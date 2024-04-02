落兒逅叻谷早餐店是中壢不可錯過的早午餐/下午茶店家，餐點主打健康又美味，從起床一路吃到傍晚也沒問題～

來中壢逛sogo，逛累後就想吃些中壢才吃得到美食，但最近大魚大肉吃太多，想要來點低負擔，營養又美味的餐點

看到ig上很多人推薦這家落兒逅叻谷，說實話因為裝潢太漂亮，我一開始很擔心是不是只重視打卡的網美店

沒想到餐點鹹的、甜的通通都好吃，許多特色餐點，都是出自老闆精挑細選，其他地方可是吃不到的喔

而且清楚標示熱量營養素，對於有在健身飲食控制的朋友，透過外送訂餐超方便，是絕佳的用餐選擇，

落兒逅叻谷早餐店就位於中壢鬧區，銀河廣場旁，鄰近sogo，正對面5秒就是停車場，開車騎車來都很方便

怪不得就算不是用餐尖峰時間，也經常擠滿人潮，每到周末時間更是一位難求，是中壢相當值得朝聖的夯店

店名真的有點饒口-落兒逅叻谷，我一直以為是不是西班牙文之類的諧音，或者是甚麼小說的咒語，

許多客人都稱之為什麼谷的，其實店名是選用四個老闆的名字，組合而成，載負著年輕老闆們的理念，極具特色的中壢餐廳

落兒逅叻谷早餐店設計感十足，位於三角窗的黃金位置，超大落地窗非常適合拍照，忙碌的上班族也可以透過外送平台訂餐，不論內用外帶都很好吃

座位分布別具巧思，我很喜歡窗邊的圓桌空間，不論單身族或小倆口，一邊享受和煦的陽光，一邊品嚐美味的good餐點，開啟美好的一天~

也有多人桌位區，很適合小家庭或三五好友，不論是上班族吃午餐、小家庭起床吃早餐，或者下午茶時段想來聊是非，落兒逅叻谷都是絕佳去處~

落兒逅叻谷早餐店菜單

菜單上清楚標示餐點的熱量、蛋白質、脂肪，價格比我想像親切很多，在台北這樣類型的餐廳都超貴，落兒逅叻谷划算許多~

菜單分成早餐和下午茶的品項，提供不一樣的餐點選擇，不同時段來能享有不同的享受，有的鐵粉甚至一天來兩次以上

落兒逅叻谷早餐店優惠

想吃美味又健康的早午餐，不用擔心很傷荷包，落兒逅叻谷不定期推出超多好康活動，週一俠客自由配九折、google評論送自製的香蕉醬、加入會有還有入谷禮

落兒逅叻谷會員

加入會員超方便，可以獲得一張飲品兌換券，馬上就可以使用，有的ocard券都要下次才能用， 只要一入谷，立刻享有落兒逅叻谷的所有好康

俠客自由配－松阪豬＋豌豆全麥貝果＋叻妹嗆辣醬

落兒逅叻谷招牌的俠客自由配，很推薦第一次來的朋友，可以挑選自己喜歡的配料，

這次我挑選豌豆全麥的貝果，這跟一般的貝果完全不同，口感相當Q軟，越嚼越香吃起來完全不會乾乾的

除了麵包體好吃外，裏頭的松阪豬更是一絕，爽脆度破表，搭配新鮮的蔬菜，吃起來相當爽口~

加上香辣過癮的叻妹嗆辣醬，味道相當夠味，立刻讓人精神抖擻，愛吃辣的朋友千萬不要錯過！

谷長豆皮餅－雞胸肉豆皮餅／谷兒情醇醬

早餐不想吃澱粉的朋友，推薦點這個谷長豆皮餅，豆皮煎得酥脆，包裹著相當有厚度的雞胸肉，口感相當滿足～

北台灣想要吃豆皮蛋餅相當不容易，之前我都跑去台東才有，現在有了落兒逅叻谷，用北北基桃月票來中壢就能吃得到

沾上特製谷兒情醇醬，九層塔香氣十足，鹹中帶點甜度，增添谷長豆皮餅的濕潤度，下次還想試試看不同口味

谷寶大豐收－鹹食

建議如果兩三個人過來，可以點落兒逅叻谷的谷寶大豐收，鹹食、甜食、優格通通吃得到～

紐澳良雞翅／氣炸義牛丸／氣炸豆腐雞／逅帥要紅醬

堅持使用氣炸的方式，低油低負擔，義牛丸、豆腐雞都是落兒逅叻谷自製的好料，用料相當實在，吃起來紮實不會軟爛

沾上逅帥要紅醬的醬汁，帶有番茄的香氣，微微酸度可以刺激味蕾，讓人一口接一口，越吃越有食慾

餐點蛋白質含量相當高，不用擔心攝取過多的澱粉跟油脂，相當適合愛吃炸物又擔心身材走樣的朋友～

紐澳良雞翅超入味，軟嫩肉質不乾柴，沾上點胡椒粉更能刺激食慾，３種熟食都超好吃喔！好想再加點

生菜沙拉／落兒清爽醬

