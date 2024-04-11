最近愛上來築間吃火鍋，一個月會吃個二次左右

築間幸福鍋物-新莊中正店

地址：新北市新莊區中正路72號2樓

電話：02-2276 7522

營業時間：11:00-04:00

線上訂位：築間幸福鍋物

築間幸福鍋物 - 新莊中正店 鄰近捷運頭前庄站，步行約5分鐘

築間新莊中正店位於二樓，樓下是7-11

走側邊坐電梯上二樓即可抵達

明亮寬敞的用餐空間，位置算大吃起飯來不會有壓迫感

包廂區有二桌４人位的位置，不受打擾很適合家庭聚餐

築間點餐是採用QRcode方式點餐

主餐最便宜只要400起，就能享用蔬食吧、飲料、冰淇淋 吃到飽

醬料區種類高達10多種，可以自行調配喜愛的口味

蔬食吧的品項豐富食材新鮮，都是我們家喜歡吃的～

氣泡飲料、汽水、茶飲、咖啡、奶茶 都可無限暢飲

梅花豬肉鍋＄400

梅花豬肉油脂分布均勻，不乾澀好入口

三盤牛五花 點數送的免費，喜歡來築間用餐的原因之一，

點數給的很大方，每次來都可以兌換

牛五花油花豐富，輕涮一下肉質軟嫩不膩

綜合魚片鍋＄450

點綜合魚片鍋 可以一次品嚐到鱸魚、鯛魚、鮭魚三種很划算

鱸魚、鯛魚、鮭魚 肉質新鮮，無刺好入口

三種魚，我最喜歡鮭魚紮實的口感越吃越香





鮮嫩雞腿排＋蛤蜊 ＄420

可以同時享用到雞肉與蛤蜊，有種小海陸的概念

雞腿已事先去皮去骨，食用上更方便

雞腿鮮甜肉質紮實，吃起來很滿足

蔬食吧無限供應，想吃多少拿多少不要浪費食材

米血、小貢丸、蛋餃、玉米還有真實實料的花枝奬，都是我喜歡的

滿滿一桌的海陸大餐，吃的好滿足唷

最後當然要來個冰淇淋，做完美的Ending

築間有8種口味的冰淇淋可以選擇唷～

草莓、芒果、葡萄 冰淇淋，酸酸甜甜的滋味，嚐在嘴裡好幸福唷～

築間幸福鍋物-新莊中正店

地址：新北市新莊區中正路72號2樓

電話：02-2276 7522

營業時間：11:00-04:00

線上訂位：築間幸福鍋物