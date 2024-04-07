三重居然有這麼優質的早餐店？這家店真的很有實力，不但用料用的好、沙拉也是自已做、

還用了知名的福源花生醬，就連茶底也是使用林華泰紅茶…

商品種類不算很多種，但每一種你吃過都會還想再吃，這家店絕對適合常常來，百吃不膩！

花樂發位於三重的忠孝路，營業時間從早上六點半到中午12點半都有，假日更是到下午1點，不管是早餐時段來，還是要吃早午餐都很可以！

不過就是人太多，等候的時間要比較久些，若是要外帶的話，可以先打電話預訂或是線上訂購，內用就要現場等候，大家可要多點耐心！

跟一般油膩膩的早餐店不一樣，這邊走的是乾淨明亮的路線，雖然是在同一個空間製作早餐，但裡頭卻不會的很重的油煙味，

這點大推，終於可以在早餐店裡頭好好用餐，也不會搞的全身都是滿滿的油煙味~

裡頭真的就是滿滿的人潮，而且這批人潮過後下批人潮很快就來，生意好到真的很誇張！想來吃的朋友們記得多點耐心啊！

中間好不容易抓到空檔拍給大家看，牆上是花樂發的經典款，裡頭詳細的解說食材的解說及來源！

餐具醬料通通自取，他們家的辣椒一看就很厲害，可惜當天我太匆忙忘了加，下次一定要再去試試！

你們看，這辣椒是不是很讚，一看就是又香又辣的那種，下次我一定要再去試試！！

吃完的餐具、垃圾要記得回收

除了用料好、實在外，他們家的環境也是很可以，製作過程完全看得到，乾乾淨淨的！

尤其他們家的蛋餅是有點半煎半炸的，外皮的酥脆在刀子一切下去時就能感受到，那酥脆的聲音真的好誘人哦！

薯餅起司蛋餅

這款蛋餅真的很厲害，應該說，他們家的蛋餅皮真的好酥脆哦！一口咬下還能聽到酥脆的聲音，裡頭包著外脆內軟的薯餅還有濃郁的起司，

上頭還有夠味的胡椒粉，口感豐富味道也很美味，一吃難忘啊！

蘿蔔糕上頭蓋厚厚的起司歐姆蛋，讓蘿蔔糕更添了不一樣的美味！

除了蘿蔔糕本身的香氣，加上歐姆蛋的口感及上頭起司的濃郁，一起吃口感很豐富！

吐司系列表現的也很棒，花樂發是用上等的究好豬及福源花生醬，連美乃滋都是自已製作！

花生雞腿排蛋吐司，這款我真的大推，兩邊的福源花生醬本身就很濃郁，裡頭的雞腿排更是很入味，一口咬下是屬於重口味那種，

花生醬不會搶走雞腿排的美味，雞腿排本身就很出色，兩者在一起將美味發揮到極致，早餐能到吃到這等美味，根本是一天快樂的來源啊！

起司漢堡培根蛋吐司

這根本是吐司界的雙主餐系列，裡頭有漢堡肉跟培根，再加上起司的美味還有歐姆蛋的口感，想要有滿滿的飽足感點這款準沒錯啊！

裡頭起司還是會爆漿的那種，愈吃愈捨不得吃完！

肉排蛋吐司

他們家的肉排來自於上等的究好豬，究好豬可是台灣頂級豬肉推薦首選！

特別醃製過的味道更美味，吃起來肉質超軟還沒有豬腥味，非常讚！

花樂發的飲料也很厲害，獨家的秘方讓奶茶喝完後不會拉肚子，他們家的茶可是知名品牌-林華泰的紅茶，

想喝鮮奶茶的話就點紅茶牛乳，兩款喝起來都很不錯！

好吃的花樂發是近期吃過很不錯的早餐店，價位上也不會高的離譜，裡頭的東西很耐吃，很適合常常來，推薦給大家~

花樂發-三重店

新北市三重區忠孝路二段73號

02-2986-5131

週一～週五 06:30~12:30

週六、週日 06:30~13:00

IG：https://www.instagram.com/wtf.sanchong

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官網：https://wtftoast-sanchong.weebly.com