大漁迴轉壽司在哪裡？

這次我們造訪的是大漁迴轉壽司總本店，和創始店其實相距不遠，總本店比較靠近大墩南路，創始店比較靠近文心路，二家店都差不多，走路大概也只需5分鐘🚶

大漁迴轉壽司總本店是一整棟建築，樓上是大江戶町鰻屋，一樓才是大漁迴轉壽司總本店，還沒走近就發現外面的旗幟飄揚，原來是每周三感謝日打5折，這實在是一大福音啊🥳！

大漁迴轉壽司停車場

大漁迴轉壽司總本店旁邊就有一個收費停車場🅿️，用餐可以抵2小時停車費，開車來也不用擔心沒地方停車喔！

一走進來還挺驚訝內部如此寬敞，看樣子這裡總共有三家餐廳才對，包括大漁迴轉壽司總本店，大江戶町鰻屋和鐵板燒，不過鐵板燒目前暫停營業

餐廳外面走道就有濃濃的日本風，大紅色的紙傘底下有鋪了紅布的矮榻，很像我去日本京都南禪寺吃過的湯豆腐三大名店 順正湯豆腐 ，庭院內也有一模一樣的擺設

這裡就是大漁迴轉壽司的入口，旁邊的小黑板還寫著新春賀正壽司宴的菜色，包括勞斯萊斯玫瑰龍蝦豚肉鍋，大漁賀正生魚片和鰻魚胭脂蝦鰻揚雙味丼，感覺似乎都很好吃

大漁迴轉壽司環境

一走進玻璃自動門，先映入眼簾的是這個日本常見的可以煮茶和暖手的火爐，不過我猜只是裝飾用

轉頭一看，視覺焦點馬上被中央超大的迴轉壽司吧台所吸引，除了最前面的個人座，其他都是四人桌的卡座，跟其他壽司店的擁擠不同，大漁迴轉壽司店內相當寬敞，用餐感覺就舒適許多

吧台內的師傅正忙著處理各種食材，務必要把最新鮮的美食呈現在顧客面前，畢竟日式料理最講究的就是這種一生懸命的職人精神👍

甚至鰻魚上的刺都一根根慢慢處理，仔細挑出來，以免顧客吃到鰻魚刺，影響了美味口感

如果是團體聚餐或宴客，他們也有包廂可選擇，裡面有二個大包廂，人多用餐選包廂就可不受外界打擾；而且大漁迴轉壽司採用日本引進的迴轉壽司智慧型輸送系統，可以直接將現做的壽司送入獨立包廂，是不是很酷呢？

黑板上寫的是店內超人氣排行榜，包括蒜香生牛肉，海膽山藥細麵，松葉蟹磯邊燒，大海老蝦天婦羅和明太子手羽先等

另外還有當日新鮮漁貨介紹，例如熊本生蠔，活凍大明蝦，野生青咁，白咁，紅喉，關鯖花和牡丹蝦等，價格也都一一寫在黑板上，讓人一目了然

大漁迴轉壽司也有供應酒精飲料，像這個包裝別緻的日本清酒，草編的小酒罈實在很卡哇伊啊～

每個桌子旁邊都有飲水機，旁邊的小抽屜還有玄米茶的茶包，可以放入杯子內後再自行加入熱水，就是一杯現成的玄米茶了

大漁迴轉壽司是採用桌邊平板點餐方式，(如果不善操作也有提供紙本菜單)，每張桌子上都有平板可自助式點餐，餐點選擇相當豐富，也可依照價格分類從$40~200的握壽司，另外還有一品料理，特色推薦料理，刺身盛合和甜品飲料等，用這種方式點餐不但節省人力，也更加有效率呢！

