來香港旅遊我都不吃飯店早餐，因為香港實在太多好吃的東西了，從早餐、午餐、下午茶、晚餐到消夜，真的是需要好幾個胃才行，今天帶大家來感受一下，大排檔茶檔的道地早餐，這種茶檔已經很少見了，曾被CNN選為香港四大奶茶之一的【炳記茶檔】，同時也是陳奕迅的愛店，EASON說〝吃過炳記茶檔才算來過大坑〞，運氣好很有機會遇到明星喔！

現在是早上八點，已經座無虛席，巷弄內擺放了簡單的桌椅和遮陽帳就可以做生意了，像電視劇裡演的一樣，左右街坊鄰居大家一起吃飯。

一大早就開始排隊了，不過流動率很快，所以不會等太久，可以趁排隊時間研究一下要吃什麼，炳記最有名的除了【奶茶】就是【豬扒麵】了。

復古的塑膠椅和折疊桌，跟台灣路邊攤很像，完全融入在地的感覺。

現場觀察下來最多人點的，除了奶茶和豬扒麵外，奶醬多（花生醬+煉乳吐司）幾乎是每桌一份啊！

熱奶茶ʜᴋᴅ＄20

要知道奶茶好不好喝要點熱的，因為不會有糖也沒有冰塊稀釋，依個人喜好加糖，果然濃郁滑順，茶味和奶味的比例剛剛好互不搶戲，用的是囍牌淡奶而非常見的黑白淡奶，是沒喝過的味道，好喝！

香港四大奶茶王︰中環蘭芳園、 元朗洪水橋大發餐廳、大坑炳記茶檔、灣仔德如茶餐廳

豬扒三文治ʜᴋᴅ＄28

點的有點匆忙忘記加蛋了，只記得烘底(烤過)不過還是一樣好吃，豬扒很大塊，加上獨特的黑胡椒汁醃料，一口咬下非常滿足。



習慣吃現烤三明治的朋友記得要烘底+ʜᴋᴅ＄2

豬扒麵ʜᴋᴅ＄30

鎮店之寶二豬扒麵，醃過的豬排加入秘制的黑椒汁，吃起來入味又軟嫩，公仔麵就像台灣的泡麵，麵條吃起來很Q彈，看似重口味的一碗麵，卻意外清爽，喜歡吃辣的朋友記得要加店家特製辣椒會更有層次。

歌手陳奕迅留言「吃過炳記茶檔才算來過大坑」，大家快來打卡拍照吧



日本插畫家小野寺光子， 為炳記畫下的忙碌日常，老闆將其作品製成明信片送給小攤客人，非常寫實很有溫度。



如果想要明信片記得和老闆要喔！今天太多人排隊不好意思跟老闆拿了，這樣下次又有藉口去了～

【炳記茶檔 】

IG：@BING_KEE

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地址︰ 香港大坑施弼街5號側

電話︰+852-2577-3117

營業時間︰ 07:00–15:30（週一公休）

交通︰地鐵天后站A1或B出口

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