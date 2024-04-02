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義匠的詳細地址為桃園市中壢區慈惠三街157巷12號。

這邊就在中壢sogo附近，交通非常方便～騎車、開車或搭大眾交通工具都可以快速到達❤️

很適合和朋友或同事一起來聚餐😋

而且義匠的裝潢還滿有質感的～從店面外觀看很有美式餐廳的風格

加上玻璃窗的設計，感覺下午來也會有個很不錯的風景

義匠義式湯麵 中壢店 用餐環境

義匠義式湯麵 中壢店的用餐環境也很不錯，給人一種很寧靜和優雅的感覺☺️

店內有二人桌、四人桌和檯的座位可以選，雖然座位數不多但還滿乾淨的～

企鵝和朋友是選擇坐在吧檯，座位稍微寬敞一點🤣

義匠義式湯麵 中壢店的餐具和白開水都是自取的唷～

有需要的朋友記得要來拿喔

義匠義式湯麵 中壢店 菜單

義匠義式湯麵的餐點主要以義大利麵為主，分為白醬、紅醬、青醬和特色醬汁等等……

而每一個口味的義大利麵選擇還滿多的！全部口味加一加感覺快30種！？

喜歡吃義大利麵的人應該會愛死😍 可以每天嘗試不同的口味❤️

除了義大利麵外，企鵝也很喜歡他們家的甜點喔，第一次來的朋友可以試試看升值套餐～

有甜點和飲料，還滿不錯👍

義匠義式湯麵 中壢店 餐點推薦

企鵝和朋友各點一個紅醬的海派海陸總匯義式湯麵和泰式酸辣海陸總匯義式湯麵～

海陸口味是義匠義式湯麵賣得很好的一款，可以同時吃到海鮮和肉片！份量滿滿👍

胃口好的朋友點海陸口味就對了！讓你吃得滿足又吃得開心😋

海派海陸總匯義式湯麵

他們家海陸總匯義式湯麵的配料真的很豐富！滿滿的餡料都已經把義大利麵給遮住了🤩

還沒吃就先讓人大飽眼福！

而且蝦子、蛤蜊的數量還不少，再加上肉片真的吃得很飽❤️

企鵝還滿喜歡紅醬的湯頭，喝起來濃郁鹹香又帶著番茄的酸甜～

在吃的時候其實還滿開胃的！除了搭配麵條一起喝外，單喝起來的口感也很不錯👍

冬天的時候來一碗超級暖胃，既能品嘗到義大利麵的滋味又有暖呼嗚的湯可以喝！

麵條吃起來也是滿Q彈多汁的～

吸附了滿滿的醬汁，吃起來比一般義大利麵還要多一點juice的感覺🤤

很有拉麵的口過但醬汁和麵條卻給人濃濃的義大利麵香～很特別！

是外面吃不到的口味，企鵝自己還滿喜歡這種口感的🥰

泰式酸辣海陸總匯義式湯麵

泰式酸辣也是企鵝吃到很喜歡的口味！

整體湯頭酸酸辣辣口感又很濃郁，喝起來順口絲滑又不會太厚重👍

也是有讓人越吃越開胃的感覺，喜歡吃辣的朋友可以嘗試看看這個口味

而且他們家的義大利麵湯麵除了細麵外還添加了貝殼麵！

每一口吃起來口感都很豐富且充滿層次！ 在吃的時候是讓人非常喜歡的🥰

焦糖奶酪、鮮奶布丁

另外企鵝覺得套餐升級的甜點：焦糖奶酪和鮮奶布丁也很不錯👍

兩個都非常好吃，口感滑順絲滑不死甜！拿來當作飯後甜點再適合不過了

義匠義式湯麵 中壢店 評價

企鵝覺得這間義匠義式湯麵真的很值得來一次！

餐點有做出特色，口味又很不錯😋整體吃起來讓人很滿意～

而且呢配料其實也給的很多，吃起來也是相當的有飽足感👍

重點是口味選擇還很多！喜歡吃青醬、紅醬還是白醬通通有😍

甜點的部分也絲毫不遜色，口感跟甜點專賣店有的比！

下次來SOGO逛街一定要來品嚐這間試試看

義匠義式湯麵 中壢店 詳細資訊

🍽：義匠義式湯麵-中壢慈惠店

📍：桃園市中壢區慈惠三街157巷12號

⏰：11:30–14:00, 17:00–20:30

☎️：03 426 2725

💌：義匠義式湯麵粉絲團、義匠義式湯麵官網

備註：以現金付款為主