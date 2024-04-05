【新竹食記】全家福客家菜館

全家福客家菜館位在竹北最熱鬧的光明六路上，每次經過都被這獨棟建築吸引，客家菜色總類非常多，其中最有特色的招牌就是鹽焗雞，梅干扣肉刈包也是經典必吃，內用空間寬廣，不管是小家庭或多人聚餐都很適合。

開車前往可停竹北縣華停車場，停車場跟餐廳是特約，結帳時記得報車牌可折抵停車費兩小時。

▲餐廳外觀是獨棟建築，門口有個大大的招牌"全家福"非常明顯。

▲店內有販售多樣在地伴手禮，喜歡可自行選購。

▲店內用餐空間寬廣，雖然座位多但完全沒有擁擠的感覺。

▲全家福客家菜館菜單：有2人、4人，6人和8人組合餐，打星號的為店家推薦菜色。

▲全家福客家菜館菜單：十人套餐有三種組合可選擇。

▲全家福客家菜館菜單：飲料啤酒類。

▲照慣例飯前先來杯熱茶暖暖胃，準備開吃拉！茶喝完可回沖。

▲4人食飯套餐-酸梅汁：酸梅汁很大一壺份量多，沒有加冰塊甜度也剛好，喝起來酸酸甜甜很開胃。

▲4人食飯套餐-招牌鹽焗雞(半隻)：雞皮呈現漂亮的金黃色，口感Q彈有濃濃雞油香氣，雞肉肉質軟嫩，附上特製的沾醬，沾醬是雞油與薑沫製作，吃起來有微微的辛香，跟雞肉一起吃超搭。

▲4人食飯套餐-梅干扣肉刈包：這道菜是四人份的，有刈包、扣肉，花生粉、香菜和小黃瓜可加在刈包中跟扣肉一起吃，扣肉是常見的五花肉肉質軟嫩，但味道沒有這麼入味有點可惜。

▲4人食飯套餐-客家小炒：這道絕對是下酒菜必搭配的，使用豆乾、魷魚、大蔥和辣椒一起去炒非常夠味。

▲4人食飯套餐-柚柚蝦球：蝦仁外皮炸得有脆度，吃起來甜甜的小朋友很愛，配上番茄和鳳梨多了許多清爽的口感。

▲4人食飯套餐-豆角紫茄：四季豆與茄子的組合，炒得油油亮亮，有微微的辣度。

▲4人食飯套餐-酸菜鴨肉鍋：內有鴨肉、豆皮和酸菜等配料，湯底濃郁有濃濃的鴨香，尾韻帶有酸菜的酸甜感，冬天來一碗真的超舒服。

▲蟹黃豆腐煲 380元：內有蛤蠣、魷魚、四季豆和雞蛋豆腐，醬汁為滿滿的蟹黃，豆腐滑嫩，蛤蠣和魷魚也都很新鮮，醬汁淋在白飯上超下飯。

▲薑絲大腸 280元：薑絲炒大腸也是很經典的客家菜，使用薑絲和酸菜、白醋調味，大腸Q彈有嚼勁，非常開胃的一道菜。

▲臘肉炒飯 180元：炒飯外觀油亮，米飯粒粒分明，蛋液都有透進每一粒米中，但可惜的是臘肉的香氣不是很明顯存在感薄弱了些。

▲客家豆鼓牛 280元：豆鼓這個食材很常用在客家菜系中，加入它食材瞬間每味許多，牛肉軟嫩豆鼓的味道很重，辣度微辣，也是非常下飯的一道菜。

雞蛋糕短評：道地的客家餐廳，用餐空間寬闊明亮，有私人包廂座位區，有多人套餐選擇，油雞、梅干扣肉、薑絲炒大腸、客家小炒都是經典必點，鄰近的竹北縣華停車場有特約，結帳記得報車牌可折抵兩小時。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★☆



【全家福客家菜館美食資訊】

地址：新竹縣竹北市光明六路118號

電話：036562619

官網：https://www.facebook.com/HakkaHappyFamily/

線上訂位：無

營業時間：11:30–14:00、17:00–21:00

停車場：有(竹北縣華停車場特約)

服務費：有(10%)

廁所：有

刷卡：有(可linepay和街口)

外送：有()



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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