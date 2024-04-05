台北捷運南港站美食/南港好吃牛肉麵推薦【Neverland Noodle Bar麵吧】醇香清燉半筋半腩牛肉麵/鑊氣十足青椒牛肉炒飯/辣香鮮蝦紅油抄手、超厚古早味炸排骨、小菜滷味都好吃/南港火車站周邊美食(麵吧菜單)

獲獎(潮飯)臺灣炒飯王-北區地方特色炒飯(Neverland Noodle Bar麵吧) 炒飯粒粒分明不油不膩夠味又涮嘴

Neverland Noodle Bar麵吧

電話:02-2653-3606

營業時間:(一~五)11:00~15:00;17:30~21:00(六日、例假日)11:00~21:00(最後點餐20:30)

地址:台北市南港區南港路一段271號

粉專: Neverland

【Neverland Noodle Bar麵吧】

店址位在南港火車站/南港捷運站附近享食步行約450m-6分鐘即可到店用餐

火車站前方(南興公園特色遊戲場)更是親子家庭餐後曬小孩好趣處(遊戲場相片/文末分享)

開車享食:

附近有多處收費停車場『興中立體停車場/南港國小地下停車場/南港行政中心地下停車場/愛馬屋南港停車場』蠻方便的

麵吧店址位在南港高工斜對面

之前來台北玩南港朋友騎車載小紫趴趴go時有介紹

這家『麵吧』其實是在地知名麵粉廠(僑泰興)老闆開的餐廳，店內賣的麵食均是選用自家麵粉廠(食安最高等級)通過全球公認鑽石級SQF品質驗證『嘉禾牌』麵粉製作

聽朋友說: 嘉禾牌麵粉也是台灣鼎泰豐唯一(御用)使用的麵粉品牌唷!

從店外觀根本看不出『麵吧』裡頭主賣牛肉麵 ...等中式炒飯、麵食小菜

英文店名扛棒(招牌)外觀看起來比較像咖啡館

南港在地麵粉廠(僑泰興)在這裡除了開中式『麵吧』餐廳

還在隔壁開了『LITE用餐吧』烘焙麵包甜點蛋糕+義式+異國料理西式餐廳。朋友之前曾開玩笑的說: 兩家餐廳相鄰加上店名都是寫英文字常常有客人走進『右手邊』麵吧要吃西餐

麵吧主賣牛肉麵與中式麵食等...餐食

饕客(好像)也可以點隔壁(用餐吧)西餐請服務生送到麵吧共餐？！(內用均有限定用餐時間)避免資訊錯誤消費詳情請您電洽詢問做確認較清楚!

我們今天是慕名來吃

有南港牛肉麵天花板之稱超多附近南科公司老闆、主管宴請客戶用餐必訪好吃牛肉麵餐廳

若您是想吃西餐或喝下午茶

記得(往左邊走)隔壁騎樓內『Ｎevreland LITE用餐吧』才是西式餐廳嘿

用餐吧賣的麵包甜點均選用自家(嘉禾牌)頂級麵粉製作

聽說口感棒棒(等下次來南港)再來買吃分享食記

剛走進Neverland Noodle Bar麵吧！

小紫在櫃檯看到麵吧有販售(嘉禾牌)庖丁麵/蕎麥麵/天使細麵(麵條)與冷麵醬汁及牛肉麵加熱即享包和多款人氣中西式料理(冷凍包)

除了內用享食

現場很多客人吃飽都會順便買個幾包回家囤冰箱

(想吃加熱即食~很方便)

服務生帶位入座

親切的詢問: 想喝白開水or熱茶？今天微涼~喝熱茶

MENU 和我們昨天在網路爬文(食記)看的不太一樣

原來...2024菜單更新啦! 完整菜單內容明細~小紫等等放文末分享。您也可以( 點我 )查看店家粉專最新MENU

麵吧消費方式:

內用 +10%服務費

收現金、刷卡、Apple pay

每人 低消150元 。用餐 限時90分鐘

禁帶外食 。 特約有優惠 (但)特價品/湯品/沙拉/炒飯/套餐(不列入)特約優惠內

有WIFI

最近特喜歡 吃牛肉麵食 !

