

饗麻饗辣PLUS LaLaport台中店 開幕至今GOOGLE評價多達2380則有4.6超高分，是有名的台南麻辣火鍋吃到飽，連我爸媽吃過都相當喜歡，饗麻饗辣PLUS LaLaport台中店在東區的Lalaport北館5樓美食街，超美夜店風格燈光設計，即便是平日餐期也超多人，饗麻饗辣PLUS LaLaport台中店自助吧各種海鮮熟食壽司炸物到甜點近百種食材隨你吃，連冰淇淋都有一般吃到飽少見的義式Gelato也是無限量供應，還能用餐兩小時超大方！近期饗麻饗辣PLUS台中更推出日本季+各種草莓甜點、日本祭熟食吃到飽，要吃要快！(草莓水果及草莓相關甜點依照產地供應為主，原則上到草莓產季結束為止，會在饗麻饗辣粉絲團公布)

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【饗麻饗辣台中│停車資訊/優惠】



結帳前要先告知饗麻饗辣店員車牌號碼可辦折抵/或離場時持發票到繳費機掃描/或持消費明細到北館二樓服務台(空橋旁)登錄。持中信Lalaport聯名卡不分汽機車繳費機過卡基本都可免費折抵2小時。汽車每千元消費可抵1小時，機車每300元消費可抵2小時，當日最高累計優惠6小時(含聯名卡2小時)

【饗麻饗辣台中│店面/空間介紹】



「饗麻饗辣PLUS LaLaport台中店」在東區的Lalaport北館5樓美食街，從北館「北一口」進來(LADY M千層旁邊)手扶梯上樓到5樓就會看到，前面有相當大的等待區，餐期建議務必事先預約訂位。走進用餐區會先經過一段迷炫燈光長廊，超像要進夜店的感覺，



「饗麻饗辣PLUS LaLaport台中店」是LaLaport北館佔地最大餐廳，位置靠近帝國糖廠這側，剛好有超大落地窗邊座位能欣賞整個台中火車站→湧泉公園→帝國糖廠與東區的超美全景，視線完全無遮蔽，是整個餐廳裡面我最愛的座位。





整個店內座位數非常多非常多，椅子還挺好坐的，兩個小時下來還是挺舒服。而且看到幾組客人一來都是十多個聚餐也沒問題。



要先推薦一下服務部分，吃到飽最怕就是服務生找不到人，饗麻饗辣的服務生桌邊服務相當勤勞，加湯、收盤詢問都很主動，點餐跟送餐部分也不會太慢。只見他們在人群中不停穿梭相當勤勞。有餐點遺漏也是請他們幫忙都能盡快補上，服務真的很不錯。

【饗麻饗辣台中│消費方式】



平日中午每人798元，平日晚餐每人是898元，假日全天則是998元。以上皆須+10%服務費。採自助取餐，除肉品以夾子由店員送餐。用餐時間有120分鐘相當有餘裕。兒童價位：100cm以下不收費，100-120cm 298元、120-140cm 458元、140cm以上屬大人價位。



自助吧就有超多樣海鮮、蔬食與火鍋食材、熟食及炸物、壽司等等全都自己夾。補菜也補得很勤，幾乎沒遇過空很久沒東西可吃的時候。

【饗麻饗辣台中│現切肉品區】



饗麻饗辣的肉品是用桌邊夾子(依人數提供)去夾想吃的肉品，每個夾子送一份肉，肉品種類有→「M9+澳洲鳳凰和牛/安格斯無骨肩小排/M9澳洲和牛三叉/濕式熟成板腱牛/濕式熟成霜降牛/濕式熟成雪花牛/彈牙松阪豬/香草豬五花/健康梅花豬/小羔羊/豪野櫻桃鴨」共9種。









每種肉都不錯，當然招牌的澳洲和牛跟熟成牛肉都推薦要一直加點，和牛油花不錯肉質也夠嫩又不會太有膩感，櫻桃鴨我也喜歡，小羔羊的話羊味稍微明顯些，但肉片都切得夠大片，整體肉品表現都蠻好的，大概唯一缺點就是每次夾子送來的份量不太夠滿足，剛上桌就要趕快走去夾。

【饗麻饗辣台中│自助吧海鮮區】









走進店內最先看到的就是「生鮮海鮮區」，有無毒活跳蝦、螃蟹、現流蛤蜊、淡菜、鱸魚、巴沙魚、魷魚、虱目魚皮、虱目魚柳、墨魚漿、花枝漿。我覺得鮮度都相當不錯，其中「無毒活跳蝦」是饗麻饗辣最強招牌之一，





鮮度超滿意，蝦子也不會小隻，整個越吃越涮嘴忍不住會一直來裝盤。另外像是螃蟹、淡菜、虱目魚皮、魷魚我也很愛，來了幾次最常吃這幾樣。

【饗麻饗辣台中│蔬食火鍋食材區】





「蔬菜」種類不少，青江菜、高麗菜、大陸妹、空心菜、大白菜、杏菜、水蓮、黑木草、絲瓜、玉米筍、茄子、玉米、紅白蘿蔔、還有香菇、杏鮑菇、秀珍菇、白精靈。因應季節還特別加進山茼蒿大放送，還有奶油白菜也是我的最愛，



只要看到蔬菜自助吧有奶油白菜就先加分，另外在各種火鍋料中，最不能錯過的就是手工三餃：「蛋餃、魚冊、魚餃」，都是不同於一般吃到飽冷凍餃的手工美食，特別是來自南部的手工蛋餃跟魚冊真的必吃。另外還有肥腸我也很愛。

