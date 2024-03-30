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說了很久，終於來訪這家人氣咖啡廳

為了避免排隊，找了平日剛營業的時間就來吃早午餐

南港人氣咖啡廳 Coppii Lumii living coffee 冉冉生活，可以訂位內用限定兩小時，假日不提供當日下午六點前的訂位。

眺高的室內空間，用餐全區簡潔沉穩色系，營造舒適的環境。

看好菜單，再自行到櫃檯點餐付款，餐點免自取會送到桌上。

這次來點的是冉冉大早餐系列，內容包含主餐加一杯飲品，飲品為咖啡、茶或陽光果汁三選一，換其他飲品可以折50元。

餐具和調味料等也都採自助式，用餐後也採自助回收。

野餐籃

中間小碟是甜奶油抹醬可以沾著麵包吃，本身是奶油控覺得可以再多給一點比較夠沾。

原味優格是個人喜愛偏酸的味道，拌殼片和堅果中和酸味剛剛好。

野餐籃中附糖烤的葡萄柚，葡萄柚本身帶點苦味搭著脆糖片，苦甜的滋味不錯。

餐點中升級其他飲品可折抵50元，更換大杯熱拿鐵須加價85元感覺很划算，咖啡風味為不酸不苦不澀，順口好喝。

朗朗日安

不得不說丹麥烤麵包烤得酥脆鬆軟，單吃就覺得好吃，還有嫩炒蛋和栗子甘薯整體份量充足。

一小盅的爐烤蔬菜內有少見的烤娃娃菜，蠻特別的。

帶皮厚火腿也挺有厚度。

販賣咖啡豆，咖啡壺、餐盤等。

還有奶油糖厚鬆餅系列下午2點才開始供應，前來要稍為留意一下，鬆餅也是現點現做大約要30分鐘時間。

店家：Coppii Lumii living coffee 冉冉生活

地址：台北市南港區經貿二路196-1號

營業時間：9:00~19:30

停車：無配合停車服務

火車：搭乘至南港火車站步行約10分鐘內，或至博市社區站牌搭乘590號公車至南港軟體園區北站下車，步行約1分鐘

捷運：搭乘至南港展覽館站1或2號出口步行約12分鐘