為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 花蓮最新網美咖啡廳【Jiji Coffee 吉吉咖啡】100元就能吃到舒芙蕾/招牌必點佳興咖啡/花蓮新城老街咖啡廳/佳興冰果室旁/花蓮CP值…

花蓮最新網美咖啡廳【Jiji Coffee 吉吉咖啡】100元就能吃到舒芙蕾/招牌必點佳興咖啡/花蓮新城老街咖啡廳/佳興冰果室旁/花蓮CP值高舒芙蕾專賣店

2024-03-29 08:58:29 大海愛上藍天 人氣：107
share
窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1639篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：花蓮縣 > 新城鄉

造訪商家：Jiji Coffee 吉吉咖啡
phone09-11199262
place花蓮縣新城鄉博愛路18號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

IMG_0786.JPG

來花蓮新城必吃佳興檸檬汁，但你有喝過佳興咖啡嗎？現煮咖啡加上佳檸檬汁結合出一種超奇妙的味道，且包裝也很特別，居然是一開罐，有機會一定要來品嚐一下，還有全自動手沖咖啡機，看著它自機器手沖真的超療癒的，搭配軟綿綿超級細密舒芙蕾加上鮮奶油，讓人有幸福的感覺，每人低消一份餐點，就可以在夢幻的咖啡店享用美食，從門口到店內裝潢還有戶外花園全都是走純白色系，非常的好拍，讓人少女心噴發，真是平價又美味舒芙蕾專賣店。 

IMG_9913.jpg

想拍網美照來這就對了，店內到處都充滿美的藝術造景，還有雙人愛心座椅。

IMG_3071.JPG

IMG_3073.JPGIMG_3079.JPG

IMG_3137.JPGIMG_3122.JPG

IMG_9894.jpg

IMG_0033.jpgIMG_0313.jpg

想吃舒芙蕾來這就對了，100元起就有生乳舒芙蕾，還有各種口味可選，真是好吃又好拍。影片分享

IMG_9849.jpg

來花蓮第一站： 新城Jiji coffee喝咖啡吃甜點。

IMG_9879.jpg

IMG_9850.jpg

IMG_3075.JPG

光大門口就超好拍的，這裡有一整排的彩色微笑座椅讓人會心一笑。

IMG_9855.jpg

看著一顆顆剛出爐的舒芙蕾好療癒的～

IMG_9856.jpg IMG_9858.jpg

Jiji coffee主打生乳舒芙蕾有北海道生乳、青提、草莓、芋泥、宇治抺茶紅豆、OREO、檸檬卡士達、法芺娜巧克力等口味可選，價位約100-130元。

IMG_3158.JPG

IMG_3145.JPGIMG_3146.JPG

IMG_9851.jpgIMG_9859.jpg

還有水果舒芙蕾冰淇淋，舒芙蕾霜淇淋180元，超特別的～

IMG_9860.jpg IMG_9861.jpg

IMG_9863.jpg

這裡的咖啡機居然是全自動手沖咖啡機，好先進喔～

IMG_9891.jpgIMG_9867.jpg

IMG_9871.jpg

IMG_9895.jpg

室內室外座位都有，每人低消一份餐點就可以在美美的餐廳享用。

IMG_9900.jpg

IMG_9880.jpg

IMG_3104.JPGIMG_3107.JPG

IMG_3105.JPG IMG_3108.JPG IMG_3111.JPG IMG_3113.JPG IMG_3115.JPG IMG_3117.JPG

等候之餘可以到戶外花園拍美照～

IMG_3131.JPGIMG_3130.JPG

IMG_9881.jpg

IMG_3134.JPG IMG_3136.JPG

 IMG_9885.jpg

IMG_3143.JPG

招牌必點佳興咖啡120元，喝起來像西西里咖啡，酸酸甜甜的滋味讓人難忘～

IMG_3151.JPG IMG_3156.JPG

IMG_9889.jpg

季節限定的草莓舒芙蕾130元，滿滿的北海道生乳加上新鮮草莓和舒芙蕾蛋糕，讓人一口接一口停不下來，超好吃的～

IMG_2755.JPG

我們全家在此享用美好的下午茶時光～

IMG_3162.JPG IMG_3165.JPG IMG_9898.jpg IMG_9902.jpg IMG_9904.jpg

IMG_9909.jpgIMG_9905.jpg

茶水自取，不收服務費。

IMG_9908.jpgIMG_9907.jpg IMG_9910 (1).jpg IMG_9911.jpg IMG_9912.jpg IMG_9914.jpg

很開心花蓮又多一間好吃的網美咖啡廳，新開幕優惠憑佳興冰果室折價卷還可以折10元喔～

IMG_3159.JPGIMG_0810.jpg

IMG_9918.jpg

周邊美食：阿莎小米甜甜圈。

IMG_9916.jpgIMG_9919.jpg

IMG_9917.jpg    

IMG_0787.JPG

Jiji coffee：花蓮縣新城鄉博愛路18號；營業時間：11:00-17:00(周三、四公休）

IMG_0790.JPG  

花蓮新開平價海景餐廳【東昌小吃部】療癒小漁村看海吃美食/現撈新鮮漁獲直送/招牌必點漁撈長豪華套餐/漁夫俱樂部海鹽霜淇淋/七星潭看海秘境 

IMG_0789.JPG

2024花蓮最新景點|將軍府1936園區|花蓮日式宿舍群|文化美食聚落和服體驗|夜晚點燈後超浪漫的|花蓮古蹟新風貌好吃好玩又好拍 

IMG_0783.JPG  

【花蓮好好食5】2024花蓮必吃美食/花蓮公正包子店/周家蒸餃/炸彈葱油餅/明新冰菓室/花蓮最新美食推薦 

IMG_0785.JPG  

全台最美的星巴克【星巴克花蓮理想門市】台版歐洲童話小屋/絕美湖光山色人間仙境/花蓮最佳度假聖地 

IMG_0784.JPG

 

