

有不少人推薦，板橋府中站附近有家平價牛排館「傳品牛排」，自助沙拉吧的選擇雖沒「我X牛排」多，但也很豐富，且還有提供熱炒類，CP值很高，甚至有人稱是它被牛排耽誤的熱炒店。假日如要去吃，要排隊等很久，去年我就曾帶兒子，在暑假平日造訪過，兒子還頗喜歡的。

最近，兒子參加身障桌球國手選拔，雖在他身障級別的比賽，沒能晉級前五名，但這是又菜又嫩的他，第一次參加，本來我們就抱持著去學習，與吸收正式比賽經驗的想法。不過賽前，他得知第一輪，就會直接面對兩位國家代表選手的老將，心情很不好、壓力也很大。

我對他說，你本來知道自己球齡與實力的差距，所以這次主要是來累積自己的實戰經驗，能少丟多少分，就是代表你又進步了多少。為鼓勵兒子，我又對他說，你只要一局能從國手手中拿到5分，就請你吃牛排。沒想到，他竟能拿下8分（8：11），大出我的意料外。

想到了「傳品牛排」，在我們住的下新莊也有一間，老婆和女兒也沒吃過傳品，於是我就決定帶來這了~

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▲店外觀

傳品牛排民安店，

位在民安路上，

民安國小附近。





▲假日下午五點多，

店門口已出現等候的人潮





▲排隊等候用餐的人潮

本以為排隊人潮比我們想像的少些，

結果是因店門口的騎樓空間不大，

過於擁擠，

於是不少人拿到號碼牌後，

走到一旁的天橋下等候。





▲店環境

新莊店，

明顯比板橋店小的多。





▲價目表

最低價格的排餐是210元，

沒點主餐，

只吃自助沙拉吧是160元。

相當平價～





▲飲品、湯品、麵包（自取）





▲冰淇淋、水果（自取）





▲湯品＆鴨血（自取）





▲生菜沙拉與熟食

傳品牛排，

擁有極高人氣的原因，

就是牛排很平價外，

自助沙拉吧更優，

提供了炸物及熱炒類。

你以為只是圖片上這幾道？

其實是...





▲豐盛的平價牛排餐

紐約客牛排10oz（410元）、丁骨牛排10oz（350元）、牛排+魷魚（330元）、牛排+牛排（290元）、自取沙拉吧盤x5、鴨血、餐包、烤吐司、玉米濃湯、奶茶...。

拿不少擺滿滿，

看起來就很豐盛～





▲丁骨牛排10oz（350元）





▲牛排+魷魚





▲紐約客牛排





▲自助沙拉吧，香腸炒蛋

自助沙拉吧上的熟食，

選擇看似只有四大盤，

其實是因空間關係，

擺放不下，

店家有超過十種的熟食，

會輪替上陣。

店家只要看到熟食盤內，

快被拿完，

就會立即更新另一道熱騰騰的菜色上來。





▲自助沙拉吧，炒牛肉小黃瓜

第一次看到平價牛排館，

有提供這種熱炒類的，

而且盤內的牛肉還給很多！





▲自助沙拉吧，小肉魚

竟是整條的小肉魚！





▲肉絲炒麵

看起來就很好吃，

完勝排餐本身附的鐵板麵。





▲辣炒豆腐牛肉

這真是熱炒店的等級了！





▲我們的沙拉吧拼盤





▲我們的沙拉吧拼盤，炒麵與炸物





▲我們的沙拉吧拼盤，炒牛肉小黃瓜





▲我們的沙拉吧拼盤，紅燒肉與炸物





▲我們的沙拉吧拼盤，炸紫薯球與炸餃子





▲我們的沙拉吧拼盤，炸雞翅

這一出現在自助沙拉吧，

幾乎就被秒殺。

眼睛不夠利，

手腳不夠快，

還拿不到。

我們異口同聲覺得，

這的炸雞翅，

皮酥內嫩相當好吃，

還可以屌打不少，

路邊攤所販售的炸雞翅。





▲冰淇淋

這提供，

在平價牛排館越來越少見，

脆口的餅乾甜筒杯，

我們家很愛這種！





▲留影

「傳品牛排」新莊民安店，

自助沙拉吧的選擇，

雖沒有比〝我X牛排〞多，

其熟食炸物熱炒，

檯面上看似只有四大盤，

感覺也比它位於板橋府中店的選擇少，

其實是因店空間的關係，

擺放不下。

自助沙拉吧包含了炸物與熱炒，

總共有超過十種的選擇，

輪替上陣。

店家只要看到熟食盤內，

快被拿完，

就會立即更新另一道熱騰騰的菜色上來。

自助吧提供了，

一般平價台式平價牛排館少見的熱炒與熟食類，

像當天我們就吃到，

炒牛肉小黃瓜、小肉魚、肉絲炒麵、辣炒豆腐牛肉、香腸炒蛋、紅燒肉、炸紫薯球、炸餃子、炸雞翅...等，

相當豐富且相較不錯吃。

或因新莊民安店的空間較小，

自助吧無法一次擺放太多選擇（10多種輪替上陣），

因此用餐價格也更便宜，

回饋給來用餐的客人，

像是這最低價格的排餐是210元，

比板橋府中店足足少了70元。

不太推薦，

單純只是想吃好牛排的老饕們前往。

不過對於，

喜歡吃平價含自助吧的台式牛排館，

尤其帶小孩用餐的朋友們來說，

這是間CP值頗高的選擇。



【營業時間】11：30～22：00（用餐時間限時90分鐘）

【地 址】新北市新莊區民安路236號

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