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肉肉控不能錯過的台北高CP值火鍋吃到飽「想肉了 自助火鍋吃到飽」，想肉了位在捷運永春捷運站，只要一站就能抵達信義區，位在一級戰區的想肉了火鍋吃到飽竟然只要440元，也太便宜了吧！在信義區吃火鍋吃到飽真的只要440元！

想肉了提供超多樣肉品、海鮮、火鍋料、甜點吃到飽，有全台唯一的豬小里肌肉 吃到飽，還可以吃到整支大雞腿，推薦一定要吃豬肚、雞胗、巴沙魚、蛤蜊，這些都通通吃到飽，想吃多少都可以唷！

想肉了｜永春站必吃平價火鍋吃到飽

台北信義區必吃火鍋想肉了，真的CP值超級高！每次跟姐妹去信義區逛街，我們一定會預約去吃想肉了，在想肉了都可以吃超飽、吃得超滿足，小資族、學生最愛的火鍋店推薦給你們！

想肉了 自助火鍋吃到飽店內沒有華麗的裝潢，更像是回到奶奶家吃飯的感覺，想吃什麼盡量吃，不用幫老闆省錢，家庭式經營的火鍋店，讓人有回家的感覺，老闆人也很親切，會主動跟客人聊天。

想肉了｜店內必吃美食推薦

馬上一起看看想肉了吃得到有哪些好料吧！

亮點｜培根牛原肉吃到飽

牛肉片是原肉切的，外面一般火鍋一份就要200元，在這裡可以無限吃到飽，堆高高直接吃回本！

亮點｜全台唯一「小里肌肉」吃到飽

最特別的是竟然有「小里肌肉」，在外面吃火鍋都只能吃到梅花肉、五花肉，在想肉了可以吃到最好吃的部位「腰內肉」，很厚實的豬小里肌肉也是吃到飽，軟嫩口感每一口都是滿滿幸福，真的吃好吃滿呀！

亮點｜豬肚、雞胗吃到飽

喜歡吃內臟的朋友，在想肉了也好吃的豬肚、雞胗，豬肚很Ｑ彈又沒有腥味，雞胗有嚼勁很涮嘴，一定要吃唷！

亮點｜新鮮蛤蜊吃到飽

新鮮蛤蜊吃到吧，想吃多少就自己撈，我都會撈滿滿直接煮一鍋蛤蜊鍋，湯頭鮮甜、蛤蜊記得先撈起來不要煮過頭，這樣吃超級划算喔！

亮點｜巴沙魚吃到飽

我真的超愛巴沙魚！！！巴沙魚吃起來軟Q無腥味，肉質很滑嫩超好吃，我可以吃掉好幾盤呢！另外魚下巴也是必吃，很少看到火鍋店可以吃到魚下巴呢！

亮點｜大雞腿吃到飽

你沒看錯！真的是一整支雞腿吃到飽，第一次看到火鍋店有雞腿，老闆真的很捨得，想想現在外面一隻炸雞腿要80元，只要吃5隻就回本了！雞腿肉質軟嫩超好吃呀！想肉了真的是肉肉控的天堂！

亮點｜超多種蔬菜、火鍋料吃到飽

當然店內也有各種蔬菜、火鍋料，這些也都是吃到飽！自助式自己夾，想吃多少拿多少，記得不要浪費食物，店員補食材速度夠快，沒遇到空盤的狀況！讚讚！

亮點｜免費送一大盤白蝦

開鍋時老闆直接端上一大盤白蝦，依照人數提供，免費蝦子請你吃！

亮點｜炸物、滷肉飯、鴨血豆腐吃到飽

除了滿滿的肉肉、海鮮、火鍋料之外，還有現點現做的炸物可以享用，今天的炸物有炸銀絲卷、炸湯圓、炸雞柳條、炸天婦羅，炸銀絲卷淋上煉乳真是人間美味，我今天吃了四份！好爽！

滷肉飯也是吃到飽！滷肉超多，而且還有滷蘿蔔，旁邊還有麻辣鴨血、豆腐，通通吃到飽！

亮點｜蛋糕甜點吃到飽

最後蛋糕櫃裡有泡芙、蛋撻、乳酪蛋糕、巧克力蛋糕等等，一定要全部吃一輪超滿足！

每次來到想肉了用餐，我真的一天只要吃這一餐，太飽太幸福了！誰說信義區食物很貴！只要440元就能在台北信義區吃吃到飽！！

想肉了｜店家資訊