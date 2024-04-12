基隆阿布拉海鮮是一家位於基隆市仁愛區華一街18號的海鮮餐廳 。

提供新鮮、平價的海鮮、熱炒供大家選擇 。

上週才在附近名店用餐，今天來阿布拉比較比較... 。

門口冰箱裡的各式食材，豐富且新鮮，價目表清楚透明 。

阿布拉海鮮的經營理念是簡單烹調，新鮮平價、以及帶給遊客輕鬆自在的用餐環境 。

用餐空間果然寬敞、乾淨、座位大，在這兒吃飯就是舒服，加分 !

豆腐鲜蚵

一上桌光是視覺上的滿足，就讓快門按個不停，味道果然鮮美而且非常下飯 !

老闆大力推荐今天的紅魽生魚片，Q彈得肉質，鮮中帶甜 。

海菜炒蛋，海鮮餐廳大叔總是必點這道，海菜滑脆，調味舒服卻不死鹹，好吃 !

炒魚肚，塔香四溢，Q中帶脆，不只下飯也下酒，可惜店內不賣酒 。

這家餐廳的評價很不錯，許多人都說它的海鮮非常新鲜，並且價格合理。

每道菜都非常新鲜可口，份量充足，2人用餐吃得非常盡興 !

總結，整體用餐感受度非常舒服，重點是好吃 ! 相較附近名店，覺得阿布拉更勝一籌 。

如果有機會來到基隆吃海鮮、熱炒，阿布拉絕對是個不錯的選擇 。

PS. 對了，店內不賣酒喔 !

google地圖連結 : 基隆「阿不拉海鮮」

地址 : 基隆市仁愛區華一街18號

電話 : 02-24338151

營業時間 : 11:30–14:00、17:00–19:30

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