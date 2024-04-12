娘子一下班就丟了一句 : 慶祝 ! 呃....慶祝蝦咪 !? 加薪了 !!

NO，慶祝端午節連假 ! 呃....妳跟屈原有淵源...!?

哈，咱們嘴裡的慶祝就是吃大餐，愛吃.....總能將"慶祝"不時掛在嘴邊 。

吃大餐，咱們第一個想到的就是秀廚，餐質優、離家近、停車又方便，

只是吃久了還是難免想換換胃口，於是搜尋谷大哥發現這家評價不錯的5星飯店buffet....

於是，今年的端午咱們來到【台北美福大飯店-彩匯】開吃 !

美福大飯店是大直地區知名的5星飯店，飯店新、規模大，

來到門口就能強烈的感受到飯店的氣派，門面可謂氣勢磅礡 。

車子直接開到大門口，迴轉下去就是停車場

彩匯就在1F大廳旁，用餐空間乾淨、舒適，奢華與時尚兼具，

取餐動線非常棒，重點是完全聞不到惱人的油煙味 。

今天吃的是平日午餐時段，用餐內容除了自助式多國料理吃到飽，還有一客精選主餐(三選一)

1.龍蝦尾+北極真鱈佐奶油海膽醬

2.慢燉和牛臉頰+美國極黑豬排佐松露肉汁

3.香煎極上A5日本和牛，佐松露鹽山葵泥

龍蝦尾+北極真鱈佐奶油海膽醬

餐盤上就是龍蝦尾段和一塊蠻厚的鱈魚排，

經過炙烤後的龍蝦完全帶出本身的蝦香，薄薄一層焗烤更添鮮味，

叉子能直接挑起整串蝦肉就知道牠有多新鮮，肉質扎實Q彈帶脆 。

鱈魚排大約是一塊大豆干的size，有不錯的厚度吃得出鮮甜與多汁，味道也很棒 。

慢燉和牛臉頰+美國極黑豬排佐松露肉汁

這麼完整的牛臉頰還是第一次吃到，整塊臉頰筋肉分布相當平均，

所以口感比一般的半筋半肉牛肉更為軟嫩有層次，滷得透徹入味卻不會過鹹 。

很喜歡這塊豬排，就像是壓縮過的，size雖不大，但質量相當高，沉甸甸厚又扎實，

本以為扎實會讓口感柴一些，但入口卻是出乎意料的多汁好咬 !

上下薄薄的一層香煎，加上松露肉汁的調和，嘖嘖嘖意外的好吃 !

香煎極上A5日本和牛，佐松露鹽山葵泥

上桌前最期待的就是這塊A5日本和牛，因為自從吃過宮崎牛、石垣牛之後就深深愛上日本A5和牛，

但不料這口感和記憶中相差甚遠，雖然也不錯吃.......

不過話說回來，字面上只是寫"A5日本和牛"，並沒有標示產地，如「神戶牛」、「宮崎牛」、「佐賀牛」、「石垣牛」等.....

所以口感上理當如此，是咱們期望太高吧....呵~

接著來瞧瞧 彩匯 有哪些讓咱家印象深刻的菜色......

生菜沙拉部分相當鮮脆且兼具視覺美感，各式沙拉醬料&帕馬森起司非常齊全

前菜冷食相當精緻重質，味道上也調理的恰到好處，

尤其是這道櫻桃鴨胸厚切不柴嫩中帶汁，燻味溫和爽口好吃 。

要說整場最忙的，生菜區旁的現打果汁肯定名列前茅，只見專人不停的打汁也不停的裝盛，

完全是整顆果肉下打汁機不含一滴水，可單一水果也可以多種水果調和，

最愛紅蘿蔔+蘋果+鳳梨，超正 !

起司麵包區有塊像是發霉的乳酪特別引人注意，沒錯...這就是藍紋起司 。

味道確實令人不大敢靠近，但它可是不少西方國家的最愛，

夾著餅乾或麵包吃，其實不會那麼可怕，嗯~味道還不錯，

就像咱們的臭豆腐，台灣人覺得美味，外國人可能覺得反胃haha 。

最豐盛的莫過於這片熱食大平台，來看看大叔覺得印象深刻的料理有哪些.....

