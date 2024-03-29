來花蓮新城必吃佳興檸檬汁，但你有喝過佳興咖啡嗎？現煮咖啡加上佳興檸檬汁結合出一種超奇妙的味道，且包裝也很特別，居然是一開罐，有機會一定要來品嚐一下，還有全自動手沖咖啡機，看著它自機器手沖真的超療癒的，搭配軟綿綿超級細密舒芙蕾加上鮮奶油，讓人有幸福的感覺，每人低消一份餐點，就可以在夢幻的咖啡店享用美食，從門口到店內裝潢還有戶外花園全都是走純白色系，非常的好拍，讓人少女心噴發，真是平價又美味舒芙蕾專賣店。
想拍網美照來這就對了，店內到處都充滿美的藝術造景，還有雙人愛心座椅。
想吃舒芙蕾來這就對了，100元起就有生乳舒芙蕾，還有各種口味可選，真是好吃又好拍。影片分享
來花蓮第一站： 新城Jiji coffee喝咖啡吃甜點。
光大門口就超好拍的，這裡有一整排的彩色微笑座椅讓人會心一笑。
看著一顆顆剛出爐的舒芙蕾好療癒的～
Jiji coffee主打生乳舒芙蕾有北海道生乳、青提、草莓、芋泥、宇治抺茶紅豆、OREO、檸檬卡士達、法芺娜巧克力等口味可選，價位約100-130元。
還有水果舒芙蕾冰淇淋，舒芙蕾霜淇淋180元，超特別的～
這裡的咖啡機居然是全自動手沖咖啡機，好先進喔～
室內室外座位都有，每人低消一份餐點就可以在美美的餐廳享用。
等候之餘可以到戶外花園拍美照～
招牌必點佳興咖啡120元，喝起來像西西里咖啡，酸酸甜甜的滋味讓人難忘～
季節限定的草莓舒芙蕾130元，滿滿的北海道生乳加上新鮮草莓和舒芙蕾蛋糕，讓人一口接一口停不下來，超好吃的～
我們全家在此享用美好的下午茶時光～
茶水自取，不收服務費。
很開心花蓮又多一間好吃的網美咖啡廳，新開幕優惠憑佳興冰果室折價卷還可以折10元喔～
周邊美食：阿莎小米甜甜圈。
Jiji coffee：花蓮縣新城鄉博愛路18號；營業時間：11:00-17:00(周三、四公休）
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