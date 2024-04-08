台灣牛肉麵一直以來就是台灣美食的代表，而士林牛肉麵也有新選擇了！【天東86牛肉麵】來士林開分店囉，這間於2023年獲「500盤」殊榮的台灣牛肉麵，可是擁有超過30年歷史，我猜最早的總店-天母店，就是開在天母東路86號，所以才有【天東86】這樣的取名(哈哈哈~完全自己猜測~結果還真的是耶！ )

【天東86牛肉麵】最早開在天母就已經相當有名，是天母老字號的牛肉麵品牌，老闆三十多年來，為了就是堅持做好一碗好吃的牛肉麵，透過祖傳秘方、精選食材、慢火精燉，菜單上的每碗牛肉麵及小菜，都是老闆精心研發的心意及信念。

吃上一碗後真的覺得很驚人，湯頭非常濃郁夠味，加上這肉真的大得離譜，好嫩好嫩的帶筋牛肉，牛肚也是用料非常實在，一吃就非常有記憶點，整潔明亮帶文青的用餐環境，是會讓人想來二訪的牛肉麵店家。



【天東86牛肉麵】這次竟然開到士林捷運站附近，不用跑去天母了，士林就可以吃到了，還可以順道逛逛士林夜市及士林官邸的花展

【天東86牛肉麵】士林店 台灣牛肉麵/士林美食

營業時間：11:30–14:30, 17:00–20:30

電 話：(02) 2888-1030

地 址：台北市士林區文林路310號

交 通：近鄰士林捷運站

線上菜單 天東86官方臉書

外頭掛上大大的狂賀紅布條，【500盤】是台灣首創在地觀點的美食評鑑，這令人覺得有點像台灣版的米其林推薦

【500 盤的由來】

什麼是500盤？應該很多人會有這疑問！因為這也是 靜 來到【天東86】牛肉麵時，才了解到原來台灣也有屬於自己的美食評鑑。這由來是從聯合報系所推出的質感生活「500 輯」延伸而來，500 輯-是一個提供時下年輕人具質感與創意生活提案的平台，而俗話說「民以食為天」餐飲也是落實質感生活的重要部分，因此推出了「500 盤」品評。主打由台灣橫跨娛樂、設計、文創、藝術等各界菁英評選出心目中最佳的餐廳，不同於西方米其林美食評鑑指南，「500盤」致力創造第一份由台灣人觀點出發的美食評鑑。

「500 盤」評選美食的方式很不一般，以大家熟悉的米其林美食指南為例，米其林指南會派出神秘客到各餐廳用餐，實際感受餐廳的服務態度、餐點品質等。但「500 盤」的做法則與米其林不同，其是邀集台灣各不同領域的菁英人士，針對「餐點」進行投票，有別於以餐廳為單位來評選，因此在評鑑結果中，可以看到同一道菜獲得多個餐盤符號，代表這道菜同時受到多位評審的親睞。

而【天東86】在2023年榮獲「500 盤」的殊榮，當時的評選會有大家熟悉的國際名廚江振誠、將飲食視為藝術的陳泰銘、亞洲知名女主廚陳嵐舒，以及賈永婕、Akira、昆凌、阮經天、胡瓜、詹仁雄、殷悅 Melody...等知名藝人，不論是誰投給人【天東86牛肉麵】，能夠入選為評鑑的餐點就已經是相當令人垂涎的台灣美食了。

【天東86士林店】的用餐環境相當雅致且別具文青風，淡雅的藍及木質風個，讓這熱到不行的天氣多了點涼爽感



在士林這塊土地上，真的是寸土寸金，即便空間有限也要發揮最大用處，一樓看似小小的，但也能做到將近10多個位子，



除了善加利用了牆面設計成吧檯座位，還有這整大片落地窗的位置，即便一人來用餐也不會佔用太多空間，視野還相當的好，好明亮



此外，天東86 士林店 還有二樓唷！



二樓的空間相對就大了很多，方正又寬暢，都快兩點了還是那麼多人～



很舒適的用餐環境，帶有點質感的牛肉麵店



牆上掛上令人垂涎三尺的天東爆筋牛肉麵及霸王滷味綜合拼盤~也就是天東86的招牌必點



【天東86牛肉麵】士林店的菜單，可以自由選擇細麵還是粗麵，有原味湯頭及麻辣湯頭，原味湯頭也可以選擇要辣或不辣，這跟麻辣川味的辣感是不一樣的唷！選好了品項就可以先到櫃台結單等待一碗好麵的來臨。