之前聽南港朋友推薦時有說: 麵吧牛肉嚴選USDA Choice特選美國牛肋條與美國牛腱心滷製口感棒棒

有數種牛肉麵湯頭可選擇!

初訪~可參考菜單內暢銷排行榜點食

外食常吃 紅燒牛肉麵

今天特別點朋友推薦的『清燉半筋半腩麵』嚐鮮

半開放式廚房【Neverland Noodle Bar麵吧】

若一人用餐服務生通常會安排板前座位區

可近距離欣賞師傅們煮麵、備小菜(職人製餐畫面)

(炒飯與炸物料理)好像是在另一間廚房內部製作？so餐廳雖是半開放廚房(但無油煙味、無油膩感!)

顛覆了我們對一般牛肉麵店的既定印象(環境很乾淨)

好喜歡這種詳細介紹牛肉麵湯頭菜單

看完每種湯頭介紹~會讓人陷入難決擇狀態!!都好想點吃看看! 最後選了在地朋友推薦的(清燉湯頭)半筋半腩牛肉麵 (大碗)

最新版菜單內牛肉麵有分大碗與小碗(兩種份量)可點選

小碗大約是大碗的2/3量

外食習慣與妹妹點不同餐食共享嚐鮮(點大碗)

點牛肉麵系列

點餐時服務生會詢問: 天使細麵(最細)/細麵/粗麵(類似陽春麵)/家常寛麵(類似刀削麵)麵條4選1

若您食量大! 可加價40元加光麵 (光麵指~加無料麵條的意思)

我們選細麵 麵條吸附清燉高湯(不軟爛)略帶彈牙口感! 我喜歡

南港好友有說:若點紅燒或麻辣湯頭牛肉麵則會推薦大家點4號(家常寛麵)吃

選用炙烤過的牛骨、豬大骨與牛頰肉+新鮮蔬菜+白胡椒、草果、月桂葉等...辛香料至少細火慢熬超過『6小時以上』將滿滿膠原蛋白、清燉高湯精華濃縮出餐前只加少許鹽巴調味!

不想加蔥花~點餐時可先告知喔!

我們是蔥花控! 吃牛肉麵+蔥花味道更香

先喝一口清燉高湯! 入口可以感受到牛豬大骨、蔬菜加辛香料慢火細熬後帶著膠質醇香回甘喉韻

(並非)google食客評論(湯頭食之無味)那樣喔!

真心不騙~清燉湯頭味濃醇、喝的出有用心在熬製

想加酸菜!! 可以跟服務生索取(酸菜可以續!)

先單吃一口酸菜(入口令人驚艷 )

味道一點兒也不像酸菜!

滋味超像煮婦媽咪們烹煮(梅干扣肉料理)的梅干菜香氣

若加價加麵(牛肉湯喝完)將酸菜+辣椒(拌成)酸菜乾拌麵也好好吃

精燉湯頭+酸菜後(香氣)更濃郁!

堂妹超喜歡又續了一次酸菜拌麵吃

近期蘇丹紅食安風暴! 外食好多餐廳都不主動提供辣椒醬給客人佐食

麵吧! 辣椒油選用新鮮辣椒自製自炒! 辣度順口!

拌麵、沾佐滷味或小菜帶點辣感更開胃

切大大塊美國choice牛肋約有4塊

肉大到湯匙快放不下且仔細端倪牛腩肉外觀，清燉前應該有先將多餘筋膜與油脂切除(只保留)牛肋條最佳享食肉感部位

牛腩肉軟中帶嫩(吃的到清燉肉甜味)又不會有肥膩感(齒頰留香)

選用澳洲天然放牧草飼牛頂級『後腿筋』清燉

大碗半筋半腩牛肉麵約有4塊燉煮到含在嘴裡輕咬幾下(入口即化)清燉牛筋滿滿膠質

除了炒飯得過獎! 紅燒半筋半腩牛肉麵與手作雙醬也得過獎喔!

