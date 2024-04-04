#是美食呦 (●’◡’●)ﾉ• 臺中太平

【社會住宅下的愛心天使麵店】

有時候一個小善心或許就對他人很有幫助

曾經在路上協助盲人過馬路、搭公車幫媽媽拉一把嬰兒車的我，在做這些舉動時本身就不求回報，可是看到對方能得以減輕負擔跟安全壓力，那種小小的成就感與對方投射出的感激，確實會讓人心裡富足！

臺中太平有間在社會住宅下的麵店更是讓我敬佩！居然不計成本提供 免費的「天使愛心餐」 幫助社會上較為經濟弱勢的族群，讓他們可以在店裡飽餐一頓，繼續有生活的動力！

必須跟大家推薦這家叫作 「一利香好食廚房」 的中式麵店。

【環境介紹】

位於太平區立文街上的 一利香好食廚房 ，招牌非常顯而易見、不會迷路錯過店家

店門口與其中一側牆採用落地玻璃窗，可讓陽光自然透入、溫柔照耀；

店內採寬敞不壓抑的挑高設計，暖黃雲朵吊燈、寶寶藍跟淺木紋搭配，加上童趣滿滿的長頸鹿Logo，我覺得有進入溫馨舒適的嬰兒房裡那種靜謐美好的氛圍感～

進門左手邊有一角落的自助區，放了牛肉麵必搭的酸菜、店家自製辣椒，還有衛生紙跟餐具～

店內還有放置兩個小冰箱，都是單點的飲料還有冰棒，在炎炎夏日吃完熱食能有個清爽解暑的好選擇～

【菜單Menu】

一利香販售的品項有源自闆娘媽媽的中式家鄉味，像是 牛肉麵 、 肉夾饃 還有 湖州粽 等等；另外在小吃部的經典菜色- 陽春麵 、 海帶豆干 等滷味都有！今天主要想推薦中式的特色餐點～

【餐點介紹】

#紅燒牛肉麵 /小

與我以往認知的不太一樣，一利香的紅燒湯頭其實算清澈不會太油膩，不過該有的鹹度、紅燒香氣都不缺；牛肉煮得入味，口感紮實但不韌，肉裡間保有濕潤感不會乾柴；麵條很有咬勁而且在湯裡泡一段時間也不會糊掉，小份就有飽足感！

#老北京炸醬麵

喜歡口感比較豐富的可以選擇炸醬麵，加入胡蘿蔔絲、小黃瓜絲以及毛豆等比較清爽的配菜，加上一匙非常濃郁的炸醬攪拌在一起，另外也可點下一個介紹的小菜做搭配！

#肉沫酸豆角

酸豆角也是店家自製，吃起來清脆且酸度十足，搭配一些肉沫讓口感更有層次；炸醬麵因豆角的酸而增添不同風味！

#臘汁肉夾饃

之前看過網路上肉夾饃的影片介紹，原以為會是酥脆的外皮，沒想到是扎實類似饅頭的扎實麵團；中間剖半放入許多配料，包含剁碎的豬肉、青椒丁以及靈魂之味-香菜，一口咬下這三者的強勢滋味在嘴裡相互融合、襯托但不搶戲。

#湖州豆沙粽

湖州粽有鮮肉以及豆沙口味，第一次看到甜的糯米粽忍不住點來嚐嚐！不過腦海總想著粽子就是肉、蛋黃、香菇等鹹配料的既定印象，第一口吃時確實很意外！但後面越吃越覺得不錯，豆沙甜而不膩，糯米很黏很綿密，跟紅豆麻糬有異曲同工之妙～

整體來說，一利香餐點的份量都剛好且味道香氣都足，店家在口味上也做了調整，比一般中式餐點更清新不油膩~；對於餐點的美味度還有店家的善心都百分百認同，一利香值得推廣給大家!

🔍店家資訊

【一利香好食廚房】

營業時間

☞︎11:00–14:00；17:00–20:00 (週二、三休)

電話

☞︎ 04 2393 3001

地址

☞ 臺中市太平區立文街12號

#一利香好食廚房 #牛肉麵 #中式料理 #肉夾饃 #酸豆角 #炸醬麵 #台中牛肉麵 #台中中式料理 #台中太平美食 #台中太平 #太平美食 #台中午餐 #台中愛心餐 #台中麵食 #台中麵店 #湖州粽 #豆沙粽