【饗麻饗辣台中│壽司及炸物】



饗麻饗辣「PLUS」品牌才有供應壽司，而且非常受歡迎，每次都很難看到壽司檯上有哪種口味是完整的，期間限定壽司種類新增加到11種之多→「烤飯糰、甜蝦、炸蝦、鮭魚卵、蟹膏、明太子、鮭魚、干貝、比目魚側腹、星鰻、蒲燒鰻」，



蟹膏、鮭魚、干貝、比目魚側腹、星鰻絕對是必吃重點！尺寸不大可以多吃幾個也不怕一下肚子就被填飽。師傅會努力持續輸出製作，慢慢來不用貪心一次拿太多。



「炸物部分」會有五到六種，基本該有的炸雞塊、炸薯條是必備的哄小朋友神器，現在期間限定還有推出「廣島炸牡蠣、蔬菜天婦羅、唐揚雞、南瓜可樂餅」等，其中廣島炸牡蠣推薦必吃，一次夾好夾滿，





每顆剛好一口大小還會鮮味爆漿的那種好吃！南瓜可樂餅我也相當喜歡，內餡綿密飽滿。唐揚雞跟炸櫛瓜更不要錯過。

【饗麻饗辣台中│日式小菜】



這次有新增加「溏心蛋、梅漬番茄、烤糰子、煙燻鴨胸蜜柑」四種，梅漬番茄開胃好吃，開鍋前必吃。烤糰子、煙燻鴨胸蜜柑也必拿，胡麻豆腐我也很推薦，簡單兩三口大小好吃又不佔胃。

【饗麻饗辣台中│熱熟食區】





雖然只會有四個餐盤/四道菜可以取餐，但不時會更換菜色上桌，像是這天就有提供櫻花蝦炒飯、日式炸豬排、烤櫛瓜等等，有時也有炒時蔬，其實還有好幾道菜我沒吃到。(但熟食菜色品項還是以當日現場供應為主喔)



另外還有一項也是日本季的限定美食→「鐵板溫泉蛋漢堡排」，餐具是迷你的鑄鐵煎鍋有點可愛，但漢堡排是認真好吃，搭配有半熟蛋黃的溫泉蛋簡直兩種美味加乘，數量有限，看到麻煩不留情的快拿！

【饗麻饗辣台中│湯頭介紹】





饗麻饗辣湯頭有4種「天香麻辣湯/御膳白雪湯/西瓜綿湯/養生藥膳湯(素食)」，出餐都是鴛鴦鍋型態，4選2不用另外加價，現在還有推出新的「日式白味噌鍋」，我們這天選的是天香麻辣鍋跟日式白味噌鍋兩種。



「天香麻辣湯」→用了大紅袍、朝天椒等20種中藥材搭配麻辣豆瓣醬佐牛骨及辛香料熬煮，辣度可以調整但比較溫和些，有吃辣的話建議點比你習慣的辣度更辣些比較剛好。只有這鍋裡面會有豆腐跟鴨血，吃完可以自己去自助吧再免費取用。



「日式味噌鍋」→是相當濃郁的味噌湯頭，味道跟我們常喝的台式味噌湯風味不太一樣，樸實溫潤的風味，底蘊鹹香帶鮮又不膩，很推薦試試。

【饗麻饗辣台中│甜點/冰品專區】









甜點全部都換妝結合草莓，有草莓蛋塔、草莓泡芙、草莓派、草莓馬卡龍、草莓甜甜圈、草莓杯子蛋糕、草莓布朗尼、草莓可頌、草莓奶酪、莓可麗露等等，草莓甜點我看過，但這麼浮誇的草莓全面進攻我還是第一次看到，愛吃草莓的快點來饗麻饗辣把今年冬天的草莓額度一次吃夠本。(草莓水果及草莓相關甜點依照產地供應為主，原則上到草莓產季結束為止，會在饗麻饗辣粉絲團公布)





附帶一提，水果區也有提供新鮮草莓可以爆吃，所有跟草莓相關的甜點都是數量有限拿完為止喔！(草莓水果及草莓相關甜點依照產地供應為主，原則上到草莓產季結束為止，會在饗麻饗辣粉絲團公布)





冰品部份饗麻饗辣有提供冰淇淋、冰棒，還有吃到飽少見的義式Gelato(吃得到泰式奶茶口味)，冰品選擇非常多，連Haagen-Dazs也有期間限定的草莓巧克力口味超搶手，建議開鍋前先來一支，吃完鍋再來一支，不然很快就會被搶光。



接著是日本季限定新品：「冷月紫米」，就是香芋紅豆紫米粥，大碗又好吃，濃郁香甜不膩很好喝。

【饗麻饗辣台中│冷熱飲料區】



飲料選擇不少，不管是氣泡飲料、冰沙、奶茶、果汁一應俱全，熱飲茶飲咖啡也有。冰奶茶、冰美祿、HERSHEY'S巧克力冰沙是我的最愛！



饗麻饗辣PLUS LaLaport台中店 在台中開幕也差不多有半年多依舊相當受歡迎，以火鍋吃到飽來說，在挑選食材上看得到也吃得到相當用心，特殊季節活動更是卯足全力把看家招牌料理全搬上桌，而且服務還相當好，是家非常值得推薦的火鍋吃到飽餐廳，好好把握饗麻饗辣PLUS LaLaport台中店草莓季/日本季活動來一次吃夠本啊！(草莓水果及草莓相關甜點依照產地供應為主，原則上到草莓產季結束為止，會在饗麻饗辣粉絲團公布)



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◎介紹店鋪：[饗麻饗辣PLUS台中店│台中火鍋吃到飽│LaLaport北館]

◎地址： 台中市東區進德路600號北館5F

◎電話：04-22150101

◎營業時間：(午餐)11:00Am-04:00Pm最後進場02:00Pm

(晚餐)04:30Pm-10:00Pm最後進場08:00Pm

◎消費提醒：建議事先預約訂位

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