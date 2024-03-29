今天來到很多網友推薦的🍲「海牧水產鍋物」通化店，就在捷運信義安和捷運站走路大約5分鐘，從臨江街夜市的方向走過去的路上就可以抵達。

店內環境乾淨明亮，對於火鍋店來說已經是非常舒適的環境了，而且入口處還有水母牆，會隨著燈光變換成不一樣的顏色，也是許多客人爭先拍照的主角呢，看了真的是非常漂亮又療癒，有種置身於海底世界的感覺。😄

這次是在1樓用餐，但他們家也有2樓的用餐區，可以容納比較多人，不用怕等太久，但建議要來用餐還是要先預約比較好❗

再來看看店內居然也有提供霜淇淋機，還有種類多元、無限暢飲的汽水及茶

醬料區的部分則是應有盡有，我吃火鍋通常都是三匙蒜頭、一匙蔥、兩匙醬油、半匙沙茶醬，對我來說是最完美的搭配 哈哈❤️

在醬料區旁邊則是大魚缸，放著各式產地直送的海鮮，有龍蝦、明蝦、鮑魚，看器來太誘人了🔥❗想吃什麼就直接現點就對了❗

一開始店員送上菜盤，種類很豐富，有高麗菜、湯匙菜、玉米、南瓜、芋頭、金針菇、香菇等等，看起來非常新鮮又乾淨。

點餐方式就是先選擇自己喜歡的湯底，再選擇肉類或海鮮來做搭配，我與朋友點了青花椒與牛奶起司湯底，因為兩種都是特殊湯底，所以需要各加價60元，當然不只這兩項湯底，還有養生藥膳、生鮮番茄呢✨，他們家的湯底都是純天然食材製成，風味獨特，搭配新鮮的食材根本就是完美搭配❤️，牛奶起司風味十足、香醇好喝喔😄

主食有白飯、冬粉、關廟麵、刀削麵、王子麵、手工拉麵、雞蛋可以選擇。

我選擇的肉類是：美國安格斯牛小排鍋 6oz－NT.590

色澤非常完美，油花分布均勻，而且還很大片，涮起來單吃或是沾醬吃都是香氣十足，隨桌都有附上玫瑰鹽，也可以搭配使用，多一種吃法✨，除此之外，也還有等級更高的極黑牛與日本頂級A5霜降牛肉可以選擇，喜歡吃肉肉的朋友可別錯過了

伊比利扇子豬肉鍋 6oz－NT.480

是朋友點的，我們一起share這些肉😄，豬肉的部位，我最喜歡的就是伊比利了，自帶玫瑰色澤，吃起來口感微脆又帶著軟嫩香滑，超好吃❤️

活蝦鍋－NT.480

真的是活的❗送上的時候蝦子腳腳一直動，所以店員會先串的串好，怕蝦子亂跑，而且蛤蠣一煮下去就知道是非常新鮮，肉質飽滿又鮮甜，全部都有打開✨，為湯頭可是加分了不少呢😄

還有再多點了手工芋頭丸(NT.25/顆)與花枝丸(NT.35/顆)，超大顆❗芋頭丸裡面充滿了滿滿的芋頭餡料，吃起來非常香，我很喜歡

今天用餐下來非常滿意，環境乾淨食材新鮮又美味，是一家可以再回訪的店家，交通也很方便❗他們家還有板橋分店喔，大家可以去試試❤️

海牧水產鍋物（通化店）資訊

📍地址: 台北市大安區通化街32號

🕤營業時間: 週一～週日 11:00-22:00

📞聯絡電話: 02 2700 2666

🖥️線上訂位: Line

📋菜單: 海牧水產鍋物