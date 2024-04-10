分享一間無意間發現的好吃飯糰，低調的小攤位於東區的巷弄內，飯糰內的料可以自己選擇！這家精緻飯糰在google評分竟然高達4.9分，不來吃吃看嗎？

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精緻飯糰 環境

精緻飯糰的小攤子於東區例行路上，靠近幸福小館(這間也是IG上很紅的一間餐廳)，只有外帶，其實是一間蠻低調的小攤。

精緻飯糰 菜單

除了賣飯糰之外，還有賣飲料，飯糰一顆40元，網路爬文說加大的SIZE是50元。

但特別的是他的飯糰配料…目測多達20種，而且可以自己選料！我第一次看到這麼多料可以選，突然出現選擇障礙XD

我真的是站在攤子前面選了很久，還繞到裡面看了這些料，抉擇超久才決定我要包的6種料！平常吃飯糰裡面的料也沒什麼特別選擇，這回一次出現20種讓你選，大家懂這種選擇障礙嗎XDDDD

精緻飯糰 選料

飯糰的料基本可以選6種，想要多的話印象可以再加錢。除了常見的油條、菜脯、酸菜等，肉鬆素鬆就有多種選擇，還有海苔肉鬆；蛋也是，滷蛋、炒蛋、蔥蛋，除此之外讓我更驚訝的是蔬菜類的選擇也太多！有甜椒、糯米椒、玉米筍、四季豆、杏鮑菇…好多種類啊！

精緻飯糰 40元

飯糰有白米與紫米兩種選擇，也可以白米紫米各半。一顆飯糰的大小約手掌可握住，不算小顆喔！

給大家看一下我的料，其實我就是亂點一通，印象這顆飯糰我選了豆干、糯米椒、油條、涼拌海帶芽、肉鬆、杏鮑菇。

另外一顆我選了四季豆、滷蛋、油條、菜脯、肉鬆。總之這間精緻飯糰真的是令人驚艷，有多種選料，可以選擇自己想吃的配菜以外，糯米吃起來是屬於Q彈有口感的，我也挺喜歡。

如果你也是喜歡吃飯糰的人，可以來嘗鮮看看，一般的飯糰沒有這麼多蔬菜的選項，他們家的飯糰多了很多菜色，讓營養更加分唷！

店名：精緻飯糰

地址：台中市東區力行路61號

電話：無

營業時間：06:35-12:30

公休日：禮拜日

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