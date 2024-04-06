這間東萫來是我一開始來逢甲商圈的時候，非常好奇的店家

今天就跟妹妹約吃這間東萫來當晚餐~

但是請記住，東南亞料理酸酸辣辣的，腸胃會受不了，

出門之前一定要先吃益生菌保護腸胃~

吃不了辣的朋友，還要先去買手搖飲方便解辣阿~

一入店，很熟悉的東南亞香料味撲鼻而來~

跟你在台北車站Y區聞到的味道完全一模一樣!

這個味道真的很道地!!!

東萫來泰緬雲南料理菜單

對!我就是被店前擺的菜單價格吸引的~

這是妹妹的檸檬雞腿套餐$145

檸檬雞腿的檸檬香，一入口又有微微的辣，酥脆的炸雞腿外衣，真的好好吃~

這是我的椒麻雞腿飯$145

這個椒麻雞腿飯真的好正宗!

吃起來真的是舌頭麻麻的，後面襲來微辣的口感~

而且他麻辣的口感是會往上遞增的，會越吃越辣!

配菜還有我一職很想吃的涼拌青木瓜~~~~~~

喔真的好辣~但是是好吃的辣!

幸好有先買很甜的手搖飲解辣~

下次我會記得叫飲料的時候，還要請店家放很多冰塊~

下次我還會想來光顧，吃看看正宗的綠咖哩!

東萫來泰緬雲南料理

地址： 台中市西屯區文華路127巷3號

營業時間： 11:00~14:00；17:00~22:00

電話號碼： 04 2217 5089

只收現金

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