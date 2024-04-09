板橋可說是早午餐的集散地，其中江子翠捷運站一帶更是早午餐美食餐廳雲集且選項多元，美式漢堡、台式饅頭各有擁護者。若是錯過早午餐時段，下午茶、消夜也不少，江子翠平價美食、異國料理每樣都值得你專程來一趟！這次小編精選15家各式江子翠美食供你挑選，偷偷告訴你，江子翠1號出口美食、江子翠6號出口美食最多，你各位可以開始攻佔起來囉！新北板橋美食推薦這裡看！

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板橋江子翠美食優惠券

京賀家壽喜燒鍋物 ()

迷客夏 ()

珍煮丹 ()

好初早餐一店

說到板橋最具盛名的早午餐店，應該沒有人不知道「好初」的名號。這家江子翠站旁的創始店，就是品牌的發跡點，現在好初已經紅到進駐台北市了呢！店家主打不限時，跳脫傳統早餐供應平價美味早午餐餐點，整體盤餐價位約在150～160元，平易近人的價位加上店內隨處可見的貓貓元素，讓貓控的小編也忍不住想去朝聖了！

江子翠美食資訊 店家電話：（02）2253-2087 店家地址：新北市板橋區文化路二段125巷70號 營業時間：週一至週五07：30～15：00，週末08：00～16：00，無休 出口位置：江子翠捷運站出口2號

太和豆漿 （無敵海景饅頭）

「太和豆漿」位於板橋民治街，從捷運江子翠站五號出口步行約十分鐘，來這裡必點店裡招牌無敵海景饅頭蛋，除了普通版之外，居然還有進階升級版的選項，進階版多加了花生醬，口感更上一層，無敵海景饅頭蛋以黑糖花捲分切成三等份為主體，然後夾進油條、蔥花蛋、火腿、起司以及黑胡椒豬排，滿滿的餡料像是在吃美式漢堡一樣。

江子翠美食資訊 店家電話：（ 02）2251-3749 店家地址： 新北市板橋區民治街 69 號 營業時間： 05：30~11：30( 不定時公休 ) 出口位置：江子翠捷運站出口4號

浪人情歌

「浪人情歌」位在江子翠捷運站附近，是一間主打台式口味和港式料理的早午餐餐廳，雖然店內空間不大，但裝潢和擺設都十分用心，一走進店內就能感受到滿滿的港式風情，不僅地板貼上了復古花磚、牆上貼了香港街景圖，營造出彷彿就在香港街頭一樣，就連每張桌子的擺飾也不馬虎，每張桌子上都擺著香港地鐵站的站名，餐點的出餐區也很可愛，牆上掛了很多香港明星的照片。

江子翠美食資訊 店家電話： 0928-831-076 店家地址： 新北市板橋區銘傳街 76 巷 22 號 營業時間： 9：00~20：00（ 周二公休） 出口位置：江子翠捷運站出口1號

起家厝早午餐

「起家厝」的裝潢設計非常不錯，店面位於三角窗，大面積的自然採光，搭配上店內大量工業風裝潢、桌椅，相當有美式鄉村風格的風格，雖然店內主打早午餐，但其實『起家厝』營業到晚上，非常適合跟朋友聚餐聊天，餐點除了經典早午餐系列的歐姆蛋捲、班尼克蛋以外，還有燉飯、義大利麵等義式料理。

江子翠美食資訊 店家電話：（ 02）2252-1637 店家地址： 新北市板橋區松江街 118 號 營業時間： 08：00~21：00 出口位置：江子翠捷運站出口1號

泰之初Brunch江翠店

早午餐不稀奇，泰式早午餐就很不一樣！這間板橋江子翠站附近的泰式早午餐，是「泰之初」的新品牌，主打超大份量CP值破表，像是泰式鐵鍋蛋、椒麻雞古巴三明治、熱壓磚餅和拉餅都是一般早午餐店少見的，如果吃膩漢堡、薯條等西式早午餐，不妨來嘗鮮看看！

江子翠美食資訊 店家電話：（02）2258-5228 店家地址：新北市板橋區松柏街61號 營業時間：09：00～16：00，17：00～21：00，週一公休 出口位置：江子翠捷運站出口4號

輕丼

江子翠附近的平價丼飯，吃過的人幾乎都是豎起大拇指稱讚。從風格來說，店內走的是日式簡約風，充滿木質調跟明亮色系的家具呈現溫馨氛圍。餐點部分除了丼飯很厲害，咖哩飯也相當多人推薦，想吃好一點犒賞自己也有嫩肩和牛可選擇，肉的份量多且口味好，是平價聚餐的好選擇。

江子翠美食資訊 店家電話：（02）2250-3115 店家地址：新北市板橋區仁化街115號 營業時間： 11：30～14：30，17：30～20：30，無休 出口位置：江子翠捷運站出口6號

小喬新疆羊肉串

板橋江子翠一帶的銅板小吃美食，從剛開業的小餐車賣到變成餐廳店面，由此可見其高人氣，更是有不少板橋人一吃就是十幾年。店家主打大份量大盤雞、新疆羊肉串、清燉羊肉湯，每道餐點都充滿濃濃大漠風味，喜歡新疆異國料理的人一定超愛。如果是三五好友想小聚，小編大推大盤雞，多人分享加上幾道小菜份量剛剛好～

