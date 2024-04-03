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開箱｜全家最新口味霜淇淋-靜岡抹茶霜淇淋

全家便利商店 從3/5正式開賣 新口味霜淇淋

已經陸續有門市 提早開賣

像我今天就偶遇新口味： 靜岡抹茶霜淇淋

立馬買來嚐鮮～

而且我買的這家全家

是販售 圓滾滾胖胖冰

感覺更加卡哇伊～

更好吃啊～٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و

店家資訊/ 全家 Fami!ce 霜淇淋 哪裡買?

全台 全家便利商店 Fami!ce霜淇淋 店家 就能買到!

查詢供應 Fami!ce霜淇淋 店家，

請看>>https://www.family.com.tw/Marketing/Map

查詢方式：

選擇(依特定服務項目查詢) > 選(商品) > 選 (Fami!ce) >查詢



特別留意一下~

光是 Fami!ce 就有5種選擇，大家看一下要查詢哪種霜淇淋供應店鋪喔!

：

Fami!ce(有販售店) / Fami!ce(單口味店) /

Fami!ce(雙口味店) /Fami!ce(圓滾滾店) /

Fami!ce(萌布朗店)

我購買的門市是：Fami!ce(雙口味店＋圓滾滾店)

全家東山農會店｜台南市東山區中興路１號｜06-6801285

開箱2024/03/全家霜淇淋-靜岡抹茶霜淇淋 $49

靜岡抹茶霜淇淋

售價：$49元 /單支

這季新口味是 Fami!ce「 靜岡抹茶霜淇淋 」

以日本靜岡縣100%靜岡抹茶粉製成

茶感濃郁 甜度低

好抹~好喜歡

另一口味則搭配同樣熱銷的 濃黑巧克力

苦甜濃郁黑巧克力

同樣也好愛！

連不愛吃霜淇淋的朋友

都說這次的好吃！

雙口味 的搭配

記得要到 Fami!ce(雙口味店) 才能買到哦！

然後~

我買的這家還是 Fami!ce(圓滾滾店) 專屬的 圓滾滾版本!!!

全家霜淇淋-靜岡抹茶霜淇淋 / 限期優惠 看這

1.

限量優惠

購買Fami!ce霜淇淋

加10元

即贈送一盒Pocky香蕉棒

2.

3月5日至3月7日 新品上市期間，

於「全家」會員APP「隨買跨店取」推出 5支188元 快閃優惠

（每會員每日限購1組、兌換期限至2024年9月25日）

話說～

幫我擠冰淇淋的是個正妹

感覺是新員工

聽到我問可不可以錄影的時候

她非常的緊張

結果我的霜淇淋就變比薩斜塔了~ XD

全家霜淇淋-靜岡抹茶霜淇淋

\官方介紹/

「全家」Fami!ce

於3月5日推出「 靜岡抹茶霜淇淋 」，

選用100%靜岡抹茶製成，

入口滑順微苦，尾韻茶香顯著，

甜度低、茶感再提升，

是一款成熟大人系霜淇淋；



雙口味機台搭配「 濃黑巧克力 」口味，

抹茶與巧克力的完美結合，

苦甜風味更突出。

更多全家 抹茶季

全家便利商店抹茶「技」開跑！

「靜岡抹茶霜淇淋」創新吃法

還有超商首見「抹茶可麗露」~

詳細說明，

請見媒體報導：https://udn.com/news/story/7270/7802230

評分者：進食的巨鼠 Giant Mouse 吃喝玩樂小天地















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