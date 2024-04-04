身為導遊領隊
我時常需要用手機查詢最新訊息
天氣、地圖、旅客資料等等
手機掉電那是家常便飯
而且有時晚上住宿的飯店
床頭不一定有插座
沒有帶延長線的話充電超麻煩
所以我出門真的不能沒有行動電源！
剛好蝦皮推薦給我『米沃-七合一行動電源』
對於包裡很多團務的我來說再適合不過
也適合不想帶太多東西出門的人～
國際電壓
經常四處帶團的我
必須考慮到各地電壓的問題
米沃行動電源有支援國際電壓𝟭𝟬𝟬-𝟮𝟰𝟬𝗩
讓我到哪個國家都不用擔心
上面還有電量液晶顯示
充電器
90度旋轉收納插頭，不占空間
一插即充，蓄電輕鬆
雙孔輸出
𝗧𝘆𝗽𝗲-𝗖 / 𝗨𝗦𝗕，支援快充閃充
最高支援5台設備同時充電
充電線
自帶蘋果線+安卓線
𝗧𝘆𝗽𝗲-𝗖 𝟯𝟬𝗰𝗺
𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝗻𝗶𝗻𝗴 𝟮𝟬𝗰𝗺
充電線也是掛繩喔～可以提在手上
無線充
磁吸無線充電盤支援𝗠𝗮𝗴𝗦𝗮𝗳𝗲
圓形凸面設計
𝟯𝟲𝟬度旋轉，任何角度平放充電也不會卡鏡頭
有個小缺點是我的手機殼太厚
所以吸不太住
手機支架
雙隱形支架
長：可將電源立起，輕鬆固定手機
短：直立橫放都方便
可支援磁吸或無磁吸功能手機
方便攜帶
個人覺得沒有到很輕巧
但大小適中，滿好帶出門
塞在外套口袋大小也ok
6種顏色：霧霾藍 /甜焦糖 /冰河白 /霧面黑 /蜜桃粉 /夢幻紫
（以下圖片取自米沃官網）
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