原本想點得獎的(翡翠蝦仁蛋炒飯)

心想麵食已點清燉! 那麼飯食就點看起來比較重口味的(新品)青椒牛肉炒飯唄

麵吧這道牛肉炒飯、牛肉竟然是選用美國頂級翼板牛肉切厚厚肉絲炒製

帶著醬香粒粒分明微濕潤(不油膩)炒飯充滿大火翻炒之飯食鍋氣，翼板牛肉絲軟嫩中夾帶著甜甜肉汁搭配爽口青椒很夠味!

(盛一半給妹妹吃)剩下的我這(飯食控)不一會兒就整盤扒個精光啦!

青椒牛肉炒飯有附一顆(靈芝太陽蛋)

menu建議可以將(太陽蛋)混入炒飯內、拌著吃

感受破蛋後(蛋液)與炒飯mix融合~滑口蛋香拌炒飯醬香絕妙滋味

朋友推薦小菜必點!

精緻小菜(可單點)也可在點餐時加價升級超值組合套餐套餐分成『A套餐與B套餐』兩個選項

原本想點(A套餐)可任選3道小菜特價$180元

妹妹發現(綜合牛腱滷味拼盤)好像是新品(有點一份拼盤吃)

所以我們後來各+加價180元升級B套餐

各自可任選一道精緻小菜+一杯150元飲料(飲料可補差價做更換)

去冰 熱帶鮮果茶 ( 原價180元/杯 ) B套餐需補飲品差額30元

入口喝的到紅茶茶韻mix新鮮水果(果茶香)不是濃縮果汁合成水果茶味道

杯內有新鮮百香果果粒+蘋果、聖女番茄、金桔、熬漬鳳梨丁(攪拌後再喝)酸酸甜甜很解膩

季節限定 胡麻時蔬

龍鬚菜淋上特調胡麻醬、冷食小菜相當夠味又開胃

堂妹+加價升級B套餐 點選梅汁小番茄與抹茶牛奶冰沙

抹茶牛奶冰沙 ( 原價180元 ) B套餐補30元飲品差額

身為熱愛抹茶甜點飲品的她

一看到MENU內有抹茶飲(二話不說)立馬決定點這杯

我是超級懼怕抹茶飲品者!

愛抹茶的妹妹說: 這杯冰沙入口濃濃抹茶香夾帶淡淡奶香、甜度不會太甜(抹茶味濃)

上方擠了一朵鮮奶油小花、灑上抹茶粉

挖著抹茶冰沙+鮮奶油一起吃(香~)

梅汁小番茄 推薦大家一定要點食

尤其是吃完炸物或重口味餐食後吃幾顆(超~解膩)

梅子味已完全漬入(小番茄內部)吃起來酸酸甜甜(甘梅)香氣(好好吃)

綜合滷味拼盤固定搭配: 滷牛腱/豬耳朵/海帶/豆干/滷鴨蛋

服務生說: 我們真是好眼力! 這是新菜單裡的小菜新品 超熱銷

開放式廚房 剛剛去結帳櫃檯拿餐廳名片時有看到廚師在製餐

全程都有戴口罩與手套(衛生 )

綜合牛腱滷味拼盤

服務生點餐時挺細心的! 會事先詢問: 滷味是否加蔥？

我們這才發現許多年輕人不喜歡(蔥花)! 我們愛+蔥

吃滷味就是要搭著蔥花吃(才香）

有吃辣的話 可跟服務生索取麵吧自製辣椒醬

辣度不會太辣、 辣油沾佐滷味、風味立馬up提升

豬耳朵是小紫外食時常點的滷味美食!