小菜部分在冰箱，可經由服務員協助送取



還有天東86自己做的飲料，瓶子好可愛喔！



飲料有100%純蜂蜜檸檬、秘製酸梅湯、特調奶茶跟招牌紅茶，我們喝了紅茶，冰冰涼涼的挺好喝



一旁有酸菜、紙巾及辣椒可以自取~還特別附上「辣.油很辣」的警告



非常真心~~~不要太超過~~~真的有夠辣~~ 靜 是挺愛吃辣的，這辣椒不可思議的辣到我大冒汗~又香又辣~超過癮



點了份燙青菜，今天是青江菜，很綠很清脆，吃起來很新鮮



加了點滷汁及特製醬，味道清淡淡的很不錯，不會很油膩的感覺~



上麵囉！其實等待的時間不會很久，很快就能吃到一碗熱騰騰的牛肉麵～好香～好香



牛魔王雙料冠軍麵（粗麵）第一眼的感覺就是～這也太香太霸氣了吧！這牛肚跟帶筋的牛肉，看起來就好好吃



這牛肚好給力，根本金錢肚來著的，吃起來非常嫩口又帶點緊實香脆口感，牛肚其實富含蛋白質和多種礦物質，適合紅燒、清燉和醬滷，吸滿了湯汁的牛肚，非常有味道，尤其天東86的湯頭非常棒，讓牛肚及牛肉自帶香氣。



牛肉非常的好吃，非常的嫩，尤其帶筋部位有種黏密的感覺，這已經是可以媲美使用牛肋條的等級牛肉麵~



粗麵在附著牛肉湯汁後相當Q彈，麵體也煮得很剛好，不會有麵芯不透的口感



湯頭雖然濃郁渾厚，但喝起來卻不油膩，是種清爽感，感覺有蔬果及中藥熬的感覺，帶有一點花椒感~



天東招牌牛肉乾拌麵，扎扎實實用料超實在的牛肉乾拌麵，麵量也不可思議耶！這對我這小鳥胃的女生來說，有吃到好飽的感覺



本身就很喜歡吃細麵，【天東86】的乾拌麵不是那種麻醬或榨醬麵的拌醬



反而有很香的牛肉湯汁味，醬汁味道稍微偏甜，這應該台南人會很有感覺，沾上牛肉醬汁的拌麵很不錯吃，再加點特製辣油，更添香氣



肉塊真的超厚超大塊，【天東86】的牛肉真的很給分



讓人真的有吃到好吃又香嫩的牛肉感，一點都不乾柴，好喜歡這樣像樣的牛肉麵。



最後在一陣囫圇吞棗後 連湯都不想放過~非常好喝的湯頭~



位在士林文林路上的【天東86】士林店，才開不久就成為了當地的排隊店，假日用餐時間更是一位難求，服務員都來不及收了~



不過吃麵的翻桌率算是相當快，出餐也快，所以即便現場等候，也應該不用等太久，但當然~不想等的話建議先致電訂位或詢問現場狀況囉。

天東86 的牛肉麵說真的美味不再話下，畢竟品牌成立至今已有超過三十年，許多人也跟著這樣的美味到處跑。有機會到士林也可以來嚐嚐這台灣美食代表的有名牛肉麵。

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【天東86牛肉麵】士林店 台灣牛肉麵/士林美食

營業時間：11:30–14:30, 17:00–20:30

電 話：(02) 2888-1030

地 址：台北市士林區文林路310號

線上菜單 天東86官方臉書

天東86牛肉麵天母店

電 話：(02)2873-4649

地 址：台北市士林區天母東路86號

天東86牛肉麵永吉店

電 話：(02)2756-3050

地 址：台北市信義區永吉路120巷83號

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