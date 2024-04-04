身為導遊領隊

我時常需要用手機查詢最新訊息

天氣、地圖、旅客資料等等

手機掉電那是家常便飯

而且有時晚上住宿的飯店

床頭不一定有插座

沒有帶延長線的話充電超麻煩

所以我出門真的不能沒有行動電源！

剛好蝦皮推薦給我『米沃-七合一行動電源』

對於包裡很多團務的我來說再適合不過

也適合不想帶太多東西出門的人～

文章目錄 收合 國際電壓 充電器 雙孔輸出 充電線 無線充 手機支架 方便攜帶

國際電壓

經常四處帶團的我

必須考慮到各地電壓的問題

米沃行動電源有支援國際電壓𝟭𝟬𝟬-𝟮𝟰𝟬𝗩

讓我到哪個國家都不用擔心

上面還有電量液晶顯示

充電器

90度旋轉收納插頭，不占空間

一插即充，蓄電輕鬆

雙孔輸出

𝗧𝘆𝗽𝗲-𝗖 / 𝗨𝗦𝗕，支援快充閃充

最高支援5台設備同時充電

充電線

自帶蘋果線+安卓線

𝗧𝘆𝗽𝗲-𝗖 𝟯𝟬𝗰𝗺

𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝗻𝗶𝗻𝗴 𝟮𝟬𝗰𝗺

充電線也是掛繩喔～可以提在手上

無線充

磁吸無線充電盤支援𝗠𝗮𝗴𝗦𝗮𝗳𝗲

圓形凸面設計

𝟯𝟲𝟬度旋轉，任何角度平放充電也不會卡鏡頭

有個小缺點是我的手機殼太厚

所以吸不太住

手機支架

雙隱形支架

長：可將電源立起，輕鬆固定手機

短：直立橫放都方便

可支援磁吸或無磁吸功能手機

方便攜帶

個人覺得沒有到很輕巧

但大小適中，滿好帶出門

塞在外套口袋大小也ok

6種顏色：霧霾藍 /甜焦糖 /冰河白 /霧面黑 /蜜桃粉 /夢幻紫

（以下圖片取自米沃官網）

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