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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > ﹝新北市新莊﹞傳品牛排　熱炒、炸物、熟食吃到飽自助吧成主角，高人氣、高CP值平價台式牛排館　∕沙拉吧吃到飽∕新莊牛排推薦

﹝新北市新莊﹞傳品牛排　熱炒、炸物、熟食吃到飽自助吧成主角，高人氣、高CP值平價台式牛排館　∕沙拉吧吃到飽∕新莊牛排推薦

2024-04-09 14:28:00 阿發的簡單幸福 人氣：113
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：933篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：傳品牛排（新莊民安店）
place新北市新莊區民安路236號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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傳品牛排all.jpg
有不少人推薦，板橋府中站附近有家平價牛排館「傳品牛排」，自助沙拉吧的選擇雖沒「我X牛排」多，但也很豐富，且還有提供熱炒類，CP值很高，甚至有人稱是它被牛排耽誤的熱炒店。假日如要去吃，要排隊等很久，去年我就曾帶兒子，在暑假平日造訪過，兒子還頗喜歡的。
最近，兒子參加身障桌球國手選拔，雖在他身障級別的比賽，沒能晉級前五名，但這是又菜又嫩的他，第一次參加，本來我們就抱持著去學習，與吸收正式比賽經驗的想法。不過賽前，他得知第一輪，就會直接面對兩位國家代表選手的老將，心情很不好、壓力也很大。
我對他說，你本來知道自己球齡與實力的差距，所以這次主要是來累積自己的實戰經驗，能少丟多少分，就是代表你又進步了多少。為鼓勵兒子，我又對他說，你只要一局能從國手手中拿到5分，就請你吃牛排。沒想到，他竟能拿下8分（811），大出我的意料外。
想到了「傳品牛排」，在我們住的下新莊也有一間，老婆和女兒也沒吃過傳品，於是我就決定帶來這了~
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傳品牛排01-店外觀.jpg
▲店外觀
傳品牛排民安店，
位在民安路上，
民安國小附近。
 

傳品牛排02-人潮.jpg
▲假日下午五點多，
店門口已出現等候的人潮
 

傳品牛排03-人潮II.jpg
▲排隊等候用餐的人潮
本以為排隊人潮比我們想像的少些，
結果是因店門口的騎樓空間不大，
過於擁擠，
於是不少人拿到號碼牌後，
走到一旁的天橋下等候。
 

傳品牛排04-店環境.jpg
▲店環境
新莊店，
明顯比板橋店小的多。
 

傳品牛排05-價目表.jpg
▲價目表
最低價格的排餐是210元，
沒點主餐，
只吃自助沙拉吧是160元。
相當平價～
 

傳品牛排06-飲品湯品麵包.jpg
▲飲品、湯品、麵包（自取）
 

傳品牛排07-冰淇淋水果.jpg
▲冰淇淋、水果（自取）
 

傳品牛排08-湯品與鴨血.jpg
▲湯品＆鴨血（自取）
 

傳品牛排09-生菜沙拉與熟食.jpg
▲生菜沙拉與熟食
傳品牛排，
擁有極高人氣的原因，
就是牛排很平價外，
自助沙拉吧更優，
提供了炸物及熱炒類。
你以為只是圖片上這幾道？
其實是...
 

傳品牛排10-豐盛的平價牛排餐.jpg
▲豐盛的平價牛排餐
紐約客牛排10oz410元）、丁骨牛排10oz350元）、牛排+魷魚（330元）、牛排+牛排（290元）、自取沙拉吧盤x5、鴨血、餐包、烤吐司、玉米濃湯、奶茶...
拿不少擺滿滿，
看起來就很豐盛～
 

