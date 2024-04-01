跟糖糖一樣喜歡吃羊肉爐的朋友，這間正老林羊肉爐吃到飽大里店你一定要筆記！超高網評推薦，一人只要550元，享羊大骨、羊腳筋、羊肋排及近百種食材讓你吃到飽，還有多款熟食，鳥蛋滷肉飯、麻辣鴨血、甜點及冰淇淋，品項多到炸

正老林羊肉爐吃到飽大里店位置

正老林羊肉爐吃到飽大里店位在台中大里區益民路上，靠近大明路，近大明高中、大買家國光店，附近就有公車站牌，也有收費停車場，交通非常便利

正老林羊肉爐吃到飽大里店環境

正老林羊肉爐吃到飽大里店用餐空間非常寬敞，座位數超級多，不過小缺點就是桌距稍微近了點，生意超級好，用餐時間大爆滿，門口還有不少等候入座的客人

正老林羊肉爐吃到飽大里店自助吧區

正老林羊肉爐吃到飽大里店是採自助式吃到飽，食材非常多樣化，除了招牌羊大骨、羊肋排及羊腳筋，還有多種蔬菜及火鍋料，近百種食材任你夾，雖然是羊肉爐吃到飽，大家還是以吃得完為原則，請珍惜食物，勿浪費唷

除了剛剛的自助吧區，另一邊還有肉片區，牛、豬、羊肉片及魚肉通通讓你爽吃到飽

正老林羊肉爐吃到飽大里店熟食區

正老林羊肉爐吃到飽大里店除了羊肉爐、火鍋吃到飽，還有提供多樣熟食類，而且還會不定時更換，炸物、炒物、涼拌類通通有

喜歡吃麻辣鴨血的朋友在正老林羊肉爐吃到飽大里店也吃得到，鴨血超軟嫩，滷的也非常入味

還有這厲害的鳥蛋滷肉飯，鳥蛋用量完全沒在客氣，連小朋友都超愛吃

正老林羊肉爐吃到飽大里店飲料自助吧區

飲料、甜點及冰淇淋自助吧區在後方，飲料品項也不少，有茶類、果汁及咖啡

甜點櫃裡頭有蛋糕、麻糬、水果、布丁及中華豆花，每天提供的品項會不太一樣

這邊是冰淇淋自助吧區，每天提供六種冰淇淋，旁邊都有標示口味

正老林羊肉爐吃到飽大里店一人是550元，小朋友110公分至130公分是250元，90公分至110公分是100元，90公分以下免費

招牌紅燒羊肉爐

正老林羊肉爐吃到飽大里店的羊肉爐湯底有三種，招牌紅燒、香麻辣紅燒及清燉蔬菜湯底，糖糖點的是招牌紅燒湯底，採用多種中藥材及小羔羊胸排下去熬煮，湯頭濃厚不過鹹，帶有中藥的迷人香氣

羊大骨

羊大骨不僅肉多還有骨髓，吃起來沒有可怕的羊騷味，肉質軟嫩多汁，啃完羊大骨的筋肉後，再用吸管吸吮羊大骨中間的骨髓，讓人欲罷不能

羊腳筋

羊腳筋建議煮久一點口感比較軟，羊腳筋本身吃起來沒有特別的味道，吸附著紅燒湯頭，附有滿滿膠質，口感Q軟，吃起來帶有黏性

羊肋排

正老林羊肉爐吃到飽大里店的羊肋排糖糖超級愛，煮熟後肉質超軟嫩，帶有QQ的皮，吃起來不乾柴，糖糖一個人就吃上好幾塊

除了羊肋排、羊大骨及羊腳筋，正老林羊肉爐吃到飽大里店還有豬肉片、牛肉片及羊肉片，涮上招牌紅燒湯頭也超讚

台中好吃羊肉爐吃到飽推薦～採自助式羊肉爐吃到飽的正老林羊肉爐火鍋吃到飽大里店，一人只要550元，近百種食材任你吃，還有多道熟食、甜點、水果及冰淇淋吃到飽，平日下午4點半開始營業，假日11點半營業，中間不休息，生意超級好，用餐時間建議先電話預訂唷