你喜歡丼飯料理嗎？丼飯不但是許多學生族小朋友的最愛，也很適合外食的上班族！

隱藏在逢甲夜市中【台中西屯丼飯定食/蓋飯推薦】【衝丼一食】

平價各式丼飯定食,無論是當成午休時的午餐，還是忙碌一天後的晚餐皆合適

超級推薦給學生族及上班族外送外帶品嚐

還沒吃過的麻吉們，趕緊先加入您的口袋名單吧！

開箱短片

【台中西屯丼飯定食/蓋飯推薦】【衝丼一食】

隱藏在逢甲夜市裡面,台中市西屯區逢甲路20巷45弄1號1摟

帶著點日式小店的氛圍

小小溫馨的感覺..讓人覺得別有一番風味

各式丼飯主餐定食,單品,湯與飲品類

價格從NT$30-180

持學生證直持享九折優惠

只要點主餐

每份餐點附贈三道小菜、湯品以及半顆溏心蛋

且每道都是店家從食材挑選就經過層層把關、細心料理而成的美味～料多豐富、CP值超高

炸豬排定食

提到丼飯怎麼能少了豬排！精選優質豬肉，將其炸至外酥內嫩

肉質可說是鮮嫩又多汁，簡單的沾點附上的醬汁即可提升其風味層次

豬排外表金黃酥脆，一端上桌香氣便陣陣撲鼻而來

大口咬下感受那喀滋喀滋的快感，細嫩的肉質帶著飽滿的肉汁

搭配店家附上的醬汁，每一口都令人驚艷不已！

軟嫩入味的豬肉搭配香Q米飯享用，超誘人的實在口感

絕對讓人胃口大開全都掃光光

軟嫩的溏心蛋

且套餐還附有清爽解膩的三種小菜

完全不用擔心炸物主菜吃到最後會不會膩口

最後喝上一碗熱呼呼的味噌湯，實在有夠滿足！

除了炸豬排頗受大小朋友的喜愛之外

炸的酥香的麵衣裏著鮮嫩多汁的炸牡蠣也不惶多讓

又香又甜就是不腥超好吃

單吃或是沾點店家提供的特調醬汁，都別有一番風味

飲品-可樂

可爾必思

雞天定食

雞腿肉經過炸製，外表金黃酥脆，內部卻保持著多汁的口感

每一口咬下，都能感受到香氣在口中四溢，酥脆爽口

讓人欲罷不能

搭配上醬汁獨特的調味，更是為整道料理增添了層次感和豐富的風味

營業時間：1100-1500 1700-2200

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