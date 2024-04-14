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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞 江原道 宗음식 韓吃一隻雞，超霸氣海鮮桶，頂級韓式鍋物！有菜單【捷運美食】市府美…

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞 江原道 宗음식 韓吃一隻雞，超霸氣海鮮桶，頂級韓式鍋物！有菜單【捷運美食】市府美食推薦【韓國料理】微風信義食美

2024-04-14 22:16:00 Phyllis 17 人氣：111
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Phyllis 17

發表篇數：353篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：朋月栻 韓雞雞 江原道 宗음식 韓吃一隻雞 微風信義店
phone02-27230778
place台北市信義區忠孝東路五段68號4樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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微風信義又有強勢美食推出啦！頂級韓國鍋物隆重隆登場！

韓雞雞 江原道 宗음식 韓吃一隻雞

地點：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓

時間：週日至週三 11:00～14:30．17:30～21:30

          週四至週六 11:00～14:30．17:30～22:30

電話：02-2723-0778

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

韓吃一隻雞在捷運市府站3號口，在微風信義4樓，還有一面韓風網紅牆可以打卡！

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

餐廳位於信義區市府站的美食一級戰區，裝潢高雅，還有包廂保有私密及尊容感！

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韓吃一隻雞的菜單有雙人以上到九人的多人套餐！

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最讓人期待是有多種口味的招牌一隻雞鍋物還有超霸氣海鮮桶！

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還有多款韓國經典料理可以選擇！

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韓吃一隻雞教你打造正宗韓國燒啤，無酒不歡的朋友必點！

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跟大家分享韓雞雞 江原道 宗음식 韓吃一隻雞的餐點！

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

雙人套餐 NT $1588

招牌一隻雞鍋物-經典半隻雞

魚板串-煮魚板串

蔬菜-招牌綜合有機小農蔬菜盤

獨家啾雞村脆皮胙雞-蜂蜜

韓式醬燒豬附生菜-可續一次生菜

韓式炸醬麵

韓風哈密瓜雪糕汽水

韓流玉米鬚茶

好吃再加點！

超擊派海鮮桶

澎派魚片小桶 NT $488

澎派蛤蜊小桶 NT $660

韓式海苔明太子飯球 NT $198

在看得到101的地方配美食，真美好的時光！

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可以一直續的韓國泡菜小食及特調的韓式沾醬，超期待接下來的料理！

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招牌一隻雞鍋物-經典半隻雞

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

新鮮蔬菜及大骨細火慢熬的湯頭才顯得清澈，嚴選45天超嫩童子雞再泡牛奶，煮到適當時機，服務人員會到桌邊熟練的分裁雞肉，這時雞肉的嫩Q及湯頭的清甜，真的是最佳美味！

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魚板串-煮魚板串

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

水煮魚板不油膩，放入鍋中煮完超可口彈牙，不加調料就很美味！

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞 【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

招牌綜合有機小農蔬菜盤

清脆的蔬菜及香菇類，都讓湯更鮮甜！

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

獨家啾雞村脆皮胙雞-蜂蜜

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

這道吃起來有著炸雞肉的肉香味，淋上蜂蜜入口帶甜香，再灑上爆米香，一口咬下口味多元超有層次感！

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

韓式醬燒豬

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

韓式的菜包肉，醬燒口味滋味濃香，搭配生菜蒜頭及可再一次生菜包著濃郁的醬燒豬肉，加上蒜片及泡菜，彷彿身在韓國！

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韓式炸醬麵

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

超濃稠的炸醬拌麵，有荷包蛋及黃瓜絲，口感超豐富香濃！

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

韓風哈密瓜雪糕汽水

韓流玉米鬚茶

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

韓風哈密瓜雪糕汽水

一整根的哈密瓜冰淇淋，讓喝汽水的時候，舌尖的彈跳更有口感！

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

韓流玉米鬚茶

喝得到玉米的香味著淡淡的回甘，喝完好解膩！

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

超擊派海鮮桶

澎派魚片小桶-尚青的大爐魚 NT $488

澎派蛤蜊中桶-會呼吸的蛤蜊 NT $660

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞 【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

用蔬菜和大骨熬成湯，加入魚肉海鮮，喝起來超鮮，真讓人唇齒留香，加上讓蛤蜊控瘋狂的超多蛤蜊，幸福感爆棚！

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

韓式海苔明太子飯球 NT $198

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

超大顆的海苔明太子飯球，六大顆二百元有找！好划算，香軟的飯團加上海苔，好吃到停不了，只恨自己的胃大小啦！

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

韓料控一定要來信義區市府站的韓吃一隻雞，超海派大方的餐點料理，最好先餓上肚子，才能把豐富美味的餐點，通通品嚐裝下肚！

【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞 【台北美食】韓國春雞湯台灣吃得到！朋月栻餐飲集團最強韓雞雞

韓雞雞 江原道 宗음식 韓吃一隻雞

地點：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓

時間：週日至週三 11:00～14:30．17:30～21:30

          週四至週六 11:00～14:30．17:30～22:30

電話：02-2723-0778

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61552421437016&sk=photos

IG：https://www.instagram.com/chickenshop_2024/

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