【花蓮好好玩7】2024花蓮最新景點走拍/花蓮十大景點推薦/花蓮全家趣旅行/花蓮兩天一夜行程懒人包 

IMG_0872 (1).JPG  

花蓮平價海景飯店【海悅酒店】面對太平洋海景渡假酒店/頂樓有超大日出觀景台/免費提供房客專屬下午茶/花蓮最美自行車道旁/花蓮CP值高住宿推薦 

IMG_4080.JPG

【花蓮好好玩6】2023花蓮最新景點走拍/花蓮必吃美食/花蓮推薦十大景點/帶長輩出遊懒人包 

環島必遊景點花蓮站|三棧溪|玩味蕃樂園|花蓮看海秘境|魚刺人雞蛋糕咖啡館|清水斷崖觀景台|花蓮免費景點推薦 

花蓮吉安民宿【格瀾伍德休閒民宿】平價奢華復古歐洲貴族別墅/擁有私人夢幻庭園和戲水池/兒童遊戲室/推薦花蓮CP值高民宿 

花蓮玻璃屋餐廳【萊迦Lega早午餐】綠意盎然的療癒系早餐/有多達20幾種早午餐拼盤可選/花蓮CP值高早午餐推薦 

花蓮新開竉物咖啡廳【當狐獴遇見貓】花蓮貓咪咖啡廳/招牌必點咖哩豬排飯/與貓咪來一場午餐約會吧 

2023花蓮最新景點|洄瀾灣景觀餐廳|隱藏版秘境花園農場|唯美水上教堂山丘上透明鞦韆|花蓮親子景點 

花蓮曼波天空之鏡│三棧溪北側下海處│花蓮秘境沙灘│花蓮新城三棧溪出海口│沙灘車拍照藝術裝置│花蓮超夯打卡景點 

【花蓮好好食4】2023花蓮必吃美食/明新冰菓室/胖叔叔烘焙屋/鬍子薯薯地瓜球/炸彈葱油餅/花蓮銅板美食推薦 

花蓮峇里島民宿【峇里情人渡假別墅】隱身在吉安世外桃源/擁有私人夢幻庭園落羽松步道/平價奢華峇里島風民宿/住宿享用庭園早餐/花蓮超Chill度假聖地  

花蓮吉安景點推薦【張家的樹園】花蓮巿區玻璃屋景觀餐廳/穿和服與梅花鹿合影/秒飛日本來到日式庭園造景/花蓮CP值高景觀餐廳  

花蓮七星潭看海新秘境【魚刺人雞蛋糕咖啡館】台版海岸村恰恰恰/花蓮新文創聚落/漁夫俱樂部/療癒小漁村吹海風放空吃美食   

花蓮必遊景點│清水斷崖│台灣十景│匯德景觀海景步道│絕美觀景台飽覽山海美景盡收眼底│季節限定苦楝花爆滿開 

花蓮吉安美食餐廳【Penny夢想館】平價美味台式簡套餐/茶及湯品無限供應/楓林步道/花蓮市區最佳看夜景觀景台 

花蓮絕美景點│燕子口步道│台版張家界大峽谷│30分鐘給你世界級的峽谷美景│走在斷崖旁的步道同時欣賞峽谷壺穴酋長岩│太魯閣必遊景點 

台灣36秘境│花蓮白楊瀑布水簾洞隧道│揭開神秘的面紗│白楊步道可同時欣賞吊橋、瀑布、峽谷激流、峽谷│好玩驚險隧道之旅 

花蓮吉安免費景點│台開心農場｜可近距離與梅花鹿互動合影│新天堂樂園│湯姆熊小火車拍照打卡送10枚代幣 

花蓮絕美海景餐廳【望海巴耐無敵海景餐廳】擁有一整排夢幻海景座位/整面無敵海景玻璃牆/吃海鮮看海聽海濤 

花蓮最美五星級飯店【遠雄悅來大飯店】2022全新裝潢超美的度假聖地/室內就能欣賞10米高熱氣球裝置藝術/無敵山海美景盡收眼底/花蓮度假的夢幻首選 

花蓮小太魯閣│三棧溪│天然溪水池水質清澈風景如畫│不用跋山涉水開車即達戲水景點│清涼消暑玩水盛地 

【花蓮好好玩5】2022花蓮最新景點走拍/花蓮必吃美食/花蓮推薦景點/花蓮說走就走輕旅行 

花蓮夢幻玻璃屋民宿【費斯玻璃屋】躺在床上看星星日出/平價奢華峇里島風民宿/入住贈送美味有質感的早餐/花蓮超夯IG打卡民宿 

2022花蓮海景餐廳推薦【望海巴耐餐廳/杋扎徠小吃/海中天會館/浪慢咖啡】台11線第一排海景餐廳/坐擁180度無敵海景/花蓮看海吃海鮮  

文章標籤
jiji coffee花蓮 Jiji coffee Ji Ji Coffee吉吉咖啡 jiji coffee 新城 花蓮新城美食 花蓮新城新開咖啡廳 花蓮新城 新城咖啡廳 新城舒芺蕾 花蓮舒芺蕾 Jiji Coffee 吉吉咖啡
創作者介紹
創作者 大海愛上藍天 的頭像
大海愛上藍天

大海愛上藍天旅遊日記分享




加入窩客島line好友搶看限時優惠
檢舉
share
chevron_left

三重平價越式餐廳【越旺越南料理】Google評論高

花蓮新開平價海景餐廳【東昌小吃部】療癒小漁村

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up