江子翠美食資訊 店家電話：（02）2259-6585 店家地址：新北市板橋區仁化街84號 營業時間：17：00～00：00，無休 出口位置：江子翠捷運站出口5號

豐華小館

還在煩惱家族聚餐該吃什麼好？板橋這家豐華小館是在地開業多年的老店，主要供應精緻合菜、江浙菜，相當適合多人聚餐，加上其餐點還曾被美食家胡天蘭推薦過，相信有專業老饕掛保證，口味上絕對是能讓長輩們滿意～最厲害的是店家的脆皮雞，這道正宗廣東菜可是要預約才吃得到，口感保證超讓人驚豔！

江子翠美食資訊 店家電話：（02）8252-9789 店家地址：新北市板橋區雙十路二段209號 營業時間： 11：30～14：00，17：30～21：00，無休 出口位置：江子翠捷運站出口3號

源珍潤餅捲

每當天氣熱或吃個半飽不過癮，就想來點清爽的食物解膩填肚子，這時吃個潤餅剛剛好！這家江子翠平價美食經常大排長龍，走過路過看到沒排隊真的要把握。蔬菜爽脆、高麗菜有咖哩調味、豆干、花生粉和香菜增加層次，整體口感不軟爛，非常涮嘴，讓人一口接一口！

江子翠美食資訊 店家電話： 0929 979 678 店家地址：新北市板橋區民治街152號 營業時間：15：30~21：00，六日公休 出口位置：江子翠捷運站出口5號

阿婆古早味意麵

這也是江子翠平價美食必推必訪之一！別小看這個看似不起眼的路邊小店，主打的乾意麵幾乎人人都一碗，有大小碗之分，小碗份量算大，大碗更是驚人。網友推薦吃辣的可以試試乾麵加一匙小辣，好吃到立刻被圈粉！不過要留意這家只有午餐時間營業，晚上來可是會撲空喔！

江子翠美食資訊 店家地址：新北市板橋區銘傳街15號 營業時間：6：30~14：30，周四公休 出口位置：江子翠捷運站出口1號

雲南燒烤

如果吃膩台式熱炒、日式居酒屋，但又想找個店和朋友小酌吃吃飯，推薦這家擁有正宗雲南風味的江子翠美食晚餐，網路上擁有不少好評，網友更大推特別的烤茄子、雲南烤蛋、烤韭菜，另外手工甜不辣和乾麵也很受歡迎。店內氣氛熱絡，適合三五好友一同品嘗美食、聊天喝酒。

江子翠美食資訊 店家電話：0984032872 店家地址：新北市板橋區民治街6號 營業時間：18：00～00：00，周日公休 出口位置：江子翠捷運站出口5號

廖桑油飯

廖桑手作油飯可說是隱藏版江子翠平價美食，離江子翠站大約7分鐘的路程，涼涼的油飯很適合炎熱天氣，小碗的份量很夠，醬料和香菜都是客倌自己依口味酌量添加，醬料偏甜，搭上四神湯很順口，簡單的古早味就能吃飽又喝足。

江子翠美食資訊 店家電話：（02）8252-8292 店家地址：新北市板橋區仁化街42巷12號1樓 營業時間：11：00～20：30 出口位置：江子翠捷運站出口5號

水餃飽店

板橋受眷村文化影響，懷念的眷村口味肯定少不了。說到好吃的水餃店，這家水餃飽店是在地人最愛，價格合理出菜快速、湯品也不錯，每到午晚餐時段總是人潮絡繹不絕，人人都點上一大盤水餃狂嗑，喜歡薄皮水餃的人可要好好記下了！

江子翠美食資訊 店家電話：（02）2255－9100 店家地址：新北市板橋區莊敬路80號 營業時間：11：35～14：00、17：30～20：00、周日公休 出口位置：江子翠捷運站出口4號

沙巴家

喜愛南洋料理的朋友，最推薦來江子翠美食餐廳沙巴家品嘗正宗馬來西亞菜！招牌必點的海南雞飯肉量足，雞肉鮮嫩多汁，米飯口感Q彈，再加上幾片小黃瓜、番茄切片作為海南雞飯的配菜，讓口味更加清爽。甜點控可以點咖椰吐司，香脆熱吐司，塗上咖椰醬和冷藏塊狀奶油，吃起來有冰火菠蘿油的感覺，也是頗受好評！

江子翠美食資訊 店家電話：（02）2255-0799 店家地址：新北市板橋區懷德街65號 營業時間：11：00-20：30 出口位置：江子翠捷運站出口4號

江子翠平價美食有那些？ 水餃飽店、廖桑油飯，都是有主菜有湯的平價美食，搭配起來銅板價就可以吃個飽！

最推薦的江子翠捷運站附近美食？ 捷運站周邊首推小喬新疆羊肉串和泰之初Brunch江翠店，走出捷運站散個步10分鐘內就可品嘗異國風味美食轉換口味。

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