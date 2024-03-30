哈囉大家～今天來分享我的兩個鮮乳愛牌
分別是來自紐西蘭的紐牧然鮮乳，以及台灣生產的柳營鮮乳
兩家都是在全聯就能購入的唷
不知道有沒有眼尖的讀者覺得紐牧然很熟悉呢？
沒錯！這就是之前分享過的全聯進口鮮乳唷
而今天再次介紹不只是讓大家知道我有多喜歡喝
還可以讓大家依喜好選擇，省去做功課的時間～
這兩款雖然都是鮮乳，但口感還是略有不同
而且還常常在全聯架上缺貨～
其中紐牧然鮮乳是先前做早餐時購買而認識的全聯鮮乳品牌
柳營鮮乳則是和朋友野餐的時候被推薦的～
當時還很好奇是什麼鮮乳這麼難搶XD
讓我決定碰碰運氣去買來喝喝看！
果不其然跑了兩間全聯才買到柳營鮮乳XD
而當時採買的時候想說人都到了全聯
不帶走一瓶紐牧然鮮乳實在太可惜
想不到還真的被我遇到剛好剩最後一瓶的紐牧然鮮乳
當然是毫不猶豫地放入購物車囉
在購買柳營鮮乳前
除了聽朋友分享有多好喝以外，我還上網看了些評價推薦
才恍然大悟原來柳營鮮乳也是眾多網友推薦的全聯鮮乳品牌之一
此時此刻買了兩瓶全聯鮮乳推薦常勝軍的我簡直是個幸福的女人><
廢話不多說！立刻來跟大家分享囉
首先是我一直都很喜愛的進口鮮乳品牌「紐牧然」
紐牧然鮮乳包裝很討人喜歡，看上去會讓心情變好
入口散發出濃郁的奶香味，那個氣味很特別
讓我一口接著一口，一不小心就喝完一杯了
但是餘韻卻又是偏清爽的口感～
會怕奶味過於厚重的朋友們真的不用擔心！
而紐牧然鮮乳來自擁有高品質鮮乳的紐西蘭
那邊採用天然草飼和放養，讓鮮乳品質更天然純淨！
就連營養價值也是名不虛傳，難怪總是在全聯架上銷售一空
但也幸好他們家的鮮乳未開封可以放90天
所以後來我學聰明了，改成一次直接扛兩罐鮮乳回家
然後只要家裡的紐牧然鮮乳快喝完，就會趁著去全聯時再立刻補貨
如此一來想喝杯清涼鮮乳時就不怕冰箱沒東西喝囉
再來就是初相識的鮮乳品牌「柳營鮮乳」
柳營鮮乳的包裝則是給人一種對牛牛很友善的感覺XD
而且和紐牧然鮮乳除了有口感上的不同之處，產地更是不一樣
柳營鮮乳為台灣本土製造，且致力於幫助酪農推廣農產品
加上他們嚴格把關品質，可見柳營鮮乳對自家產品的要求很高
同時對於消費者來說也是個安心的保障～
柳營鮮乳開封就能聞到淡淡鮮甜味，口感上更為濃醇香～
若是喜歡奶味偏重的鮮乳，推薦可以挑柳營鮮乳
而且不知道是不是鮮甜味比較明顯的關係
用柳營鮮乳來自製拿鐵很好喝！
把咖啡的苦澀和鮮乳的香甜融合得恰到好處
整體喝起來柔和、有層次，推薦有在喝咖啡的朋友也可以試試看
現在正逢換季，天氣越來越悶熱
最適合來杯冰冰涼涼的鮮乳消暑一下！
推薦大家去家裡附近的全聯尋找看看喔