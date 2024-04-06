桃園牛肉麵推薦！

一天只賣五小時，每天限量，賣完就提早收攤，想吃的朋友別太晚來喔…..

桃園新開幕的牛肉麵店【牛山清燉牛肉麵】，位於桃園寶慶路上，近大興西路，鄰近交流道

牛山主打清燉牛肉麵、燒肉飯，只營業晚上，白天想吃還沒門，難怪生意這麼爆炸好

最殘忍的是 …….每日限量！有錢還不一定吃得到！！

等到6點鐘一開門，客人魚貫進入，生意強強滾

有別於一般傳統牛肉麵店，一進大門就會看到店面裝潢潔白簡約，裝潢走文青風

，設計樸實無華，乾淨、明亮而又清新

蠻寬敞的空間，用餐環境很舒適，還有靠窗的座位區，可以邊享用邊欣賞街景

這裡也是一間寵物友善餐廳，可以帶毛小孩進來哦

只要毛小孩裝入寵物袋或推車都能入店，不影響其他客人用餐都沒問題！

開放式廚房，師傅製麵、配料餐點製作的過程一目瞭然

每天早上將牛大骨、辛香料放入大湯鍋，小火燉煮十個小時，湯清而濃香醇厚，香氣四溢無羶味

一碗、一碗的牛肉麵就這樣被舀了出來〜

還可以看到牛尾跟牛肋排也在裡面燉煮，燉煮到豐潤肉汁與鮮香美味全部帶出餒

這邊點餐的方式是，入座後，掃桌面上QR Code，掃描完可瀏覽店家菜單，並進行線上點餐

點餐系統上都有精美餐點圖片，看了不禁令人食指大動

持訂單QRcode直接到點餐機前進行結帳，再回到客席等待叫號取餐

醬料區自助式取用，打開抽屜有碗筷小碟子等器具，有蔥蒜、辣椒、白醋、醬油、跟豆腐乳

，可依照個人喜好加入牛肉麵中或沾著吃，絕對非常對味

【果醋魚皮】

五星級的小菜這裡也吃得到唷

魚皮的香、Q、滑、脆，彈牙的口感，搭配果醋的果酸、醬油的鮮香、蒜頭的辛辣

口味超有水準，夠酸夠辣，清爽開胃，好吃！

【香蔥野菜】

吃麵少不了來份燙青菜，青菜蠻新鮮，搭配特製油蔥，味道還不錯

【秘制牛山滷味】

吃牛肉麵當然少不了切一點滷味來搭配囉

滷味也是牛山的強項！

裡面有百頁豆腐、油豆腐、豆干、素雞，滷味夠味，醬汁銷魂，價錢也不貴，這樣一大盤才78元

獨門滷汁香氣四溢越吃越涮嘴〜

【招牌清燉牛肉麵】

這碗巨無霸牛肉麵端上桌的時候，真的有讓人嚇了一大跳！

整碗麵被厚實的牛肉覆蓋，用料非常實在，這個肉量真的吃到爽欸

一碗就能吃到牛腱牛筋、牛尾、牛肋排，三個願望一次滿足，超級過癮的啦〜

好大一塊帶骨牛肋排，可以嚐得到肉、骨邊、筋膜等多種不同口感

特製牛肉高湯與整塊牛肋排完美結合，軟嫩中又帶有嚼勁

牛腱牛筋這恰到好處的油花與嚼勁紮實滑嫩、一口入魂〜

重點是每一塊牛腱都超大塊沒在客氣欸！

比起牛肉，我更愛牛尾 ，富含膠質，燉到軟嫩輕輕一撥就骨肉分離，入口即化

別看它看似清淡，可是喝起來卻鮮甜甘醇，湯頭濃郁又不油膩

吸了飽滿清甜湯頭的拉麵一起入口，實在是一大享受！

【招牌燒肉飯】

選用上等菲力，搭配熬煮18小時的照燒醬，使用龍眼木炭火高溫炭烤

，搭配頂級夢美人米以及紅仁養生蛋黃，附一碗牛肉湯

特選產自日本的名牌：米夢美人，粒粒Q彈、顆顆分明，吃得到北海道的純淨

師傅炭火直燒帶著炭焦香肉嫩又多汁，香氣逼人呀〜

堆積成山的肉量霸氣驚人！！忍不住讚嘆：「哇！分量也太多！」

小編虎視眈眈看著桌上的燒肉飯，恨不得一開動就把它吞進肚子裡XD

戳破金黃的蛋黃，蛋汁與菲力融合交織釋放出無限鮮美，照燒醬滲到米飯裡面後好好吃，甜甜的牛肉香，超棒

一口一塊更容易一瞬間就秒殺整碗燒肉飯，推薦給喜歡大肉量、愛吃有嚼勁肉塊的你，爽度破表！

【手打冬瓜檸檬】

100%檸檬原汁和冬瓜，每一杯都看得到滿滿的檸檬果粒

酸甜中帶有冬瓜香與檸檬香，酸甜中和剛剛好，不會甜膩，入口是冬瓜茶淡雅香氣相當消暑又解渴

來到牛山當然不能錯過他們家人氣必推的布丁囉，這麼兩種口味一定要每種都來一個呀

【招牌手工布丁】

哇〜真的很好吃耶！不是一般的台式布丁，像法式布丁一樣濃、稠、香〜

布丁細緻綿密的口感，真的很討人喜歡，以後要是吃不到怎麼辦！！(地上打滾)

【古早味布丁】

布丁都看得到小小的香草籽，感受到香草莢散發出天然甜甜的香氣

有別於手工布丁，古早味布丁每一口都好紮紮實實綿密香濃〜

軟嫩又綿密的布丁，每一款口味都有獨特的好味道！

小珊珊碎碎念：

台灣到處都可以看到牛肉麵館，但是桃園這家 牛山清燉牛肉麵「不吃會後悔，吃過會懷念」

湯頭醇量多肉塊大夠誠意，這家牛肉麵真是好吃，讓我連湯都喝完的高水準牛肉麵店！

恨不得自己有10個胃，把這些全都裝一遍XD

【Info】

牛山清燉牛肉麵

地址：桃園市桃園區寶慶路80號

營業時間：18:00-23:00(當日完售即收店)(週三公休)

粉絲專頁：牛山清燉牛肉麵

IG：牛山．牛肉麵．燒肉飯（@_niushan）• Instagram 相片與影片

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