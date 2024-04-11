純真鍋燒~有著咖哩與皮蛋雞腿的鍋燒意麵!
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平常不太跑北區一帶，因為太遠...
完全不是我的活動範圍。
但前陣子朋友傳信說吃到一家乾淨好吃的
鍋燒意麵，聽到這兒我也就還好、
但她下一句說有『綠咖哩+皮蛋』組合！！
瞬間勾起了我滿滿的興趣❤
然後、在撲空一次後終於讓我吃到啦!
文賢路上的【純真鍋燒】
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位於川流不息的馬路旁、藏於眾多招牌中的
純真鍋燒有些不太起眼、一不小心就錯過了。
外頭看起來小小的店舖、裡頭其實挺大的。
如同門面一般、內在也走暖色系的日式風格。
（有分單人座位區還有多人座位區）
入座後掃桌上的條碼點餐、
接著再到櫃檯結帳。
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◆〖綠咖哩雞肉皮蛋鍋燒〗
剛上桌就聞到陣陣誘人的咖哩香氣、
浮在湯面上的雞腿肉以及皮蛋好生亮眼啊❤
當然是立刻先嚐下湯味兒如何!
入口的綠咖哩香氣濃郁滑順、
帶著刺激食慾的辣香以及甜味，
讓人是一口接一口喝個不停❤
伴隨酥彈意麵一同吸溜入嘴，
麵香合以湯味、味蕾感受更為厚實。
接下來就是皮蛋的獨特風韻
與雞腿的細皮嫩肉、雙重享受組合。
◆〖美國牛鍋燒。法式牛奶〗
吃了重口味的食物、
當然也要來個柔軟的味道平衡一下！
另個心頭好。｢牛奶鍋｣
不意外滴、奶香十足❤
濃醇柔滑的牛奶湯底、
在甜鹹交織的滋味中還帶著海鮮香氣，
讓我在吃麵之前就喝了不少的湯去❤
而在奶香襯托下
意麵本身的香氣與彈性更是鮮明。
裡頭牛肉也蠻嫩的、
而且不想吃蝦子還能換成扇貝
這點真不錯❤
◆〖手工甜不辣〗這個很推薦!
薄酥軟嫩、入口脆響，
加上胡椒鹽香超涮嘴的
（感覺很適合追劇吃~）
而且放冷了也是好吃不乾硬!
店名：純真鍋燒
地址：台南市北區文賢路277號
時間：11:00–21:00
(8:30後不接內用)
電話： 06 358 2081