我不愛吃滷豬頭皮、只對帶著脆脆耳骨滷豬耳感興趣! 麵吧豬耳朵入口帶著煙醺香、沾辣椒醬好涮嘴

拼盤內有3片厚切滷牛腱 滷的很入味~軟嫩中略帶嚼勁!

滷海帶不會硬! 軟硬適中吸飽飽滷汁香

滷鴨蛋 蛋白Q香有入味

豆干不會食之無味! 滷汁味道有滲透進豆干內、愈嚼愈香(沾辣油配蔥花)最對味

用餐~熱茶(無限喝到飽)

服務生出餐或巡桌時看到我們杯內熱茶快沒了

會主動詢問: 是否需要加熱茶？(服務蠻貼心的)

茶韻喝起來很像是烏龍茶？! 我忘了問

Neverland Noodle Bar麵吧有3道熱門單點菜餚是許多饕客用餐必點

炸排骨 帶骨厚切豬里肌排骨

口感紥實有嚼勁! 炸功火候控制的很好、現炸排骨出餐時不會柴醃漬的很入味! 吃起來有著迷人古早味炸排骨黑胡椒香氣

排骨肉沒有沾裹厚厚粉衣下鍋油炸『肉排』真的很厚喔!

附漬黃瓜與炸蒜片佐食

一口排骨肉一口蒜片頗有吃西餐豬排的錯覺

鮮蝦紅油抄手 (若不加蔥)點餐時可以說

剛有說了:我們是蔥花控(加~)

一份有5顆大顆鮮蝦餛飩(抄手)

吃紅油抄手我習慣開吃前先將(餛飩)與盤底抄手醬汁拌均勻再享用

點餐時原本覺得價格有點兒貴!

後來看到實品~這麼大顆! 妹妹說: 便宜捏(內餡)蝦仁又大隻

麵吧的抄手醬好香! 不會太酸也不會過辣

辣度(小辣)帶著白芝麻香氣! 麻辣、鹹香夠味

咬開裡頭包了一隻Q彈蝦仁、抄手絞肉(偏瘦)吃起來口感很紥實，醬汁太香，我忍不住的咬一口抄手後又沾醬吃

這道很下飯是我喜歡的佐餐小食

粉蒸排骨

排骨肉size(不會太大塊) 好入口

排骨味道屬清爽型(醃漬時不是醃重口味)

外層包覆蒸肉粉包裹住帶骨排骨肉

和我們平常到港式餐廳吃的重口味粉蒸排骨相比、這兒味道較養生；蒸肉粉(米粒微Q) 香氣主要來自(調合蒸肉粉時的香料香）!

下方舖了地瓜塊

蒸排骨肉汁與蒸肉粉香料在炊蒸過程中滲入地瓜內~軟綿地瓜鹹甜鹹甜蠻好吃的

Neverland Noodle Bar麵吧用餐環境

剛剛走進餐廳內時真的看不出這兒主賣牛肉麵與多種麵食和炒飯等... 中式麵食，比較像西餐廳

我們不愛尖峰時段用餐(午餐)剛營業不久就來

(平日)午餐尖峰時段幾近客滿，而且蠻多附近(科技園區)高級主管帶客戶來此吃飯，當天就看到數桌帶著外國客戶來用餐

2024-3月麵吧MENU

避免未來菜單內容更新或售價調整(僅供參考)請以現場菜單為準或( 點我 )查看店家粉專最新MENU

餐後心得: 平常習慣點食紅燒牛肉麵吃的我們！因朋友推薦今天點了『清燉口味』嚐鮮! 清燉湯頭喝的到大骨熬製帶著膠質醇香高湯味! 小菜與滷味好食，炸排骨與鮮蝦抄手表現棒棒。下次會想再訪點食麻辣口味牛肉麵、雙醬麵、乾拌麵、湯品系列品嚐。

別忘了! 吃牛肉麵(中餐)是在(右手邊)麵吧!餐廳

若想吃西餐或喝下午茶、買手作麵包、甜點蛋糕則是(往左走)到隔壁LITE『用餐吧』西式餐廳

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