傳品牛排11-丁骨牛排.jpg
丁骨牛排10oz350元）
 

傳品牛排12-牛排+魷魚.jpg
▲牛排+魷魚
 

傳品牛排13-紐約客牛排.jpg
▲紐約客牛排
 

傳品牛排14-香腸炒蛋.jpg
▲自助沙拉吧香腸炒蛋
自助沙拉吧上的熟食
選擇看似只有四大盤
其實是因空間關係，
擺放不下，
店家有超過十種的熟食，
會輪替上陣。
店家只要看到熟食盤內，
快被拿完，
就會立即更新另一道熱騰騰的菜色上來。
 

傳品牛排15-炒牛肉小黃瓜.jpg
▲自助沙拉吧炒牛肉小黃瓜
第一次看到平價牛排館
有提供這種熱炒類的
而且盤內的牛肉還給很多！
 

傳品牛排16-小肉魚.jpg
▲自助沙拉吧小肉魚
竟是整條的小肉魚！
 

傳品牛排17-肉絲炒麵.jpg
▲肉絲炒麵
看起來就很好吃
完勝排餐本身附的鐵板麵。
 

傳品牛排18-辣炒豆腐牛.jpg
▲辣炒豆腐牛肉
這真是熱炒店的等級了！
 

傳品牛排19-沙拉吧拼盤.jpg
▲我們的沙拉吧拼盤
 

傳品牛排20-炒麵與炸物.jpg
▲我們的沙拉吧拼盤炒麵與炸物
 

傳品牛排21-炒牛肉小黃瓜.jpg
▲我們的沙拉吧拼盤炒牛肉小黃瓜
 

傳品牛排22-紅燒肉與炸物.jpg
▲我們的沙拉吧拼盤紅燒肉與炸物
 

傳品牛排23-炸紫薯球與炸餃子.jpg
▲我們的沙拉吧拼盤炸紫薯球與炸餃子
 

傳品牛排24-炸雞翅.jpg
▲我們的沙拉吧拼盤炸雞翅
這一出現在自助沙拉吧
幾乎就被秒殺。
眼睛不夠利，
手腳不夠快，
還拿不到。
我們異口同聲覺得，
這的炸雞翅，
皮酥內嫩相當好吃，
還可以屌打不少，
路邊攤所販售的炸雞翅。
 

傳品牛排25-冰淇淋.jpg
▲冰淇淋
這提供
在平價牛排館越來越少見，
脆口的餅乾甜筒杯
我們家很愛這種！
 

傳品牛排26-留影.jpg
▲留影
「傳品牛排」新莊民安店，
自助沙拉吧的選擇
雖沒有比〝我X牛排〞多
其熟食炸物熱炒
檯面上看似只有四大盤
感覺也比它位於板橋府中店的選擇少，
其實是因店空間的關係，
擺放不下
自助沙拉吧包含了炸物與熱炒
總共有超過十種的選擇，
輪替上陣。
店家只要看到熟食盤內，
快被拿完，
就會立即更新另一道熱騰騰的菜色上來。
自助吧提供了，
一般平價台式平價牛排館少見的熱炒與熟食類，
像當天我們就吃到，
炒牛肉小黃瓜、小肉魚、肉絲炒麵、辣炒豆腐牛肉、香腸炒蛋、紅燒肉、炸紫薯球、炸餃子、炸雞翅...等，
相當豐富且相較不錯吃。
或因新莊民安店的空間較小，
自助吧無法一次擺放太多選擇（10多種輪替上陣），
因此用餐價格也更便宜，
回饋給來用餐的客人，
像是這最低價格的排餐是210元，
比板橋府中店足足少了70元。
不太推薦，
單純只是想吃好牛排的老饕們前往。
不過對於，
喜歡吃平價含自助吧的台式牛排館，
尤其帶小孩用餐的朋友們來說，
這是間CP值頗高的選擇。

【營業時間】11302200（用餐時間限時90分鐘）
【地　　址】新北市新莊區民安路236

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傳品牛排、新莊民安店、CP值平價台式牛排館沙拉吧吃到飽、新莊牛排推薦

 

 

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傳品牛排 新莊民安店 高CP值平價台式牛排館 沙拉吧吃到飽 新莊牛排推薦
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