彰化美食口袋名單又插旗一間啦！這間在彰化小有名氣的火烤兩吃「喜布泰式鍋物銅盤燒烤」，結合了濃郁的泰式火鍋，以及肉多實在的銅盤烤肉，火鍋與烤肉一次就能滿足！老饕除了必沾他們家獨家研發的泰式沾醬，最熱門的「泰式典藏椰奶鍋」更是讓魚編一喝就愛上！飯後還有泰國明果冰淇淋可以享用，實在「泰」夠味啦～

員林美食｜喜布泰式鍋物銅盤燒烤地點與環境

喜布泰式鍋物銅盤燒烤就位在員林的大仁南街上，旁邊就是三樺公園，而且門口就備有機車與汽車停車格，想與家人朋友聚餐也不怕沒有車位。

用餐環境的用色大膽活潑，巧妙地結合採光與綠植點綴，讓人感到舒適悠閒、卻不過於華麗繁複，同時又帶點異國風情呢！

座位以四人座與六人座為主，特別適合約會聚餐，另外也有提供兒童座椅，爸爸媽媽也可以放心帶小朋友來吃飯。

員林美食｜喜布泰式鍋物銅盤燒烤自助吧

他們家還有獨立的自助吧，除了冰品之外，各式醬料、飲料與咖啡都是可以盡情取用的！

醬料區的種類很齊全，像是基本的醬油、沙茶醬、蒜末、辣椒、蔥花、烏醋、海鹽和黑胡椒通通有。

檸檬水、氣泡飲料與咖啡機也是一應俱全，選擇很豐富。

最吸引魚編的就是泰國明果冰淇淋啦！主打熱帶水果口味的明果冰淇淋，熱情奔放的口味，實在很難讓人不愛，口味還能自己挑選哦！

像友人這天就挑了黃金榴槤，榴槤控肯定會愛上這獨特濃郁的風味！魚編選的是厚椰奶口味，馥郁爽口的滋味意外地解辣又解膩，甚至還能吃得到嫩Q的果肉，不敢吃榴槤的朋友一定要試試。

員林美食｜喜布泰式鍋物銅盤燒烤菜單

員林美食｜喜布泰式鍋物銅盤燒烤用餐心得

我們這天是以「3隻小豬雙人套餐」為基底，選擇了「泰式典藏椰奶鍋」+「銅盤烤肉」的組合，包含則了冷藏熟成極品松阪豬、神農1983黑豚里肌、雪藏伊比利豚梅花，另外含有兩份副食、兩份綜合食蔬與兩支冰棒。

神農1983黑豚五花是我們另外單點的，聽服務人員介紹有不少客人吃銅盤烤肉都會特別加點，二話不說馬上點起來！

銅盤在上桌時會貼心地附上一塊豬油，烤肉前可以先抹鍋、比較不容易沾鍋。

服務人員會再加入蔬菜、並倒入熱騰騰的昆布高湯，烤肉時的肉汁精華也會順著烤盤流到高湯當中，喝起來更加鮮美！

服務人員還很貼心地向我們介紹不同肉品的特色，像冷藏熟成極品松阪豬的肉質就很適合兩吃，建議可以先吃銅盤烤肉、再涮煮火鍋享用不同的風味。

在銅盤烤肉上烤得滋滋作響的松阪豬真的很厲害，不但表面流淌著誘人的油脂，入口更是細緻彈牙，而且厚實的肉質完全沒有腥味，忍不住讓人一口接著一口！

雪藏伊比利豚梅花也是適合兩吃的肉質，不過常吃火鍋的我們這天反倒烤肉烤上癮了XD

油脂豐滿肉質極其柔嫩，伊比利豬也是是唯一不用烤至全熟的豬肉，可以感受到甜嫩的肉質香氣；想吃全熟也可以烤至邊緣「恰恰」的口感，吃起來也很過癮。

神農1983黑豚五花也大有來頭，是曾獲台灣農業最高榮耀NO.1的十大神農獎，有不少網友比喻為「豬肉界的和牛」！吃起來鮮甜Q彈、油脂豐厚，作為銅盤烤肉很涮嘴！

再來是讓魚編吃完後還不斷心心念念的「泰式典藏椰奶鍋」，應該是目前在中彰投地區吃到最喜歡的口味！另外還有一小杯檸檬汁，服務人員建議可以先品嚐純椰奶湯頭的原味，後面再依個人口味加入檸檬汁，風味層次直接UP UP！

為什麼會說他們家的椰奶鍋這麼厲害呢？因為這鍋除了加入魚露、蝦、香茅、南薑、檸檬葉與多種泰國進口原料熬煮而成，甚至還加入了椰漿，難怪喝起來就是如此濃！醇！香！好喝到讓魚編都希望快來台中開分店了XD

前面提到的神農1983黑豚里肌，算是瘦肉比例較高的肉品，比較適合涮煮火鍋。

肉質口感紮實不柴澀，慢慢咀嚼還能感受到豬肉本身的甜味，害怕肥肉的女孩們選這款就對了！

菜盤種類也很豐富，以原型食材為主，沒有多餘的加工食品與火鍋料，吃起來更加安心！

另一份菜盤我們更換為白蝦，馬上秒變海陸套餐，8隻白蝦的份量對於我們兩個人來說也很足夠，還蠻有誠意的！

更貼心的是，若桌上還有空間的話，服務人員會再送上一鍋日式昆布柴魚鍋，對於所有食材來說都很百搭，也很推薦拿來涮肉，讓特色湯頭不受油及肉沫影響，可完整品嚐湯頭的原味。

像白蝦我們就是另外用日式昆布柴魚鍋的湯底來涮煮，看到整鍋釋出大量的蝦紅素，就知道有多「蝦」了吧！ 肉質彈牙緊實，吃起來也很鮮甜哦～

副食我們選了讚岐烏龍麵與泰國茉莉香米，前者即使我們因為拍照、不小心煮得太久，吃起來依然超級嫩Q！泰國茉莉香米的口感較為分明，吃起來散發著淡雅的清香。另外也別忘了試試他們家的泰式沾醬，酸甜之中又帶有魚露的鮮香，食材也變得更加鮮美，分享給你們參考喲～

喜布泰式鍋物銅盤燒烤

營業時間：11:30–14:30，17:30–22:00

電話：04 839 2952

地址：彰化縣員林市大仁南街31號

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