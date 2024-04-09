{台中美食}台中餐廳推薦：梨子咖啡崇德店，用餐環境舒適有兒童書房及戶外沙坑，推薦「必點金黃南瓜鍋」，義大利麵也很推！

說到台中親子餐廳，大家一定都會推薦在台中北屯區的「梨子咖啡」，

餐廳內空間明亮整潔乾淨，還有提供包廂包場服務，還有兒童書房、戶外沙坑，親子廁所與超溫馨的哺乳室，

餐點選擇不僅多樣又美味，這次點了火鍋、義大利麵、鬆餅、甜點還有超可愛的兒童餐，每一樣餐點都好好吃，

除此之外，餐廳還會不時舉辦一些講座與活動，很適合全家大小一起來用餐。

梨子咖啡崇德館

地址：台中市北屯區崇德路三段1號

電話：04-22490399

營業時間：9:00~21:00

停車資訊：餐廳旁邊有「大毅停車場」，附近路邊也有停車格

菜單搶先看：https://www.pearcafe.com.tw/menu/

官網：梨子咖啡

粉專：梨子咖啡館

ＩＧ：pearcafe1999

「梨子咖啡館崇德店」在北屯區崇德路與松竹路的交叉口上，獨棟的餐廳相當醒目好找，

在餐廳旁邊有「大毅停車場」，路邊也有收費停車格，餐廳正前方也有公車站牌，交通停車上非常方便。

在餐廳入口處，店家設置了戶外的砂石遊戲區，環境設施相當乾淨舒適，很適合給小朋友們遊樂放電，

一旁還設置了休息區以及戲腳池，相當貼心。

我們已經有事先預約，到櫃檯報到之後工作人員就很快的引導入座，態度相當積極友善，

當天我們是假日晚上去用餐，用餐人數絡繹不絕，非常建議大家一定要事先預約。

店內的菜單每年都會進行更新，餐點也會不斷地推陳出新，讓每次來用餐都可以吃到不同的美味餐點，

梨子咖啡提供的餐點也非常多元，有排餐、火鍋、義大利麵、點心、鬆餅、飲料等等，

還會推出2人、4人...等多人的派對餐點，不僅價格優惠還可以吃到店內滿滿的餐點，

除此之外，梨子咖啡還有提供外帶餐盒，讓每位也可以帶著走！！

一樓用餐環境

一樓的用餐區大致可以分為兩大區域，一區是沙坑旁的座位區，以及櫃檯後方的座位，

用餐空間都相當明亮舒適，座位區也相當寬敞，而且都有基本的區隔，用餐都不會受到打擾。

這次好幸運被安排在沙坑區的位置用餐，孩子吃飽飯就可以出去玩，爸媽也可以透過落地窗看著孩子，一邊好好吃飯。

二樓用餐環境

二樓用餐環境更加的寬廣，木質傢俱搭配綠色系裝潢，讓用餐環境清新明亮舒適，有種充滿活力的感覺，

二樓也有設置了戶外區，可以遠眺附近的美景也很不醋。

店家也有提供包場的活動，像是舉辦婚禮、慶功宴、公司家庭聚會都很溫馨。

包廂

餐廳內有有包廂的座位，很適合慶生、家庭聚餐都不會受到打擾。

兒童繪本室

在一樓到二樓的夾層空間有一個超棒的「兒童繪本室」，環境佈置的相當溫馨可愛，

而且餐廳還會定期舉辦繪本課程，讓孩子來用餐也可以參與活動。

梨子咖啡不愧是親子餐廳的首選，有提供乾淨又舒適的哺乳空間，還有提供親子廁所，真的是超級貼心。

這次我們有事先訂位，在點好餐之後，孩子們就跑去看書了，店家出餐的速度也很快，一下子餐點就全部上齊。

