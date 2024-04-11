嘉義日式料理！中興路超人氣熱門美食推薦、、開會聚餐、會議聚餐、獨立包廂會議廳、投影螢幕用餐

嘉義市西區必吃美食「松築創作和食料理」

主廚結合日式的嚴格料理原則和法式的創意調理手法 加上食材品質的堅持

無論是海鮮、肉類還是蔬菜 都是經過嚴格挑選 來自最新鮮的產地

確保每一道菜都擁有最佳的風味和質感 但價位卻意外的很親民！

愛吃日本料理的老饕 這一家絕對可以滿足值得去品嚐

店內環境低調奢華又有包廂可以選擇 相當適合情人約會、商務接待、家庭聚餐的餐廳首選

原文:松築創作和食料理｜驚喜連連！八道菜頂級食材日本料理套餐只要698元 精緻高質感 美味大滿足。菜單價位(嘉義必吃美食)

松築創作和食料理在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:松築創作和食料理

松築創作和食料理電話:05-291-0181

松築創作和食料理營業時間:11:30–14:00, 17:30–21:00

松築創作和食料理ＦＢ: 點我

松築創作和食料理地址:600嘉義市西區中興路221號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以松築創作和食料理為主

文章內有松築創作和食料理地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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松築創作和食料理位於嘉義市西區中興路上

在地經營超過十年 成為當地人熟知的知名餐廳之一

外觀細膩考究 融入日式禪風設計 讓人一眼就感受到舒適和溫馨

鄰近嘉義火車站後站步行約 10 分鐘

本身提供免費停車場 位於餐廳後方步行約3分鐘

本以為價位會相當貴 但看了一旁的價位菜單 沒想到價位意外的親民

店內用餐環境優雅精緻 每個桌子之間的距離恰到好處

讓用餐的人感到舒適自在 不會感到壓迫 而隔簾則營造出用餐的私密感

整體環境高雅而舒適 吸引了不少老顧客經常光顧

「松築創作和食料理」提供各種不同大小的私人包廂 活動式的隔間可以容納更多人

配備投影螢幕 適合舉辦餐敘、品酒會、商務聚餐和會議等活動 大約可容納30人左右

松築創作和食料理收藏了許多像藝術品般的清酒

相當適合與創意日式料理搭配 讓喜歡小酌的顧客可以品嚐

入座後先奉上茉莉綠茶 有別於一般日本料理店提供麥茶

茉莉綠茶喝起來茶香十足 為用餐者帶來獨特的享受

滿滿一桌美味佳餚就像是藝術品般 讓人看了食指大動 每道菜的呈現都令人驚嘆和讚賞

這些料理都是當日新鮮食材和主廚的創意巧思精心製作而成 彷彿獨一無二的藝術品

在北部可能需要花費3000元以上 而在松築則只需2280元 非常超值

松築創作和食料理菜單價位

分為698/1000/1200/1500 今天ＹＵＮＯ吃的是698套餐及698加購升級

最後再加點ＣＰ值報表的超值商業定食 小資族也能無負擔享用無菜單料理

主廚多年日料功力非常厲害 料理手法充滿驚喜 不同於一般日料手法 老饕吃過都說讚

一道一道慢慢品嚐非常享受 食材用料頂級 一套個人套餐吃下來 相當有飽足感！

松築創作和食料理｜698套餐：松葉蟹膏雪餅

光是看令人垂涎欲滴！融合了蟹肉、蘋果馬鈴薯泥、北海道松葉蟹膏、魚子醬和金箔....等高級食材

不僅在視覺上令人賞心悅目 而且口感和味道上也給人多重享受

松築創作和食料理｜海老大蝦\柑橘漬\萊姆汁(熟食)

