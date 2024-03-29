台北跨年這家24小時營業的文青豆漿店老漿家總是高朋滿座，幾乎沒有在休息的營業時間，就是艱苦上班族的救贖！用料實在口感清爽不油膩，炸蝦蛋餅跟炸蝦飯糰更是推薦到不行的大安區美食！方便又好吃的台北豆漿店推薦老漿家！
老漿家的位置
台北豆漿24小時營業的老漿家，位於大安區延吉街上
位置很方便的在忠孝敦化捷運站、國父紀念館捷運站的中間，走路去也是很方便的！店內文青風的裝潢，加上明亮寬敞的空間，很適合下班聚會或揪室友一起來吃消夜。想要外送的話，UberEat或Foodpanda也都有合作，相當方便～
老漿家的文青氛圍
老漿家跟一般台北豆漿店差很多，裡面明亮又很有文藝氣息
豆漿吃起來都覺得更香了～
特別喜歡他們用竹簍做成的燈罩
看起來很懷舊卻又很創新，很年輕的感覺
有一點點像咖啡廳感覺的裝潢，很容易讓人忘記在喝傳統豆漿油條呢！
老漿家菜單價目表
一杯豆漿30元，這跟傳統豆漿的價格一樣啊！
不貴哀！
豆漿 30元/紅茶豆漿 30元
飲料都可以選冰的或熱的
他的豆漿滿濃的喔～沒有套水，香氣很夠帶點甜
如果想喝無糖可以選擇清漿喔
紅茶是古早味的那種香甜不苦澀的
起司蛋餅 45元
老漿家的蛋餅很好吃！醬油膏還有做簡單的畫盤
蛋餅的餅皮是屬於酥脆的那種
但是又不會口感太乾，裡面的蛋跟起司都是帶著濕潤感的
蘿蔔糕 45元
蘿蔔糕偏港式但是料不多的那種
醬油膏都會給你畫一下，覺得很用心
推薦！天婦羅炸蝦蛋餅 75元
這個也太精采了吧！老漿家的炸蝦系列很了不起
裡面有兩隻炸蝦哀～而且炸的皮薄酥脆，蝦子本身很新鮮也很甜喔！
幾乎每一口蛋餅都可以吃到蝦子
看起來就真的超級奢華～
價格也不貴，75元而已哀！
推薦！炸蝦飯糰 85元
裡面那個蝦子看起來就很厲害
還包有香鬆，每一口都香氣濃厚
避免你覺得油膩，裡面還有包生菜，覺得很加分
而且上桌的時候，飯糰會先幫你對切
這樣吃的時候也很方便，重點是要拍照也很好拍！
好吃！小籠包 100元
老漿家的小籠包根本已經是湯包了喔！
裡面的湯汁也太多了～而且還會很貼心另外給你一個碗，裡面放薑絲
你可以自己加醬油調料當沾醬喔
你看那個小籠包裡面的湯汁滿滿一湯匙
是不是很誘人呢！皮薄湯多的小籠包，一籠8顆一下就吃完了～幸福感滿滿
老漿家用餐心得
老漿家24小時的營業時間，已經讓下班比較晚的Dong相當滿意，沒想到他的蛋餅、豆漿、飯糰都讓人相當滿意，口感跟風味都很不錯，難怪她會是台北宵夜的熱門選擇之一！很推薦台北豆漿老漿家～當作宵夜美食來說也很不錯喔！
店家/景點資訊
- 店家名稱：老漿家 OHsoymilk – 24h不睡覺豆漿店
- 所在地址：106臺灣台北市大安區延吉街110號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00
- 店家電話：02 2779 0602
- 評價：★★★★★
- 備註資訊：
週二14:00~18:00公休
交通資訊
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