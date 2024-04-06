你喜歡丼飯料理嗎？丼飯不但是許多學生族小朋友的最愛，也很適合外食的上班族！
隱藏在逢甲夜市中【台中西屯丼飯定食/蓋飯推薦】【衝丼一食】
平價各式丼飯定食,無論是當成午休時的午餐，還是忙碌一天後的晚餐皆合適
超級推薦給學生族及上班族外送外帶品嚐
還沒吃過的麻吉們，趕緊先加入您的口袋名單吧！
【台中西屯丼飯定食/蓋飯推薦】【衝丼一食】
隱藏在逢甲夜市裡面,台中市西屯區逢甲路20巷45弄1號1摟
帶著點日式小店的氛圍
小小溫馨的感覺..讓人覺得別有一番風味
各式丼飯主餐定食,單品,湯與飲品類
價格從NT$30-180
持學生證直持享九折優惠
只要點主餐
每份餐點附贈三道小菜、湯品以及半顆溏心蛋
且每道都是店家從食材挑選就經過層層把關、細心料理而成的美味～料多豐富、CP值超高
炸豬排定食
提到丼飯怎麼能少了豬排！精選優質豬肉，將其炸至外酥內嫩
肉質可說是鮮嫩又多汁，簡單的沾點附上的醬汁即可提升其風味層次
豬排外表金黃酥脆，一端上桌香氣便陣陣撲鼻而來
大口咬下感受那喀滋喀滋的快感，細嫩的肉質帶著飽滿的肉汁
搭配店家附上的醬汁，每一口都令人驚艷不已！
軟嫩入味的豬肉搭配香Q米飯享用，超誘人的實在口感
絕對讓人胃口大開全都掃光光
軟嫩的溏心蛋
且套餐還附有清爽解膩的三種小菜
完全不用擔心炸物主菜吃到最後會不會膩口
最後喝上一碗熱呼呼的味噌湯，實在有夠滿足！
除了炸豬排頗受大小朋友的喜愛之外
炸的酥香的麵衣裏著鮮嫩多汁的炸牡蠣也不惶多讓
又香又甜就是不腥超好吃
單吃或是沾點店家提供的特調醬汁，都別有一番風味
飲品-可樂
可爾必思
雞天定食
雞腿肉經過炸製，外表金黃酥脆，內部卻保持著多汁的口感
每一口咬下，都能感受到香氣在口中四溢，酥脆爽口
讓人欲罷不能
搭配上醬汁獨特的調味，更是為整道料理增添了層次感和豐富的風味
營業時間：1100-1500 1700-2200
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