大白蝦相當鮮美 肉質結實Q彈 生菜的脆爽和糖漬檸檬片的酸甜提供了完美的平衡

而柑橘萊姆汁的微酸甜味則為整道菜品增添了清新的風味 讓人食慾大開 享受美食的愉悅

松築創作和食料理｜南瓜慕斯玉米泥金磚

主廚以有機栗子南瓜為主要材料 搭配鮮奶油和蔬菜高湯調製成慕斯狀

口感綿密絲滑 散發出自然的甜味 搭配黃金玉米泥麵包

更加豐富了口感和層次 麵包蘸取南瓜泥的淡淡甘甜 增添了另一種美妙的風味

松築創作和食料理｜溫物：油旗魚唐揚塔塔醬

選用東港油旗魚腹肉 搭配上薄薄的麵衣和日本特選的葛粉油炸

製成的唐揚魚 外皮香脆酥 內裡的魚肉則是鮮嫩入口即化 搭配上塔塔醬更加添了一層風味

松築創作和食料理｜雞豚元氣鍋

主廚使用新鮮的老母雞、豬大骨和大量洋蔥製作高湯 再添加生薑、蔬果和昆布長時間熬煮

確保湯汁中所有的風味都能充分提取出來 再將開陽白菜、鮮菇、豚子排、薏仁和大麥.....等

食材依序放入砂鍋中蒸煮，使得每一種食材的營養都能得到最大程度的保留

入口鹹香鮮甜 喝起來非常順口 裡頭的料好豐富 飽足感滿滿

松築創作和食料理｜ 強肴：鹿野燉土雞

挑選台東鹿野產的嫩土雞 以蒜頭、玫瑰鹽和多種香草的醃漬 再到低溫風乾和直火慢烤製

讓雞皮保持脆脆的口感 搭配芥子橄欖油醋 微辣中帶著酸甜的口味 增添了層次和風味

松築創作和食料理｜栗子蕈菇雞湯冠軍米釜飯

以特選的台東關山冠軍米烹製 再加入日本栗子、洋蔥末、蒜末和培根...等食材

經由奶油炒香後以晶滴雞湯煮成釜飯 最後加入香菇絲增添風味 飯粒飽滿飽滿 每一口都充滿了驚喜的風味

松築創作和食料理｜甘物：仙草凍蜂蜜鮮奶油

仙草凍搭配上龍眼花蜜和滑潤的鮮奶油 微微的甜味中透露出的清新滋味

作為一餐的完美結尾 給人留下了滿滿的滿足感

松築創作和食料理｜鮪魚佐芥籽油醋（生）

東港鮪魚油脂豐富 肉質相當很柔嫩 吃起來很鮮甜

搭配芥籽油醋 征服不少喜愛刺身的老饕

松築創作和食料理｜日本北寄貝＆炙燒鮭魚握壽司

炙燒過的新鮮鮭魚腹 肉質更加鮮嫩多汁入口即化 搭配上梅肉醬的酸甜滋味 鹹甜鮮美的組合令人垂涎欲滴

日本北寄貝蒸熟後再以清酒和濃口醬油調味 使得北寄貝的鮮甜味得以突顯 都展現了食材的原汁原味

松築創作和食料理｜比目魚松子青醬直火燒

比目魚撒上海鹽、清酒以炭火直接燒烤至金黃 最大保留保留魚肉的鮮嫩和原汁原味

同時賦予了一層微焦的外皮 佐上主廚特製松子青醬

松子的香氣和魚的鮮味完美融合 使風味更加濃郁

松築創作和食料理｜精修choice帶骨牛小排/伯納西醬

選用來自美國的極佳級牛小排 經過師傅手工精修 去除多餘的筋膜 僅留下最精華的部分

刷上焦化奶油 再以直火燒烤 肉質吃起來鮮嫩 搭配上經典的伯納西醬 使得牛肉更顯濃郁香濃

松築創作和食料理｜蒸布蕾\奶油\手工焦糖

僅使用雞蛋、鮮奶、鮮奶油、香草棒和三溫糖...等原料 不添加人工香料

通過蒸煮的方式呈現出更加絲滑細膩的口感 配上香濃的焦糖增添了濃厚的甜味和香氣

口感滑嫩且綿密 讓人回味無窮

商業午餐（平日限定） 無提供外帶服務

『松築超值商業定食』現金優惠$350元

👨‍🍳主菜有三選一

1. 和牛漢堡排搭起士醬燒

2. 台東鹿野嫩土雞直火燒

3. 特級TORO銘柄豚薑汁燒

ＹＵＮＯ選的是和牛漢堡排搭起士醬燒

附餐有關山冠軍米飯、味付干貝唇、揚出豆腐佐昆布醬油、炭火醬烤杏鮑菇、紅燒獅子頭燒煮、慢火佃煮金針菇 、若芽鮮魚味噌湯、仙草奶凍

以這食材來說 ＣＰ值相當高 厚實的和牛漢堡排被濃郁的起司包裹著

一入口就飄來濃郁的起司香味 加上各種配菜營養滿分

松築創作和食料理從食材的選擇到料理的呈現 都展現了主廚的用心與專業

而且擁有寬敞舒適的座位和包廂 讓用餐的環境更加愉悅 每道菜都充滿驚喜

食材的新鮮與味道的純粹 讓用餐的感受更加豐富

對於喜歡日本料理的小夥伴們們來說 這絕對是一個值得推薦的好去處！

經過附近時不妨也來松築創作和食料理嘗嘗看吧!!