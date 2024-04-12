為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 基隆美食熱炒，阿布拉海鮮，巷弄裡享受漁港的新鮮風味 !

基隆美食熱炒，阿布拉海鮮，巷弄裡享受漁港的新鮮風味 !

2024-04-12 18:59:00 Cheng chun 人氣：108
share
窩客好文

Cheng chun

發表篇數：38篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：基隆「阿不拉海鮮」
place基隆市仁愛區華一街18號
作者本次評價：
4.65
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

 

基隆美食熱炒，阿布拉海鮮，巷弄裡享受漁港的新鮮風味 !

基隆阿布拉海鮮是一家位於基隆市仁愛區華一街18號的海鮮餐廳 。

 

基隆美食熱炒，阿布拉海鮮，巷弄裡享受漁港的新鮮風味 !

提供新鮮、平價的海鮮、熱炒供大家選擇 。

上週才在附近名店用餐，今天來阿布拉比較比較... 。

 

基隆美食熱炒，阿布拉海鮮，巷弄裡享受漁港的新鮮風味 !

門口冰箱裡的各式食材，豐富且新鮮，價目表清楚透明 。

 

基隆美食熱炒，阿布拉海鮮，巷弄裡享受漁港的新鮮風味 !

阿布拉海鮮的經營理念是簡單烹調，新鮮平價、以及帶給遊客輕鬆自在的用餐環境 。

用餐空間果然寬敞、乾淨、座位大，在這兒吃飯就是舒服，加分 !

 

基隆美食熱炒，阿布拉海鮮，巷弄裡享受漁港的新鮮風味 !

基隆美食熱炒，阿布拉海鮮，巷弄裡享受漁港的新鮮風味 !

豆腐鲜蚵

一上桌光是視覺上的滿足，就讓快門按個不停，味道果然鮮美而且非常下飯 !

 

基隆美食熱炒，阿布拉海鮮，巷弄裡享受漁港的新鮮風味 !

老闆大力推荐今天的紅魽生魚片，Q彈得肉質，鮮中帶甜 。

 

基隆美食熱炒，阿布拉海鮮，巷弄裡享受漁港的新鮮風味 !

海菜炒蛋，海鮮餐廳大叔總是必點這道，海菜滑脆，調味舒服卻不死鹹，好吃 !

 

基隆美食熱炒，阿布拉海鮮，巷弄裡享受漁港的新鮮風味 !

炒魚肚，塔香四溢，Q中帶脆，不只下飯也下酒，可惜店內不賣酒 。

 

這家餐廳的評價很不錯，許多人都說它的海鮮非常新鲜，並且價格合理。

每道菜都非常新鲜可口，份量充足，2人用餐吃得非常盡興 !

總結，整體用餐感受度非常舒服，重點是好吃 ! 相較附近名店，覺得阿布拉更勝一籌 。

如果有機會來到基隆吃海鮮、熱炒，阿布拉絕對是個不錯的選擇 。

PS. 對了，店內不賣酒喔 !

 

  • google地圖連結 : 基隆「阿不拉海鮮」
  • 地址 : 基隆市仁愛區華一街18號
  • 電話 : 02-24338151
  • 營業時間 : 11:30–14:00、17:00–19:30

 

 

文章標籤
基隆阿布拉海鮮 基隆海鮮熱炒 基隆必吃 台式熱炒 生魚片 炒魚肚 豆腐鮮蚵 炒海菜
創作者介紹
創作者 Cheng chun 的頭像
Cheng chun

Cheng chun旅人筆記




加入窩客島line好友搶看限時優惠
#基隆必吃
morechevron_right
文章關鍵字
基隆阿布拉海鮮 基隆海鮮熱炒 基隆必吃 台式熱炒 more
檢舉
share
chevron_left

台北市大安區美食，日式炸豬排推薦，​​KATSU

基隆美食甜點咖啡，橡果，胖胖肉桂捲、起司蛋糕

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up