除了過年走春走廟，很多人求財也會找虎爺公廟，新北市的「石碇伏虎宮」供奉著全台最大的虎爺神像，據說相當靈驗，很多跑業務或是開店當老闆的都會到這邊來求財運祈求順利，想要知道怎麼拜虎爺、怎麼求財運、拜虎爺準備什麼？這篇文章一次告訴你！
新北市石碇伏虎宮交通方式
新北市石碇伏虎宮的位置滿深山的，大部分人都是開車前往，附近也有一個小登山步道，也有些人是選擇登山順便過來參拜的喔
- 開車前往：可直接google導航至石碇虎爺公廟，廟旁有附設停車場
- 大眾交通前往：可搭車至深坑國小或外按橋站，再步行上山前往
拜虎爺該準備什麼？
在上山前，大家都會自己先購買參拜的供品
傳說虎爺喜歡吃雞蛋，所以很多人會拜生雞蛋或蛋製品
如布丁、蛋捲等也是可以喔！
被山林包圍的石碇虎爺公廟
石碇虎爺公廟風景非常好，不是去拜拜的話去走一走也很不錯
伏虎宮被群山包圍，拜拜完心情會開闊許多也跟他的風景有很大關係喔
而且裡面每個人都相當客氣，是個很不錯很良善的地方
石碇虎爺公怎麼拜？
石碇虎爺公廟有販售金紙，分虎爺錢、四方金
顧名思義，虎爺錢就是拜虎爺的喔，四方金又稱土地公金，也可以一起拜，如果你金紙是超過300元，虎爺公廟還會給你一個小虎爺香包，可以過爐帶身上保佑喔！
全台最大虎爺像就在石碇伏虎宮
在正殿的中間就是一尊大大的虎爺
其中也有許多飛天虎爺像，都是求財的象徵喔～
Dong一直覺得虎爺很威武，但是又很有親切感
重點是曾經託夢給Dong，當時也有很多很靈驗的事情發生，所以也相當信奉虎爺
祈求正財之外，像是工作運也可以來祈求虎爺
如果小朋友有煞到也可以來這邊求個平安喔
人潮絡繹不絕
平日的石碇伏虎宮已經是人潮絡繹不絕
香火鼎盛，進廟裡就可以感受的到氣勢非凡，牆上更是一堆業務或店家的名片
如果你是過年走春的話，山路因為狹小都會管制，而且人會非常非常多
即使在深山裡面，也是人多到爆掉～建議可以抓一個人少的時間前往喔！
石碇伏虎宮附近景點
參拜完伏虎宮虎爺公廟後，也可以前往石碇老街逛逛喔
店家/景點資訊
- 店家名稱：石碇伏虎宮虎爺公廟
- 所在地址：臺灣223新北市石碇區潭邊里
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 0˙:00-17:00
- 店家電話：0226633609
- 評價：★★★★★
交通資訊
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