為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 純真鍋燒~有著咖哩與皮蛋雞腿的鍋燒意麵!

純真鍋燒~有著咖哩與皮蛋雞腿的鍋燒意麵!

2024-04-11 00:41:00 沾墨點落 人氣：97
share
窩客好文

沾墨點落

發表篇數：665篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：純真鍋燒(新地址)
place台南市北區文賢路277號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

/tmp/phpY2O38n

純真鍋燒~有著咖哩與皮蛋雞腿的鍋燒意麵!

平常不太跑北區一帶，因為太遠...
完全不是我的活動範圍。

但前陣子朋友傳信說吃到一家乾淨好吃的
鍋燒意麵，聽到這兒我也就還好、
但她下一句說有『綠咖哩+皮蛋』組合！！
瞬間勾起了我滿滿的興趣

/tmp/php5noDrP

然後、在撲空一次後終於讓我吃到啦!

文賢路上的【純真鍋燒】

/tmp/phpuAR4so

位於川流不息的馬路旁、藏於眾多招牌中的
純真鍋燒有些不太起眼、一不小心就錯過了。

/tmp/php0SdjpL  

外頭看起來小小的店舖、裡頭其實挺大的。

/tmp/phpzeINJg

如同門面一般、內在也走暖色系的日式風格。
（有分單人座位區還有多人座位區）
入座後掃桌上的條碼點餐、
接著再到櫃檯結帳。

/tmp/phpo2ZmXz

◆〖綠咖哩雞肉皮蛋鍋燒〗

/tmp/phpHegMtA

剛上桌就聞到陣陣誘人的咖哩香氣、
浮在湯面上的雞腿肉以及皮蛋好生亮眼啊
當然是立刻先嚐下湯味兒如何!

/tmp/php6BeLZI

入口的綠咖哩香氣濃郁滑順、
帶著刺激食慾的辣香以及甜味，
讓人是一口接一口喝個不停

/tmp/phpPToJaH

伴隨酥彈意麵一同吸溜入嘴，
麵香合以湯味、味蕾感受更為厚實

/tmp/phpVU3bXP

接下來就是皮蛋的獨特風韻
與雞腿的細皮嫩肉、雙重享受組合。

/tmp/phpYllEH3

/tmp/php9A0dtr

 

◆〖美國牛鍋燒。法式牛奶〗

吃了重口味的食物、
當然也要來個柔軟的味道平衡一下！
另個心頭好。｢牛奶鍋｣
不意外滴、奶香十足

/tmp/phpBudoEV

濃醇柔滑的牛奶湯底、
在甜鹹交織的滋味中還帶著海鮮香氣，
讓我在吃麵之前就喝了不少的湯去

而在奶香襯托下
意麵本身的香氣與彈性更是鮮明。

/tmp/phpeX0RBG

裡頭牛肉也蠻嫩的、

/tmp/phpz3ffLt

而且不想吃蝦子還能換成扇貝
這點真不錯

/tmp/phpDxAPGw

 

◆〖手工甜不辣〗這個很推薦!

/tmp/php0kVTeW

薄酥軟嫩、入口脆響，
加上胡椒鹽香超涮嘴的
（感覺很適合追劇吃~）
而且放冷了也是好吃不乾硬!

/tmp/phpF16R6D

店名：純真鍋燒

地址：台南市北區文賢路277號

時間：11:00–21:00
(8:30後不接內用)

電話： 06 358 2081

創作者介紹
創作者 沾墨點落 的頭像
沾墨點落

閒人夢想




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

PrincekenCoffee普林斯肯~花東偶遇的巷弄風情~

巷丼食堂~炎夏促進食慾的好地方!

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up