)

營業地址：苗栗縣通霄鎮白東里2鄰8號(廟前)

營業電話：0965-662647

一口酥臭豆腐

Ann極力大推來到白沙屯拱天宮一定要來吃這攤”一口酥臭豆腐”，就連吃素的朋友也能來享用。



一口酥臭豆腐有分大小份，小份50元，大份100元，臭豆腐炸得外酥脆內嫩而且臭得很順口，再搭配自行醃製甜鹹適中的小黃瓜，解油膩真的很不錯，吃過的朋友都很推薦！

一口酥臭豆腐

營業時間：08:30-18:00

營業地址：苗栗縣通霄鎮白東里53號

營業電話：0980-635276

勇心豆花

想吃個甜品喝杯飲品，再推薦朋友可以來勇心豆花吃豆花喝紅茶喔！



在地年輕人回鄉做點小本生意，超推薦勇心豆花的大麥紅茶，一罐50元，不會太甜也不會澀，一邊喝還可一直聞到香氣十足的麥香味，這可是店家自己每天熬煮的紅茶喔！豆花部分類配料選擇很多樣豐富，但真要說豆花的豆香味就少了一些，但整體口感也還算可以。

勇心豆花

營業時間：平日11:00-17:00 假日10:00-18:00

營業地址：苗栗縣通霄鎮五鄰31號

營業電話：0972-921362

阿然滷味

阿然滷味的品項選擇很多樣，但每樣的口感品質就不是很穩定，價位也會因品項不同而有不同的訂價，會有提供試吃，好不好吃就看每個人的口感。



這天有買一盒雞腱跟一顆黃金蛋，真心說黃金蛋的價味略高，口感也一般般；有時候也會賣水煮玉米，這天賣的是彩虹玉米，泡了些鹽水後更顯玉米的甜味。

阿然滷味

營業時間：平日14:00-19:00 假日11:00-19:00

營業電話：0921-137930

老杜40年牛肉麵

在地老店，老杜牛肉麵，不論內用外帶統一都是用紙碗裝盛湯麵品項，內用或戶外用餐都可以，自行找位子坐之後再畫單給老闆。



紅燒牛肉拉麵，湯頭偏鹹，牛肉塊乾柴且小塊，唯有拉麵還算不錯，吃著老杜的牛肉麵，不禁讓我懷念著桃園、新竹好吃的牛肉麵。大多數的朋友都推薦要去吃台一線上的白沙屯外省牛肉麵喔！

老杜40年牛肉麵

營業時間：10:00-19:00(週二休)

營業地址：苗栗縣通霄鎮37-1 號

營業電話：037-791915

白沙屯肉餅店

吃完牛肉麵，順著一旁的白沙屯老街走去，來去找一間隱藏在巷弄內的傳統餅食-白沙屯肉餅店。



白沙屯肉餅店，不少媒體都來爭相報導，就連柯文哲市長都來捧場過喔！餅類的選擇很多樣，價位也清楚明瞭的標示著，愛吃餅的朋友都是一整盒一整盒帶著走，而這天我們只買了一顆滷肉綠豆椪來吃，甜鹹甜鹹的口感真的很對味，一旁還有免費的奉茶可以享用喔！

白沙屯肉餅店

營業時間：平日08:00-16:00 假日07:00-17:30

營業地址：苗栗縣通霄鎮白西82-1號

營業電話：0925-032933

東北香粑粑

白沙屯拱天宮一旁的小巷弄以及正後方也是有不少小吃美食喔！分享這間原先在一旁巷弄，過後搬到廟正後方的東北香粑粑，餐點品項有6個可以選擇。



這天我們就買了東北香粑粑、大連蝦捲、大甲芋頭來品嘗，愛吃辣的朋友一定要添加他們家獨家的東北辣椒醬，而香粑粑看起來很像蚵嗲但內餡是使用醃製過的小里肌肉，外酥內嫩的口感，真的會讓人一口接著一口。

東北香粑粑

營業時間：09:30-17:00

營業地址：白沙屯拱天宮媽祖廟口北側30公尺

營業電話：0955-161987

阿潔老麵饅頭

來到白沙屯拱天宮也推薦大家可以買阿潔老麵饅頭回家品嘗喔！



饅頭口味選擇很多，採用天然的老麵發酵而成，口感扎實且有彈性，價位平價，依所選的口味而定。不論現吃或是買回家冷藏/冷凍後再自蒸都很不錯喔！自己是蠻不推薦肉包，肉有點小塊且味道也不夠。

阿潔老麵饅頭

營業時間：08:00-18:00

營業地址：苗栗縣通霄鎮2鄰18號白沙屯拱天宮媽祖廟口北側30公尺

營業電話：0933-907591

Ann和榜哥介紹以上白沙屯拱天宮周圍的小吃美食，應該可以讓大家來到這隨便都能吃飽喝足滿載而歸的開心回家去吧？假日有空就找時間來通霄白沙屯拱天宮拜媽祖婆順便來這吃吃喝喝，Ann和榜哥真心推薦外省牛肉麵、一口酥臭豆腐、勇心豆花、廟口蚵嗲、東北香粑粑喔！