大漁迴轉壽司春季菜單

這張就是大漁迴轉壽司目前推出的春の旬彩料理，從3/20至5/31止，菜單內容如下：

●春漫漫生魚片 588元/份

●春戀握壽司 498元/份－6貫

●鰻魚牛筋雙味丼 398元/份

●北海道甘蝦三品 198元/份－3貫

●明太子透抽燒 198元/份

●松葉蟹三味蘿美卷 118元/份

大漁迴轉壽司美食介紹

小菜鰻魚骨

上次在台北鰻魚專賣店的魚庄也有吃到，用烤過的鰻魚骨來當小菜，香酥脆的口感很涮嘴呢！

松葉蟹三味蘿美卷

配色看起來就很春天的松葉蟹三味蘿美卷 118元/份，松葉蟹肉加上鮭魚卵鋪在蘿美生菜上，吃起來既有生菜的爽脆還有松葉蟹的彈牙，搭配鮭魚卵在口中爆開的口感，滋味美妙啊！

春戀握壽司

春戀握壽司 498元/份－6貫，包括干貝握壽司，蟹肉棒壽司，花枝握壽司，牡丹蝦握壽司，蘆筍握壽司和鱈魚肝軍艦，每一種都是新鮮漁貨現做，嘗得到當令食材的鮮甜彈牙

明太子透抽燒

明太子透抽燒 198元/份，我很愛透抽和花枝類的Q彈口感，這個加了明太子一起酥炸過的透抽，當然是我的心頭好，越吃越涮嘴，連筷子都停不下來呢！

北海道甘蝦三品

北海道甘蝦三品 198元/份－3貫，和剛才的春戀壽司一起拍，畫面效果比較豐富；來自北海道的甜蝦，品嘗起來滋味鮮甜，上面再用鮭魚卵，海膽和魚子醬點綴，增加蝦子的不同吃法，擠點旁邊的金桔來提味，更能襯托蝦子的鮮甜

春漫漫生魚片

春漫漫生魚片 588元/份，一次可以品嘗到多種生魚片的豪華料理就是這道了，包括鮭魚，鮪魚，海鱺，干貝，生蠔和牡丹蝦，光視覺效果就讓人垂涎萬分🤤，品嘗起來肯定更讚！

大漁迴轉壽司桌上也都備有日式醬油和小包裝的哇莎米讓顧客自己加，吃生魚片當然要沾哇沙米醬油最對味，一口咬下哇沙米的滋味直衝鼻腔，簡直太過癮了！

鰻魚牛筋雙味丼

鰻魚牛筋雙味丼 398元/份，採用漆器木盒盛裝的鰻魚牛筋雙味丼，一次就能吃到鰻魚和牛筋雙重滋味，這樣的搭配既有創意又讓人百吃不膩，以鰻重的價格來說並不貴，非常推薦喔！

這麼豐盛的春の旬彩料理，光看就讓人心滿意足，吃起來更是滋味美妙呢！目前大漁迴轉壽司的二家門市都有供應，趕快趁五月底前來吃一波，週三來更划算喔！

美式壽司捲菜單

除了春の旬彩料理，大漁迴轉壽司今年新推出的美式壽司卷也很值得介紹，這張就是美式壽司卷的詳細菜單，包括五種不同口味的壽司，可以全點也可以單點，單點價格從$128到$328，全部都點的極上盛合$968

極上盛合的5種口味包含了北海道馬糞海膽紫蘇揚$328，松露和牛捲$258，帝王蟹三味捲$228，蒜香辣子大干貝$128和中鮪魚肚掛青咁$128，一端上來我都選擇困難了，因為每一種都好想吃吃看😍

高級食材用料不手軟的美式壽司捲，可以吃得到海膽，帝王蟹，和牛，鮭魚卵和甘貝等，不僅配色好看，吃起來更是可口，一次點好點滿極上盛合，每種口味就都能吃得到喔！

大漁迴轉壽司的春日新菜單從3月到5月底都有供應，如果想品嘗新鮮又符合時令的日式料理，大漁迴轉壽司絕不會令你失望喔！

大漁迴轉壽司總本店 地址：台中市南屯區文心南二路1號 電話：(04)2471-9188 營業時間：平日11:30-14:00 17:00-21:00 假日11:00-21:00

大漁迴轉壽司停車方便嗎? 餐廳後方有特約停車場,用餐可折抵2小時停車費 大漁迴轉壽司有優惠嗎? 目前每週三是感謝日,有打5折喔!