哈囉大家～今天來分享我的兩個鮮乳愛牌

分別是來自紐西蘭的紐牧然鮮乳，以及台灣生產的柳營鮮乳

兩家都是在全聯就能購入的唷

不知道有沒有眼尖的讀者覺得紐牧然很熟悉呢？

沒錯！這就是之前分享過的全聯進口鮮乳唷

而今天再次介紹不只是讓大家知道我有多喜歡喝

還可以讓大家依喜好選擇，省去做功課的時間～

這兩款雖然都是鮮乳，但口感還是略有不同

而且還常常在全聯架上缺貨～

其中紐牧然鮮乳是先前做早餐時購買而認識的全聯鮮乳品牌

柳營鮮乳則是和朋友野餐的時候被推薦的～

當時還很好奇是什麼鮮乳這麼難搶XD

讓我決定碰碰運氣去買來喝喝看！







果不其然跑了兩間全聯才買到柳營鮮乳XD

而當時採買的時候想說人都到了全聯

不帶走一瓶紐牧然鮮乳實在太可惜

想不到還真的被我遇到剛好剩最後一瓶的紐牧然鮮乳

當然是毫不猶豫地放入購物車囉

在購買柳營鮮乳前

除了聽朋友分享有多好喝以外，我還上網看了些評價推薦

才恍然大悟原來柳營鮮乳也是眾多網友推薦的全聯鮮乳品牌之一

此時此刻買了兩瓶全聯鮮乳推薦常勝軍的我簡直是個幸福的女人><

廢話不多說！立刻來跟大家分享囉

首先是我一直都很喜愛的進口鮮乳品牌「紐牧然」

紐牧然鮮乳包裝很討人喜歡，看上去會讓心情變好

入口散發出濃郁的奶香味，那個氣味很特別

讓我一口接著一口，一不小心就喝完一杯了

但是餘韻卻又是偏清爽的口感～

會怕奶味過於厚重的朋友們真的不用擔心！

而紐牧然鮮乳來自擁有高品質鮮乳的紐西蘭

那邊採用天然草飼和放養，讓鮮乳品質更天然純淨！

就連營養價值也是名不虛傳，難怪總是在全聯架上銷售一空

但也幸好他們家的鮮乳未開封可以放90天

所以後來我學聰明了，改成一次直接扛兩罐鮮乳回家

然後只要家裡的紐牧然鮮乳快喝完，就會趁著去全聯時再立刻補貨

如此一來想喝杯清涼鮮乳時就不怕冰箱沒東西喝囉

再來就是初相識的鮮乳品牌「柳營鮮乳」

柳營鮮乳的包裝則是給人一種對牛牛很友善的感覺XD

而且和紐牧然鮮乳除了有口感上的不同之處，產地更是不一樣

柳營鮮乳為台灣本土製造，且致力於幫助酪農推廣農產品

加上他們嚴格把關品質，可見柳營鮮乳對自家產品的要求很高

同時對於消費者來說也是個安心的保障～

柳營鮮乳開封就能聞到淡淡鮮甜味，口感上更為濃醇香～

若是喜歡奶味偏重的鮮乳，推薦可以挑柳營鮮乳

而且不知道是不是鮮甜味比較明顯的關係

用柳營鮮乳來自製拿鐵很好喝！

把咖啡的苦澀和鮮乳的香甜融合得恰到好處

整體喝起來柔和、有層次，推薦有在喝咖啡的朋友也可以試試看





現在正逢換季，天氣越來越悶熱

最適合來杯冰冰涼涼的鮮乳消暑一下！

推薦大家去家裡附近的全聯尋找看看喔