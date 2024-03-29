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台南蛋糕訂製推薦｜蠟筆小新完美呈現｜莉莉安Lily.an手作甜品｜壽星無限感動

2024-03-29 19:36:26 艾瑪娘的小日子 人氣：106
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窩客好文

艾瑪娘的小日子

發表篇數：103篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 北區

造訪商家：莉莉安Lily.an手作甜品
place台南市北區長榮路四段76巷37號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南生日蛋糕訂製｜手繪卡通蠟筆小新客製化蛋糕｜生日Party

我姊從小就很喜歡蠟筆小新，從書包到鉛筆盒滿滿都是！但隨著年紀成長，蠟筆小新就從此住在姊姊的心理～很少拿出來分享！

偶然一次聊天，我問姊，你還會喜歡蠟筆小新哦？她回答我，偶而看到電視上有蠟筆小新的卡通，她還真的會看耶！

 

接著聊著聊著，就聊到她小時候什麼都是蠟筆小新，唯獨沒有蠟筆小新的生日蛋糕。當時如果有，就真的是完美了！她這句話也就一直放在我心裡，過了半年準備幫她慶生，這句話就跑出來提醒我，也許可以幫她做個蠟筆小新客製化生日蛋糕！

 

上網看到莉莉安Lily.an手作甜品的作品，其實非常符合我的需求！也把我的想法跟莉莉安Lily.an說明，老闆娘爽快的答應，她也想幫姊姊圓個生日願望！

 

⬇️當天看到成品，我真的是好感動！莉莉安真懂女孩子的心，唯美呈現我心裡的畫面，甚至是更好！

*加透明盒子+50$

台南生日蛋糕訂製｜手繪卡通蠟筆小新客製化蛋糕｜生日Party

 

⬇️我還忍不住那出來仔細研究！真的好可愛！

台南生日蛋糕訂製｜手繪卡通蠟筆小新客製化蛋糕｜生日Party

 

⬇️尤其那個滾邊，好有質感！

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⬇️希望我姊看到會喜歡！好捨不得吃哦！

台南生日蛋糕訂製｜手繪卡通蠟筆小新客製化蛋糕｜生日Party

 

生日當天！我姊真的是開心到流眼淚！衛生紙一直擦！真開心幫姊過生日，而且還有蠟筆小新！雖然客製化蛋糕可能比一般的貴一些些，但是真的是值得！如果想不出要送壽星什麼禮物？客製化生日蛋糕絕對是首選！

台南生日蛋糕訂製｜手繪卡通蠟筆小新客製化蛋糕｜生日Party

莉莉安Lily.an手作甜品

地址：臺南市北區長榮路四段76巷37號

粉絲團私訊訂購：https://www.facebook.com/lilyan.handmand

IG私訊訂購：https://instagram.com/lily.an_cakes?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

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