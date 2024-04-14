微風信義又有強勢美食推出啦！頂級韓國鍋物隆重隆登場！

韓雞雞 江原道 宗음식 韓吃一隻雞

地點：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓

時間：週日至週三 11:00～14:30．17:30～21:30

週四至週六 11:00～14:30．17:30～22:30

電話：02-2723-0778

韓吃一隻雞在捷運市府站3號口，在微風信義4樓，還有一面韓風網紅牆可以打卡！

餐廳位於信義區市府站的美食一級戰區，裝潢高雅，還有包廂保有私密及尊容感！

韓吃一隻雞的菜單有雙人以上到九人的多人套餐！

最讓人期待是有多種口味的招牌一隻雞鍋物還有超霸氣海鮮桶！

還有多款韓國經典料理可以選擇！

韓吃一隻雞教你打造正宗韓國燒啤，無酒不歡的朋友必點！

跟大家分享韓雞雞 江原道 宗음식 韓吃一隻雞的餐點！

雙人套餐 NT $1588

招牌一隻雞鍋物-經典半隻雞

魚板串-煮魚板串

蔬菜-招牌綜合有機小農蔬菜盤

獨家啾雞村脆皮胙雞-蜂蜜

韓式醬燒豬附生菜-可續一次生菜

韓式炸醬麵

韓風哈密瓜雪糕汽水

韓流玉米鬚茶

好吃再加點！

超擊派海鮮桶

澎派魚片小桶 NT $488

澎派蛤蜊小桶 NT $660

韓式海苔明太子飯球 NT $198

在看得到101的地方配美食，真美好的時光！

可以一直續的韓國泡菜小食及特調的韓式沾醬，超期待接下來的料理！

招牌一隻雞鍋物-經典半隻雞

新鮮蔬菜及大骨細火慢熬的湯頭才顯得清澈，嚴選45天超嫩童子雞再泡牛奶，煮到適當時機，服務人員會到桌邊熟練的分裁雞肉，這時雞肉的嫩Q及湯頭的清甜，真的是最佳美味！

魚板串-煮魚板串

水煮魚板不油膩，放入鍋中煮完超可口彈牙，不加調料就很美味！

招牌綜合有機小農蔬菜盤

清脆的蔬菜及香菇類，都讓湯更鮮甜！

獨家啾雞村脆皮胙雞-蜂蜜

這道吃起來有著炸雞肉的肉香味，淋上蜂蜜入口帶甜香，再灑上爆米香，一口咬下口味多元超有層次感！

韓式醬燒豬

韓式的菜包肉，醬燒口味滋味濃香，搭配生菜蒜頭及可再一次生菜包著濃郁的醬燒豬肉，加上蒜片及泡菜，彷彿身在韓國！

韓式炸醬麵

超濃稠的炸醬拌麵，有荷包蛋及黃瓜絲，口感超豐富香濃！

韓風哈密瓜雪糕汽水

韓流玉米鬚茶

韓風哈密瓜雪糕汽水

一整根的哈密瓜冰淇淋，讓喝汽水的時候，舌尖的彈跳更有口感！

韓流玉米鬚茶

喝得到玉米的香味著淡淡的回甘，喝完好解膩！

超擊派海鮮桶

澎派魚片小桶-尚青的大爐魚 NT $488

澎派蛤蜊中桶-會呼吸的蛤蜊 NT $660

用蔬菜和大骨熬成湯，加入魚肉海鮮，喝起來超鮮，真讓人唇齒留香，加上讓蛤蜊控瘋狂的超多蛤蜊，幸福感爆棚！

韓式海苔明太子飯球 NT $198

超大顆的海苔明太子飯球，六大顆二百元有找！好划算，香軟的飯團加上海苔，好吃到停不了，只恨自己的胃大小啦！

韓料控一定要來信義區市府站的韓吃一隻雞，超海派大方的餐點料理，最好先餓上肚子，才能把豐富美味的餐點，通通品嚐裝下肚！

韓雞雞 江原道 宗음식 韓吃一隻雞

地點：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓

時間：週日至週三 11:00～14:30．17:30～21:30

週四至週六 11:00～14:30．17:30～22:30

電話：02-2723-0778

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