鹹食配清爽沙拉除去膩感，補充外食族缺乏的纖維素，沙拉使用水果基底的落兒清爽醬，酸勁十足食慾瞬間打開

優格／果醬／堅果／甜點

吃完輕食沙拉後，冰櫃內還有果醬、優格、堅果、甜點等營養的甜點選擇，當餐後甜點或下午茶都一百分

谷寶大豐收－甜點

兩款招牌甜點，加上促進腸道蠕動的優格，再加點個果醬增添風味，甜度抓得剛剛好，甜甜嘴巴好幸福

優格(100G)+腰果

優格非常的濃郁，口種瀰漫著淡淡乳香味，吃完也不會不舒服。加入果醬跟堅果增添口感，味道更加有層次，是非常健康養生的甜點

果醬

多款果醬選擇，吃優格搭配藍莓果醬或百香果+蘋果果醬都很搭，還有我喜歡的抹茶醬、榛可醬；打卡還送自製香蕉醬，不論配優格或甜點都很搭～

起司烤奶

我超喜歡這個起司烤奶，我自認吃過大江南北，卻從沒吃過這麼好吃的烤奶，口感介於布丁跟甜粿之間，帶點Ｑ度相當喜歡

起司的香氣充滿口中，甜中帶點鹹味，吃起來完全不膩甜膩，一不小心一大杯就吃個精光，非常適合辦公室訂購當會議的下午茶～

俠客司康

另一個很強的糕點，就是俠客司康，司康的尺寸跟一般相比，多出了１／２以上，乍看誤以為會很乾，吃起來意外地濕潤鬆軟～

剝開後抹上特製的香蕉醬，更加濕潤，香蕉味跟司康相當速配，買回去當早餐、野餐點心，大小朋友都會喜歡

谷主一口沾－減糖奶鹽可頌

強調減糖的奶鹽可頌，一上桌就聞到香氣，裏頭的質地帶有Ｑ彈感，是相當熱門的麵包選擇～

榛可醬

我抹上榛可醬，相當濃稠的沾醬，可可不會太甜，非常濃郁香氣湧上鼻腔，讓減糖奶鹽可頌的滋味更上一層樓

抹茶鮮奶

身為抹茶控，不可錯過這個抹茶鮮奶，抹茶不會苦澀，微微甜度，相當滑順，一口特製餐點、一口抹茶鮮奶超完美

喜歡喝抹茶的朋友，早餐能喝到抹茶，絕對是非常幸福的一件事～

四季春綠茶 入谷禮兌換紅或綠茶乙杯

加入會員就免費送原茶一杯，這杯無糖的四季春綠茶，喝起來不會苦澀，茶汁圓潤相當好入喉～不論配鹹食或甜食都很清爽！

這次初訪落兒逅叻谷相當喜歡，從主餐、甜點、醬料、飲品通通超滿意，下次還想再來嚐嚐更多的好料～推薦注重健康的現代人們一定要來朝聖！

落兒逅叻谷早餐店 5大特色

1.中壢sogo商圈最good谷的早餐、下午茶專賣店，餐點清楚標示熱量、蛋白質、脂肪，多款自由配組合，餐點健康營養又超好吃，不論甜的、鹹的、無澱粉的通通有，一開幕就打響名號，注重健康的饕客不可錯過

2.超喜歡豌豆全麥貝果，口感軟中帶Q，不會乾乾的，脆彈松阪豬，佐香辣夠味叻妹嗆辣醬，愛吃辣的福音！還有多款特製醬料都很有特色，谷兒情醇醬九層塔香氣足、逅帥要紅醬番茄酸中帶甜、落兒清爽醬搭配沙拉超開胃～

3.想減少澱粉攝取，推薦谷長豆皮餅，雞胸肉口味蛋白質含量高，酥脆豆皮深得我心，吃完也不怕有沈重負擔！谷寶大豐收有夠狂，不僅有自製的鹹食：低卡氣炸豆腐雞、口感紮實義牛丸、入味紐奧良雞翅、還有清爽沙拉，吃得超級飽～

4.谷寶大豐收還有自製的甜食及優格也很讚👍優格乳香味十足，加入果醬、堅果，滋味濃郁口感豐富，補充身體所需的好菌～甜點俠客司康、起司烤奶、減糖奶鹽可頌都超好吃，味道跟一般咖啡店完全不同，獨特的滋味只有這兒吃得到

5.身為抹茶控當然不能錯過抹茶鮮奶，搭配早午餐、甜點都很速配！無糖茶飲溫潤好入口，不會苦澀自然回甘。多重好康優惠，三不五時就想回訪，餐點用心、衛生乾淨、服務親切、健康又美味，值得天天到訪的好店，推薦給大家

💭店家資訊 落兒逅叻谷早餐店

🏠地址: 桃園市中壢區九和一街61號

🚌交通: 鄰近SOGO百貨、銀河廣場

⏰時間: 07:30-14:00早午餐 14:00-18:00下午茶

😪公休: 無休

💰消費: 現金、外送平台、LINE PAY

💬IG: https://www.instagram.com/lorholigu_breakfast/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406895925

👇👇👇🗺地圖👇👇👇



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