必點金黃南瓜鍋

這次點了他們家的「必點金黃南瓜鍋」，店家採用新鮮南瓜蒸熟打成泥，放入新鮮蔬果拌炒熬煮六小時後，最後再加上法式鮮奶油點綴，

湯頭自然的鮮甜美味順口，不管大人還是小孩都會超愛。

火鍋的菜盤都是以新鮮蔬菜、菇類為基底，健康滿分，香草豬貢丸吃起來相當脆口Ｑ彈。

鍋物的肉片四種：板腱牛肉、國產梅花豬、國產雞腿肉、魴魚片可以選擇，

這次我們選了板腱牛，牛肉片新鮮油花分布得很漂亮，稍微入鍋川燙就可以起鍋，

肉質吃起來鮮嫩帶有Ｑ度，讓人忍不住一片接著一片。

鍋物的主食有霧峰香米飯、中農寬冬粉，以及+15元升等為有機紅心蛋，或者＋20元升級手工日曬蘆薈麵，

紫色的蘆薈麵吃起來軟Ｑ好吃，尤其吸附了南瓜鍋的湯汁一起享用口味超搭。

大發奶油辛奇牛肉水管麵 ＋158套餐

梨子咖啡2024年新品菜點，微辣的泡菜脆口清爽，奶油醬汁濃郁微甜，

韓式泡菜與奶油醬非常合拍對味，牛肉也軟嫩好吃。

加上套餐的大蒜麵包，酥脆可口，蒜香四溢很開胃。

火鍋本身就有搭配飲品，其他餐點可以用套餐方式加購超划算的飲品，

左：美式冰咖啡：微酸又帶點微苦的美式咖啡，入喉順口回甘。

右：六種健康茶：以黑豆茶為基底，喝起來香醇好喝。

梨子寶貝餐-Ａ假日野餐趣

親子餐廳怎麼可以少了「兒童餐」呢！

可愛的盤子有照燒唐揚炸雞、薯餅、稻荷壽司、水果沙拉跟手工奶酪，還可以選擇濃湯跟飲品，

擺盤不僅可愛又吸睛，食材也相當豐富營養檢康滿分。

除此之外，梨子咖啡還設計了「兒童餐」的集點卡，直要持卡點寶貝套餐就可以獲得一點，

積滿三點就可以兌換禮物，還有沙灘車、迪士尼多美小汽車、梨子寶貝套餐、300元折價券等好禮可以對換。

LIZ獨家山形吐司

剛烤好的吐司散發著滿滿的香氣，外皮酥脆可口，裡層柔軟綿密，

再搭配店家特製的青醬，也別有一番風味。

野莓派對熱鍋鬆餅

現點現烤的熱鍋鬆餅大約要等候20分鐘，在吃完主餐之後差不多就可以上桌，

鬆餅吃起來鬆軟Ｑ綿，草莓、藍莓、桑椹等莓果加熱後，獨特的莓果香氣四溢，

帶點微酸的果器很迷人，再搭配香濃的鮮奶油、甜蜜的冰淇淋都很搭配。

限量甜品-昭和豆花

點餐點之後可以用78元加購價值128元的限量甜品「昭和豆花」，真的超級划算！

原木桶擺設的豆花很有質感，口感上綿密入口即化，再搭配一旁的三種配料、糖水、薏仁、還有紅豆一起享用，

完美的滿足挑嘴的味蕾啊！

吃飽飯，還可以到一樓大廳走走，梨子咖啡嚴選了許多食材與產品要來跟大家分享，

現場有部分產品有提供試吃，有時店家也會搭配進行優惠活動，大家可以把握機會喔！

吃飽飯，離開梨子咖啡的時候已經傍晚，點燈後的梨子咖啡別有一番風味與意境。

這次帶孩子們來吃「梨子咖啡-崇德店」，真的是非常的喜歡，

餐廳附近就有停車場、路邊停車格，停車相當方面，

店內寬敞明亮舒適，座位多元可選擇，還有兒童書房、戶外沙坑等設施，對於親子用餐相當友善，

餐點的選擇也非常多樣美味，從火鍋、排餐、義大麵等等應有盡有，還有孩子最愛的兒童餐、甜點、飲料，

整體表現讓人非常滿意，也難怪每次到用餐時間都人聲鼎沸，非常建議大家要來「梨子咖啡」用餐前，一定要記得先訂位呦！