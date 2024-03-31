和食望月｜在中城裡，尋一抹優雅日味｜台中日式料理推薦｜西區日本料理｜勤美誠品美食

和食望月｜在中城裡，尋一抹優雅日味

細數日本飲食的魅力，各有特色與愛戴，除高單價的精緻魚肉料理，充滿溫度傳遞的定食料理，也備受眾粉喜愛。

和食望月將生活裡的美味、結合日常所需健康養分，透過師傅的巧手，用心匯集於美味料裡，同時也滿足視覺上的期待

和食望月｜餐廳環境

位於西區美村路小巷裡的和食望月，主打日式料理，深耕台中已有八個年頭，是當地人的常訪愛店；

主廚曾遊歷日本靜岡並修業多年，將專致所學結合獨具匠心，呈現於料理之中

店內小巧溫馨，採光也能輕鬆引入，暖意木色令用餐氛圍更顯怡然舒心。

喜歡和食望月的吧台前坐區，可以一睹師傅的料理手藝，也能愜意的閒談交流，為日料帶來許多精彩風景；

也有提供4人小桌與8人包廂空間，很好的滿足饕客需求，長年下來早已有著了一票鍾愛粉

料理以傳統形式呈現，並於每月1號更新菜單，提供先附、生魚片、燒物及湯品與甜點等八道菜餚，依照上菜順序用餐；將當令食材結合日常美味，以精美器皿盛盤並與色彩詩意共舞，不只重現日劇場景，也彷彿置身日本浪漫享食～

提前告知當月壽司，還有主廚特製小驚喜喲～台中西區美食，私藏台中日式料理底加

和食望月｜菜單MENU

▎MENU：點我

(取自 和食望月 官方)

和食望月｜餐程介紹

◍━━ 千花套餐｜＄1200 ​━━◍

▎干貝 春雨沙拉

▎抹茶 茶碗蒸

▎刺身 盛合

▎海膽 竹莢魚 章魚

▎薑汁燒肉

▎烤豆腐大蝦

▎望月蕎麥麵

▎季節甜點-櫻花抹茶羊羹

▎干貝 春雨沙拉

開胃前菜祭出的是輕盈清爽的干貝春雨沙拉與壽司，適口的大小，品嚐起來特別舒心優雅，

干貝渾圓飽滿也鮮嫩，佐以脆口豌豆、花椰菜、洋蔥、蟹肉絲與彈Q冬粉，食慾已漸漸打開。

▎抹茶 茶碗蒸

熱騰暖手的抹茶茶碗蒸也十分招人疼，極緻鮮嫩與滑溜結合極好，感受宜人茶香於尾韻蔓延，還能咬的到栗子甜、貝柱彈與魚肉塊等過癮口感，茶碗蒸算是餐程裡，孩子米很喜歡的一個環節。

▎刺身 盛合

緊接是主角刺身盛合華麗登場，包含花枝、海麗魚、紅甘魚、鮪魚和鮭魚肚等五款生鮮海味。

喜歡先從爽口魚類漸進享用，柔軟帶點口感的花枝與Q脆清甜海麗魚都很得米心；清新淡雅、鮮嫩細緻的紅甘與軟甜化口的鮪魚，也是生魚片的一大要角；

而肥美豐潤、脂香迷人的厚切鮭魚肚，更是老饕最愛，米的最強生魚片，莫屬鮭魚肚

▎海膽 竹莢魚 章魚

接續而來的三味壽司，以章魚、竹莢魚和海膽等鮮美海味來呈現，

由爽彈章魚至鮮醇海膽味蕾層層遞進品嚐，這場千花食旅彷彿在大海裡悠游好滿足～

▎薑汁燒肉

餐與餐之間，穿插的小品為薑汁燒肉，以洋蔥、南瓜、蘆筍、辣椒絲和甜美醬汁，煮出豬肉的鮮甘味，日劇裡總會出現的暖心家溫度。

▎烤豆腐大蝦

今日烤物為烤豆腐大蝦，將鮮彈肉甜嫩的草蝦，以胡麻豆腐醬烤出甜美香氣，佐以鮮脆烤娃娃菜、節瓜與柚香蘿蔔來潤嘴解膩

▎望月蕎麥麵

吸附滿滿甜美醬汁的望月蕎麥麵，可以感受到紫蘇芬芳與果香酸甜柔情相襯，

一旁的秋葵也令脆彈麵條添了些許順滑，吮入的是滿嘴蔬爽呢

▎季節甜點-櫻花抹茶羊羹

最後以唯美的櫻花抹茶羊羹蜜甜甜收尾，滑嫩軟Q，甜度也適中，這抹雅綠與木質氛圍，合拍極了

◍━━ 望月套餐｜＄880 ━━◍

▎星鰻 比目魚手卷

▎鮭魚 赤味增湯

▎刺身 盛合

▎櫻花葉漬鯖魚壽司

▎薑汁燒肉

▎雞肉 西京燒

▎望月蕎麥麵

▎季節甜點-星空羊羹

▎星鰻 比目魚手卷

望月套餐首道上映的是星鰻手卷，很貼心的沒有感受到任何刺感，

星鰻的細緻甜嫩與海苔的清脆完好結合，在療癒的咔茲聲響裡完食，一旁還有冰心爽脆的冰花，為先附增添了亮點

▎鮭魚 赤味增湯

醇郁帶有自然鹹度的紅味增，去了魚腥也多了味鮮甜，

配上厚實又大塊的鮭魚，不只暖了胃也提了神！

▎刺身 盛合

優雅上桌的刺身盛合裡，包含了旗魚、紅甘魚、鮭魚和魚子尼信，

米先從色呈淡膚色且肉質細嫩的旗魚下手；

而紅甘魚的清香脆口與鮮甜不愧是饕客心頭好；最後是油脂豐盈的鮭魚，尤其最愛他的軟滑與入口即化。

▎櫻花葉漬鯖魚壽司

本日提供的是櫻花葉漬鯖魚壽司，

櫻花葉漫著滿滿時令清香，輕輕包覆住醃漬鯖魚的淡雅鹹香，春日來一口，十分應景呢

▎薑汁燒肉

望月套餐也有提供薑汁燒肉歡樂串場，薑香結合嫩Q豚肉與甘美醬汁，嚐著清爽甜入心

▎雞肉 西京燒

以雞腿為主角的烤物，點綴上玉米和柚香蘿蔔，

薄刷上甘美醬汁，鹹甜醬味令焦嫩腿肉多了點趣。

▎望月蕎麥麵

脆彈爽涼的蕎麥麵，不只豐富了視覺，也帶走了烤物的膩。

▎季節甜點-星空羊羹

晶透湛藍的星空羊羹，透著一股浪漫，細綿甜糯的紅豆泥疊上清爽凍Q，為春花三月畫下舒心句點

和食望月｜餐廳資訊

和食 望月

評分： / 4.5

地址：403台灣台中市西區美村路一段188巷18號( 地圖 )

電話：04 2301 3537

營業時間

星期一: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,



星期二: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,



星期三: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,



星期四: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,



星期五: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,



星期六: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,



星期日: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30

星期一: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期二: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期三: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期四: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期五: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期六: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期日: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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▎每月1號更新菜單｜酌收服務費10%｜無開瓶費

┺ 建議提前預約

🅿️ 鄰近收費停車場：美宜停車場｜順良美村立體停車場｜門口可停放兩台客車

和食望月｜餐廳地圖