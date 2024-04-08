在宜蘭市走逛的時日發現這一間觀光工廠「艾達皂房」終於找時間過來踏點，從小小的工作室與市集開始，創辦人2006年扎根於宜蘭，2008年成立自有品牌，為宜蘭縣內第一家專業冷製肥皂製造廠，十多年來專注在冷製手工皂的技術與品質上，自家工廠直營堅持自己把關，以親民實惠的價格帶給大家新鮮品質優良的手工皂為宗旨。喜歡作皂也只賣皂，艾達皂房的職人精神就是專注與用心

初次來到艾達皂房，遠遠就看見美麗的藍色玻璃屋，感覺好像特色咖啡廳一般，建築物外面的廣場也相當寬敞，我們將車子停在外面白線悠閒的走進來，外頭有一點點的悶熱也無妨，因為到了室內非常涼爽，這裡參觀不用門票，若是遇到下雨也不怕，這裡剛好也可以當作雨天備案景點唷

艾達皂房｜室內環境

艾達皂房室內有著挑高的空間，一入門便能聞到舒服優雅的香氣，空氣中瀰漫著各種香皂的味道，來到香香的地方真是讓人好喜歡，心情美妙極了

不僅如此，艾達皂房光線明亮，展示架上擺滿了精美的手工皂與禮盒，還有滿滿的綠色植物，看得出來布置得精巧用心，整個環境美美的又充滿香氛氣息，我們優雅地在這麼舒服的空間裡走著逛著，門市人員面帶笑容親切招呼，在這裡可以自行參觀選購，有問題隨時詢問都有人會上前來介紹解說，完全不會有推銷的感覺，是讓我們覺得很自在的主因

藍綠色的復古木架，擺滿了清新綠意的盆栽和各式各樣精美的手工皂，種類的名稱、功能和價格也都清楚的標示在商品前，讓民眾一覽無遺

艾達皂房｜三大特色

💚只賣皂，專業冷製手工皂

💚精細膚質分類，了解膚況找出最適合的清潔品

💚多達80種皂款，各種年齡和膚質都適用

艾達皂房線上商品 https://www.adasoap.com.tw/all.html

這裡列出當月銷售TOP5 的草本皂，

艾草、左手香、沉香、金盞花、魚腥草，

並且標示了他們最特別的功效

因為商品種類很多，逛起來會有些目不暇給，下面就拍幾張示意圖讓大家看一下它們的展示方式，每一款手工皂都有精緻的外盒包裝，搭配該產品的特色加上美麗的配色，針對換季舒緩、保濕亮白、除痘控油、淨化全身、拉提緊緻…等等功能作說明，大致上也會依據膚質來作大分類，由右而左分別有乾性、中性、混合性、油性的櫃位，再細分至臉部手部、頭髮或全身使用。

居然還有開發貓咪專用的寵物精油皂

▲以上照片取自艾達皂房官網

看著看著是不是覺得眼花撩亂啊 😆

款式百百種真的太豐富了，沒關係，不知道怎麼選就問門市人員，他們都會給你最好的建議喔

另外最貼心的是，每一款手工皂旁邊都會有一瓶精油瓶和瓶裝皂塊，精油瓶提供試滴在手上，讓客人直接塗抹試聞味道，也可以拿取瓶中一小塊皂來試洗，親自感受清洗的觸感與洗後的感覺

▼試洗的洗手台

艾達皂房｜創辦人理念

創辦人Rolly一心一意只作手工皂，研製開發堅持多年，堅持不添加化學原料，為得就是想用心守護肌膚的健康，好的手工皂能讓皮膚有完善的清潔並且好好呼吸，針對各種膚質和年齡層，研發調製不同的功效的產品，希望人人都可以天天使用到品質優良的手工皂，不但滿足生活需求也讓手工皂成為療癒身心的一部分。

我在試聞試洗的當下，好幾種款式都有其特殊的香味和功效，越聞越喜愛，越洗越開心，尤其那細膩溫和的泡沫觸感，洗完手之後皮膚頓時變得好光滑，而且香氣久久不散，很想通通打包回家順便分享給好姊妹們 💓選擇的障礙一直無法跨越，哈哈哈

接著走到大廳中央的展示台，這邊屬於禮盒及伴手禮區，禮盒內容已經幫客人選好款式的組合，另外艾達皂房曾經在112年獲選為「宜蘭敬好生活品牌」，以宜蘭八種人文風景作為產品包裝，推出「蘭陽八景_手工皂禮盒」，將宜蘭特色展現於獨特的生活態度風格，讓生活的小美好寄託在手工皂上，洗滌身心也療癒身心

蘭陽八景手工皂禮盒 (將宜蘭獨特的山水景色包裝在商品之中，融入地方的溫暖記憶，讓遊客重返旅遊的印記和美好，同時感受宜蘭在地的風情體驗)

禮盒內容包含有全身淨化、舒敏溫和的 艾草皂 、 金盞花皂 ，以及 艾草淨衣皂 ，由內而外都有淨化實用的功能

外盒包裝有著宜蘭當地的特色，例如: 蘇澳冷泉、太平山翠峰湖、清水地熱、龜山朝日、蘭陽博物館 …，如果當成伴手禮也會是最佳選擇喔

其他尚有精選禮盒系列，熱銷皂款

可以參考逛逛官網→ 艾達皂房

★ 艾達皂房_精選禮盒系列

★ 艾達皂房_熱銷排行系列

▼端午禮盒

館內除了外部商品展示空間，另外還有一處透明玻璃的休憩室，目前好像僅有休息功用，如果未來可以提供手作活動或者咖啡飲品好像也不錯

玻璃屋內的牆上把手工皂的製程和故事，如同一幅幅畫作展示在上面，艾達皂房的歷史和精神一一呈現，也等待您來細細閱讀

美麗小巧的空間飄散著淡雅的香味，是個安靜又舒服的下午

這一趟體驗了不少功能極棒的皂款，我挑選了自己喜歡的四種草本皂，三款自己使用，魚腥草皂則是給青少年洗臉用

紅棗玫瑰(適合乾性暗沉肌，調理潤澤效果)

菩提乳香(適合中性粗糙肌，保濕鎖水效果)

金盞甘菊(適合乾性敏感肌，修護舒緩效果)

魚腥草王(適合油性痘痘肌，清潔去痘效果)

回家後先幫手工皂拍個美美的商品照，這一款菩提乳香還沒開始使用所以未能即時分享心得，我先用了紅棗玫瑰洗了幾回，搓揉後的泡沫很細緻，塗抹於臉上感覺柔和清爽，洗後覺得皮膚的清潔度很可以而且完全不會乾澀耶，有的清潔效果太強反而洗後會讓皮膚覺得太乾，另外覺得不錯的地方是香味是淡淡的非常舒服，不是那種濃郁的香精味，才洗幾次就愛上了，希望用完這一塊皂之後臉頰變得像玫瑰般散發紅潤光澤 💕好期待

艾達皂房｜景點資訊

■ 地址 : 宜蘭市梅洲二路86號

■ 電話 : 03 9373545

■ 營業時間 9:00-18:00(免門票)

■ 公休日: 以官網公告為主

■ FB臉書官網: 艾達皂房

艾達皂房 www.adasoap.com.tw

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