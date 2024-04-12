來到了侏儸紀公園嗎?不是不是，這裡是國立臺灣博物館古生物館，土地銀行展示館前身就是土地銀行，裡面有恐龍化石展，以及很多古生物特展喔，是非常受歡迎的台北親子景點喔，前一天去國立臺灣博物館鐵道部，今天帶著愷愷來看恐龍囉!!是個很適合親子同遊的台北景點喔～

國立臺灣博物館古生物館｜交通資訊

國立臺灣博物館古生物館（土銀展示館）就在二二八公園對面，位於台北捷運臺大醫院站附近，搭捷運可以走4號出口抵達二二八公園，在步行到國立臺灣博物館古生物館約4分鐘，交通非常便利，建議來台北搭捷運就好!!

工商優惠活動

🏝好康分享!!! ☑️全球機票✈️時刻表&訂票整合系統頁面➡️ ☑️台灣高鐵🚄時刻表&訂票整合系統頁面➡️ ☑️台灣客運🚍時刻表&訂票整合系統頁面➡️ ☑️影片共享租賃方案，Netflix、Disney、HBO GO、YouTube Premium、GPT Plus等多平台！➡️點此查詢 🏝日本網卡推薦!!! ☑️WaySim威訊網卡，輸入折扣碼luka543，就能立即享受9折優惠➡️點此查詢 ☑️日本網卡免費索取➡️點此查詢

外面有好幾根高聳的石柱，超適合拍照的喔！

裡面有古生物展、土地銀行的歷史展，還有古蹟修復室等固定展覽。館裡展出了特暴龍、迅掠龍、三角龍和翼龍等多種恐龍化石，所以被稱為「恐龍博物館」。

國立臺灣博物館古生物館｜門票資訊

臺博館本館及古生物館一次購票(當日)可參觀兩館

全票：每張 30元｜半票：每張 15元

四館聯票 全票：130元 ｜半票：65元 (本館、古生物館、南門館、鐵道部園區)

＊半票優待：學生、6至12歲兒童，年滿65歲以上的民眾假日半票，機關學校團體二十人(含)以上(須一週前網路預約申請)

＊免票優待：未滿六歲之學齡前兒童，年滿六十五歲以上的民眾平日免費．身心障礙者及其陪同者一人，持中華民國博物館學會、ICOM、AAM會員卡(證)，持志願服務榮譽卡，以上均憑證(函)優待

古生物館團體導覽：請於14天前申請完畢

館內也有儲物櫃可以使用，而且是免費的喔，如果有大件行李就可以先放著，逛展會比較方便!!

國立臺灣博物館古生物館｜樓層設施

資料來源：國立臺灣博物館古生物館

國立臺灣博物館古生物館｜環境介紹

生命的史詩與演化共舞

一進展館就看到一個超級巨大的恐龍模型，愷愷整個開心到不行，一直說「有恐龍耶！」因為之前在台中自然科學博物館也看過不少恐龍，所以特別興奮。館裡展出了特暴龍、迅掠龍、三角龍和翼龍等各式各樣的恐龍模型，所以被稱為「恐龍博物館」。這裡一直以來都是孩子們的最愛呢！

更近距離看恐龍模型真的超震撼啊！就像是進入了侏儸紀公園一樣！

以前總是只在課本上看得到的腔棘魚、三葉蟲以及鸚鵡螺的圖片，現在在這裡竟然可以看到真正的化石！太酷了！

館裡還有一個超炫的3D彩繪牆，拍起來不是超生動嗎？感覺快被蒼龍咬到一樣~

這裡展出的各式各樣的恐龍蛋化石真的超特別！

還有展出世界上最大和最小的恐龍蛋！超酷的，你想看到它們是多大嗎？

小時候我超愛看《侏儸紀公園》，那裡有超酷的恐龍！後來還有出了好多相關的電影，票房也都不錯。看到恐龍模型感覺也是滿足了。一直以來都聽說恐龍滅絕是因為一顆大型彗星撞擊地球，導致它們消失。這是真的嗎？

這裡還有長毛象的化石耶！難道是冰原歷險記的長毛象嗎？太有趣了！

館裡真的有好多古生物可以看，對於對古生物有興趣的小朋友來說，絕對是一個超推薦的地方！

土銀行史室

除了古生物展，還有土地銀行行史館，展出許多銀行的歷史文物。這裡甚至還有算盤呢！我小時候還去上過珠算班，而且還考過檢測呢。但現在完全忘記怎麼使用了。還有一台機械式計算機，我覺得發明這個的人真的太厲害了！另外，還有三樓的古蹟修復室哦！對這方面有興趣的人可以去參觀看看喔！

銀行金庫

還可以參觀銀行的金庫喔！裡面超大的，還改成了展示空間，可以看看以前的金庫內部。那裡面放了些什麼商品，也值得一看！

國立臺灣博物館古生物館，真的是超級棒的體驗！一進門就被那些巨大的恐龍模型給震撼到了，感覺彷彿走進了古代的世界。我尤其喜歡他們展出的各種恐龍化石，以及那些罕見的恐龍蛋！另外，我也很喜歡他們的3D彩繪牆，感覺就像被帶入了一幅活生生的畫中一樣。除了恐龍展，還有其他很多有趣的展覽，像是銀行行史館和古蹟修復室，真的是吸引人的地方。如果小朋友喜歡恐龍，那麼國立臺灣博物館古生物館非常推薦你來，還可以了解很多古生物喔!!

店家/景點資訊

店家名稱：國立臺灣博物館 古生物館

所在地址：100臺灣台北市中正區襄陽路25號

營業時間：日 二 三 四 五 六 09:30-17:00

店家電話：0223142699

評價：★★★★★

第一個按讚的人

延伸閱讀