開箱便利商店美食｜開春必吃!全家最新口味霜淇淋開賣!Fami!ce靜岡抹茶霜淇淋超濃郁茶香.搭配濃黑巧克力.更甘甜美味!
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開箱｜全家最新口味霜淇淋-靜岡抹茶霜淇淋
全家便利商店 從3/5正式開賣 新口味霜淇淋
已經陸續有門市 提早開賣
像我今天就偶遇新口味：靜岡抹茶霜淇淋
立馬買來嚐鮮～
而且我買的這家全家
是販售 圓滾滾胖胖冰
感覺更加卡哇伊～
更好吃啊～٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و
店家資訊/ 全家Fami!ce霜淇淋 哪裡買?
全台 全家便利商店 Fami!ce霜淇淋 店家 就能買到!
查詢供應 Fami!ce霜淇淋 店家，
請看>>https://www.family.com.tw/Marketing/Map
查詢方式：
選擇(依特定服務項目查詢) > 選(商品) > 選 (Fami!ce) >查詢
特別留意一下~
光是 Fami!ce 就有5種選擇，大家看一下要查詢哪種霜淇淋供應店鋪喔!
：
Fami!ce(有販售店) / Fami!ce(單口味店) /
Fami!ce(雙口味店) /Fami!ce(圓滾滾店) /
Fami!ce(萌布朗店)
我購買的門市是：Fami!ce(雙口味店＋圓滾滾店)
全家東山農會店｜台南市東山區中興路１號｜06-6801285
開箱2024/03/全家霜淇淋-靜岡抹茶霜淇淋 $49
靜岡抹茶霜淇淋
售價：$49元 /單支
這季新口味是 Fami!ce「靜岡抹茶霜淇淋」
以日本靜岡縣100%靜岡抹茶粉製成
茶感濃郁 甜度低
好抹~好喜歡
另一口味則搭配同樣熱銷的 濃黑巧克力
苦甜濃郁黑巧克力
同樣也好愛！
連不愛吃霜淇淋的朋友
都說這次的好吃！
雙口味的搭配
記得要到 Fami!ce(雙口味店) 才能買到哦！
然後~
我買的這家還是 Fami!ce(圓滾滾店) 專屬的 圓滾滾版本!!!
全家霜淇淋-靜岡抹茶霜淇淋/ 限期優惠 看這
1.
限量優惠
購買Fami!ce霜淇淋
加10元
即贈送一盒Pocky香蕉棒
2.
3月5日至3月7日 新品上市期間，
於「全家」會員APP「隨買跨店取」推出5支188元快閃優惠
（每會員每日限購1組、兌換期限至2024年9月25日）
話說～
幫我擠冰淇淋的是個正妹
感覺是新員工
聽到我問可不可以錄影的時候
她非常的緊張
結果我的霜淇淋就變比薩斜塔了~ XD
全家霜淇淋-靜岡抹茶霜淇淋
\官方介紹/
「全家」Fami!ce
於3月5日推出「靜岡抹茶霜淇淋」，
選用100%靜岡抹茶製成，
入口滑順微苦，尾韻茶香顯著，
甜度低、茶感再提升，
是一款成熟大人系霜淇淋；
雙口味機台搭配「濃黑巧克力」口味，
抹茶與巧克力的完美結合，
苦甜風味更突出。
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全家便利商店抹茶「技」開跑！
「靜岡抹茶霜淇淋」創新吃法
還有超商首見「抹茶可麗露」~
詳細說明，
請見媒體報導：https://udn.com/news/story/7270/7802230