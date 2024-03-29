2024-03-29

女王期待已久的新居終於完成啦! 這次除了跟大家分享女王搬進新家的喜悅外，更要開箱奶油風新家以及分享裝潢室內設計的時候要注意的一些小細節，接下來就讓正式來分享由歐德集團最新小資品牌「i宅設計」替女王設計的美宅吧~

歐德集團-i宅設計

i宅設計是歐德集團最新服務品牌，專為小資族、青年首購族、套房、小宅等室內設計輕裝修服務，除了提供業主3D設計圖預覽未來美宅外、更有丈量、施工、裝修、軟裝、售後保固等完善的一條龍服務，它們在用料及服務上選用歐洲進口板，標配德國Hettich進口五金以及系統櫃體結構保固12年的服務，大家光看完這些就知道i宅設計有多厲害!真的是小資族以及新手裝潢者的首選喔!

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室內設計3D圖

i宅設計雖然是致力以少即是多的輕簡裝修，但服務品質絕對不輸市面上許多裝潢設計公司，從丈量溝通、全室空間設計、3D設計圖、施工、板材挑選建議等都是一條龍規劃服務，下面女王也把一開始拿到的一些裝潢設計圖，跟施工圖分享在下面給大家~

首先跟大家分享的就是我家住宅的平面配置圖，與i宅設計確認合作後，設計師就約定時間到家中進行丈量與空間確認，接著再與我們討論需求並制定完整的裝潢設計方案，當大家確認完平面空間配置圖後，我們還會拿到空間的3D示意圖，下面女王也放上一些設計師規劃的展示3D與我們現場空間作比較，女王個人覺得這些3D示意圖與實際完工圖真的是達到98.88%的相似，只能說從這種小細節就能看出一間設計公司的專業度~

玄關區

首先跟大家介紹玄關區，原本在鞋櫃的地方有一個畸零凹槽，但經過設計師的巧妙規劃剛好完美的崁入收納櫃，可以放置鞋履、鑰匙小物及生活備品。本來當時野心很大，還想連電子衣櫥都放進去，還好設計師說這樣櫃體空間會被壓縮，放不了太多物品，才單純規劃收納櫃。

大家可以看到我們家以奶油風的淡色系配搭為主。櫃體外層用白色木紋，櫃內選跟客廳電視主牆同樣的仿清水模特殊板材，玄關的這面唯美視覺牆，則是用最近很紅的特殊塗料「樂土 」製成，它的造價比清水模還平易近人，製作工期又短，搭配這盞挑超久才選到的唯美燈具，質感是不是瞬間提升好多倍阿~

而旁邊這座弧形香檳金屏風是因為風水師父建議入門不要看到廚房及冰箱，因此女王也特地請設計師配合風水製作了一個現代風的屏風進行遮擋，當初設計師為了符合整體色調，特地把鐵件調成香檳金色還設計圓弧造型，與視覺牆、燈具搭配起來真的是美到誇張~

客廳區

接著帶大家來到客廳區，首先看到入門右側的系統櫃，這裡的風格與玄關一致以白色木紋搭配灰色仿清水模板材製成，以系統櫃做遮蔽，把電箱、對講機完美隱藏包覆在櫃體內，完全不用在牆面打洞或改位子，貼心的設計讓女王又省下一筆遷移費用。而且系統櫃內的超大儲物空間與下方掃地機器人置放的貼心設計，質感與機能性再度大躍升~

對了!眼尖的人一定有發現i宅設計的系統櫃都採用能拆卸自由拼裝的層板，所以靈活性非常好，不管你是想要大空間的收納，或小空間的精細分類，隨你的居家使用習慣自由配搭，非常厲害!