炭烤鮮小捲味道鮮度都不錯，但是口感稍為韌一些不大好咬 。

蒜酥紐西蘭活淡菜

size大殼色深，標榜活的 ? 吃吃看......

嗯~絲毫無異味，肉質有彈性取肉不碎裂，

雖然加了蒜酥拌炒，but淡菜本身的特殊鮮甜依然明顯，好吃~

光是這道....大叔陸續吃了5~6盤吧 !

os : 在歐洲高品質淡菜可是貴森森....

黑毛松坂豬

完全展現松坂豬特有的嫩脆口感，還略帶點烤香，呵呷 !

這可是下酒聖品啊 ! 可惜......No Beer

德國豬腳

有水準的調理，表皮脆，皮下Q，肉扎實卻不柴，燻味也恰到好處~

可惜......啤酒呢 !?

一旁的法式羊肩排覺得不以為然......因為它的美味也不惶多讓，

淡淡的焦烤香，肉嫩入味，也是下酒聖品啊~ 啤酒呢呢呢..... !?

酥炸綜合海鮮拼

魚柳、中捲、薯條等.....鮮香酥脆，but....啤酒呢 !? haha

這熱食區太虐心了吧 ! 如此讓人垂涎的下酒美食，卻沒有啤酒助興....善哉~

千層麵

奶油濃醇，口感不會過於軟爛，肉醬也不會過鹹

一旁還有幾道泰式料理，菜色雖不多，但食材新鮮，味道也非常local好吃 。

而讓大叔這肉食動物瘋狂的是這一大塊Prime級紐約客，廚師現切還能看到肉汁緩緩流瀉，

肉紅色澤本以為吃起來可能太生，嗯，是在下多慮了.....，

質地柔嫩、油花細緻調理的非常棒，不腥不柴單吃不沾醬就很好吃，

沒吃它個3~5片怎能善罷 !

轉個彎就來到牛肉麵館，多種新鮮蔬菜任君選加，

麵條更是講究，Q彈有勁道只是基本配備，寬的、細的、刀削或拉麵等應有盡有，

美福牛肉的好品質也不忘在此展現，牛肉麵完全不輸專賣店，

可以清淡亦可濃郁，份量要多或少皆可自由搭配，總結一句就是.....客製化XD

還有鮑魚雞湯也相當鮮美，必吃 !

近年來相當流行的蒸海鮮這裡也吃得到，蝦甜淡菜肥，雖然海鮮種類不多，但品質與鮮度都讓咱們讚許，

不過得留意法式海螺有些砂質，是美中不足的地方 。

生魚片當然也不缺席，新鮮而且厚切吃起來更有爽度，還有北海道的大甜蝦也是無限供應 。

值得一提的是芥末，完全是用山葵實實在在磨出來的，非常有誠意 。

甜點區的陣仗也不小，一進門娘子便陷入這片愛不釋口卻又讓人掙扎的泥沼.......

os : ya....就是愛吃又怕胖

甜點有中式西式，種類多色彩相當繽紛，

吃了幾口發現用料也挺實在，不但中看還中吃，難怪娘子會一再的糾結在此....haha 。

許久沒吃buffet的咱們，今兒一吃便慶幸選對餐廳，畢竟過去的經驗醬一客1300~1500的自助餐，能與餐質等值的並不多......

環境高雅舒適，氣氛也很適合約會，服務相當到位，端出來的食材&料理可謂創意與品質兼顧，連刁嘴的岳母也覺得很好吃~

如果能提供些酒水的話....就太完美咯 ! 好吧，我是酒鬼...哈 !

【台北美福大飯店-彩匯】推薦給各位~

地圖連結 : 台北美福大飯店-彩匯

地址 : 台北市中山區樂群二路55號

電話 : 02-7722-3399

用餐時段 : 午餐 11:30~14:30 ； 下午茶 15:00~17:00 ； 晚餐 18:00~21:30

捷運(文湖線) : 劍南路站2號出口，沿敬業二路直走約500公尺

公車(明水路口站) : 33、645、677、208、42、藍26、藍7

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