大園工業區美食,桃園大園美食,大園麵館推薦,裡麵坐客家食堂

最近來幫忙的案場是在大園工業區裡的一家紡織廠，工作到中午我跟我學長就開著車晃出來看看工業區附近有什麼好吃的。開著開著學長突然說＂阿緯，裡面坐好不好？＂，我順口回了一句＂蛤～外面坐不行嗎？＂，＂吼！我是說吃這家裡麵坐客家麵館啦！＂。

0967003166

桃園市大園區中山北路243號 請點我開始裡麵坐導航

10:30–14:00、16:30–19:00，每週六固定公休～若有臨時營業變動或店休請看Google Map公告！

停車資訊：中山北路白線停車。

店家環境

同學們如果從中山北路要進大園工業區的話右手邊會看到一間土地公廟～土地公廟的正對面就是裡麵坐啦！用餐時段人超多的～我可是等了一輪才等到位子可以坐在裡面喔！

裡麵坐菜單

大家看看菜單啊，其實挺便宜的～不過不知道份量怎樣？本來想吃吃那個呷霸麵試試，但看到紅油炒手麵我就直接點下去啦！

肉拼盤：100元

其實我想吃肝連也想吃嘴邊肉，看到這個肉拼盤我就直接點了～有肝連也有嘴邊再加上豬頭肉，一次滿足我的所有願望多棒啊！

這是店家自己做的辣椒醬，小辣以上等級！又香又辣非常過癮喔。

乾水晶餃：60元

點這個的時候啊，店裡妹妹還特地過來問說要加的是辣醬還是醬油膏，想了想我還是選辣醬～上桌後發現加的就是紅油炒手所使用的辣醬喔！香香甜甜帶著微微的辣味非常爽口。而且水晶餃底下加了不少的豆芽，跟辣醬拌勻一起吃也很美味呢。

咬了一口水晶餃，好吃！這個皮超Ｑ的呢～而且內餡也很飽滿，吃起來十分滿足喔。

紅油炒手麵：90元

妹妹，妳來妳來……這會不會太大碗了？而且除了炒手之外竟然還有滿滿的肉絲！韭菜再加上大把的客家紅蔥醬～超香的呢。

這裡的紅油炒手麵其實不太辣，算是小辣未滿的程度而已，吃起來反而帶著一點點的甜味～想吃更辣的同學請自己去加辣椒醬喔。

料真的好多！而且麵的份量更是超級多！我一度懷疑我是不是真的吃得完啊…重點是麵的口感非常好～一點也不軟爛超好吃的！我學長點的是肉絲乾麵，份量跟我的差不多大碗喔！然後他吃了一口後也是驚為天人～直說他很少吃到這麼好吃的麵呢。

對了對了，吃之前務必把麵拌勻！因為醬汁都在碗底唷！也許有同學會覺得這樣好像太油了，但我個人認為就是要油一點才好吃啦～（認真

福貢湯：50元

超大碗！！！而且湯頭一喝就知道是用大骨細心熬煮出來的非常好喝。有一顆超級大的福州丸跟兩顆好吃的貢丸所以叫作福貢湯啦（笑）

對了，跟大家報告一下啊～這顆福州丸不只超好吃而且咬下去還會噴汁！！！吃起來爽度爆表超滿足。

店家/景點資訊

店家名稱：裡麵坐

所在地址：臺灣桃園市大園區中山北路243號

營業時間：日 一 二 三 四 五 10:30–14:00-16:30–19:00

店家電話：0967003166

評價：★★★★★





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