我姊從小就很喜歡蠟筆小新，從書包到鉛筆盒滿滿都是！但隨著年紀成長，蠟筆小新就從此住在姊姊的心理～很少拿出來分享！

偶然一次聊天，我問姊，你還會喜歡蠟筆小新哦？她回答我，偶而看到電視上有蠟筆小新的卡通，她還真的會看耶！

接著聊著聊著，就聊到她小時候什麼都是蠟筆小新，唯獨沒有蠟筆小新的生日蛋糕。當時如果有，就真的是完美了！她這句話也就一直放在我心裡，過了半年準備幫她慶生，這句話就跑出來提醒我，也許可以幫她做個蠟筆小新客製化生日蛋糕！

上網看到莉莉安Lily.an手作甜品的作品，其實非常符合我的需求！也把我的想法跟莉莉安Lily.an說明，老闆娘爽快的答應，她也想幫姊姊圓個生日願望！

⬇️當天看到成品，我真的是好感動！莉莉安真懂女孩子的心，唯美呈現我心裡的畫面，甚至是更好！

*加透明盒子+50$

⬇️我還忍不住那出來仔細研究！真的好可愛！

⬇️尤其那個滾邊，好有質感！

⬇️希望我姊看到會喜歡！好捨不得吃哦！

生日當天！我姊真的是開心到流眼淚！衛生紙一直擦！真開心幫姊過生日，而且還有蠟筆小新！雖然客製化蛋糕可能比一般的貴一些些，但是真的是值得！如果想不出要送壽星什麼禮物？客製化生日蛋糕絕對是首選！

莉莉安Lily.an手作甜品

地址：臺南市北區長榮路四段76巷37號

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