而電視主牆部分女王希望選用最近很紅的類侘寂風，因此一樣使用了木作結合樂土來設計整個視覺牆，還特地在牆面右側用弧形收邊，讓視覺看起來更柔和，加上天花也採用弧形進行相互呼應，搭配黃光鋁條燈讓家變的更有溫度。

話說女王為了貫徹設計師的整體風格，還特意挑選灰色沙發、茶几、地毯，讓整個風格更加一致美觀~，而且大家可以看到i宅設計除了針對每個大區塊的美化外，就連小細節的插座配色、配置都非常到位! 大家從這裡應該也能看的出來i宅對裝潢、裝修設計的深厚功力~

餐廚區

接著跟大家介紹我們的餐廚區，每個媽媽都會有一個中島夢!這次i宅設計也替女王實現這個夢想，設計師利用L型雙面展示櫃、收納櫃結合大中島設計，玻璃展示櫃部分使用白光鋁條燈，展示美美的收藏品，側面的收納櫃用來儲放生活用品，從櫃體延伸出大圓弧人造石中島，可作為備餐及用餐處，圓角設計不怕大人小孩撞傷，刻意去選購彩色小斑點桌墊，讓整體看起來清新活潑。

為了增加收納和層次感，從雙面櫃下方到桌腳，選用格柵風門板收納櫃，不但充分利用空間，而且更美觀，所有門片都沒有把手，改成拍拍門，也是為了防撞傷及美觀，像這樣拍~拍~拍~拍就開啦! 哈哈~搭配上現代風造型吊燈，整個空間變得超美，超吸睛。

書房區

因為女王跟老公時常都會居家辦公，因此就把這間臥室設計成我們的書房兼辦公區，設計師原本規劃是把整面辦公桌以靠牆設計成長方型辦公長桌，但後來因為風水老師建議我們座位最好有靠牆，所以就緊急跟設計提出修改面向的需求，女王只能說i宅設計師真的非常專業，迅速替女王達成了需求，這雙面的辦公桌除了讓我們擁有各自的獨立工作領域外，質感更是超好不管是辦公或是親子共讀都沒問題~

眼尖的朋友應該又會發現! 我們的桌子就是用剛剛客廳的同款式系統板做的，除了能客製化尺寸、為了更堅固耐用，特地加厚整個系統板材，並在桌腳以斜角及桌邊導圓角設計，除了更加有設計感也不怕走近書桌區時會碰撞受傷。為了搭配整體弧形空間，更在窗邊作半圓弧壁面造型，除了遮蔽冷媒管和其他管線，避免外露不好看外也增加活潑感，在搭配精心挑選的木窗簾，完美的讓活潑與時尚結合的天衣無縫。



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主臥房

再來要開箱的就是主臥房! 這邊的系統板材顏色與客廳不一樣，是以深色系為主，而且做了一個開放式的導圓轉角櫃，除了避免壓迫感，還能讓愛奔跑的孩子多一層安全性，還能放上一些展示品或日常用品等等，個人覺得這設計真的又實用又美觀!

還要跟大家介紹這面床頭背牆，當初會做這面牆是因為，背板後面有一扇窗戶因為風水的考量，所以女王就請設計師製作了一面背牆，這整面牆也是以灰色的系統板材封裝，再加上鍍鈦飾條點綴，超有質感的，完全不用擔心小孩在牆面磨蹭弄髒牆面，整個氛圍更像是住在飯店一樣舒適又高級~

次臥區(兒童房)

接下來就到我們家最後一個裝潢區啦! 就是次臥區(兒童房)，因為寶寶目前還小跟我們一起睡，所以就先把它規劃成兒童遊戲間+小小才藝室，這房間選用深色系，頂天立地全滿的系統櫃收納，結合衣櫃、書桌和床背牆，收納寶貝的所有玩具及衣物，加上這個側邊延伸的系統板書桌，方便小孩長大讀書寫功課，現在更成為老公閒暇時可以在這裡練琴彈吉他，陪孩子玩樂的親子場域，總結來說整體空間真的非常剛好! 完美~

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好了!介紹到這，我們家所有的裝潢，基本上都分享完了! 最後女王在來介紹一下「i宅設計」的服務特色，從丈量、設計、監工、裝修、軟裝到售後保固，一站式服務方便又快速，而且使用歐洲進口板材，標配德國Hettich進口五金，系統櫃體結構保固12年，給首購族簡約不簡單的居家生活。最後如果大家喜歡我們家的風格，又想省荷包，可以找「i宅設計」洽詢喔!

而且「i宅設計」最近更推出專為小資族、首購族設計的裝潢方案安心又省錢，立馬填表單前往門市進行洽詢吧! 女王最後更地大家爭取到了諮詢就送5000的超優惠的粉絲專屬折扣，有興趣的人快去預約了解吧!

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推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

官網：歐德集團「i宅設計」

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