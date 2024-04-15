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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園甜點推薦/寵物友善冰店/八德大湳商圈【菓匠ice store】文青風格日式刨冰/仙草奶凍/日式手工布丁/紫米粥/紅豆大湯圓。冬季熱甜湯；…

桃園甜點推薦/寵物友善冰店/八德大湳商圈【菓匠ice store】文青風格日式刨冰/仙草奶凍/日式手工布丁/紫米粥/紅豆大湯圓。冬季熱甜湯；夏季冰品(菓匠菜單)

2024-04-15 11:00:00 小紫吃喝玩樂~ 人氣：188
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：464篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 八德區

造訪商家：菓匠Ice store
place桃園市八德區廣福路182號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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桃園甜點推薦/寵物友善冰店/八德大湳商圈【菓匠ice store】文青風格日式刨冰/仙草奶凍/日式手工布丁/紫米粥/紅豆大湯圓。冬季熱甜湯；夏季冰品(菓匠菜單)

八德-果匠冰品熱甜湯 首圖.jpg

大湳商圈開幕不到一年日式冰品、熱甜湯、飲料、手作甜點店! 冬季賣的熱甜湯(減糖味蕾)順口不甜膩

紅豆大湯圓-八德果匠.jpg

菓匠Ice store

電話: 03-367-0183

營業時間:11:30~21:30 (公休日不一定)

地址:桃園市八德區廣福路182號

粉專: 菓匠Ice store

八德-菓匠店外觀.jpg

懶得看食記圖文，直接看影片桃園甜點推薦/寵物友善冰店/八德大湳商圈【菓匠ice sto https://youtu.be/sRTkNafnDcY?si=oMYq_CRZ4bcpkFMM

有雙平台可外送

八德-果匠冰品熱甜湯 (4).jpg

(下圖)網美打卡必拍沙發區

八德-果匠冰品熱甜湯 (5).jpg

簡約清新內用環境！經常有公司行號(包場)租借空間辦活動

八德-果匠冰品熱甜湯 (7).jpg

有插座

八德-果匠冰品熱甜湯 (1).jpg

單人用餐  高腳椅座位很可以

八德-果匠冰品熱甜湯 (6).jpg

寵物友善   內用有狗店長kuma陪吃

柴犬狗狗乖巧(不怕生)很親人、動作溫文儒雅不急躁，有時候會靜靜地圍繞客人座位旁撒嬌是隻超乖柴柴

八德果匠-店狗1 (1).jpg

菓匠MENU

2024-4月拍攝，避免未來菜單內容or售價更動(僅供參考)請以您消費當日現場菜單為準!

八德-果匠冰品熱甜湯 (3).JPG

消費方式

  • 自助式點餐:需自己走到櫃台點餐+結帳
  • 可帶寵物入店用餐
  • 附插座

八德-果匠冰品熱甜湯 (10).jpg

餐具自取~ 有提供免費檸檬水

八德-果匠冰品熱甜湯 (2).jpg

之前在網路看到網友內用日式刨冰美美打卡相片

心想~堂妹是抹茶控! 放假若來桃園找小紫玩!我要請妹妹來吃她最愛的抹茶冰

宇治金時刨冰  附~手捏白玉 $150元 

宇治金時刨冰-八德果匠 (2).jpg

抹茶冰上方有淋自煮紅豆+煉乳

宇治金時刨冰-八德果匠 (3).jpg

妹妹吃了最愛的抹茶冰品~開心笑到合不攏嘴! 抹茶+紅豆+手捏白玉(湯圓) 完美組合! 桃園甜點推薦/寵物友善冰店/八德大湳商圈【菓匠ice sto

賣相100分~姊請客有面子桃園甜點推薦/寵物友善冰店/八德大湳商圈【菓匠ice sto

宇治金時刨冰-八德果匠 (5).jpg

菓匠日式刨冰系列  裡頭好像都有藏內餡

妹妹挖第一口冰超驚艷! 

除了外層有煉乳紅豆外，內部還包夾好多紅豆餡

我們堂姐妹倆(一位)超愛抹茶甜品(一位)超懼抹茶食物。

小紫就是那個超怕吃抹茶甜品者

妹妹直誇菓匠日式刨冰(抹茶醬)很香很濃郁搭配糰子與甜而不膩煉乳紅豆很好吃

宇治金時刨冰-八德果匠 (1).jpg

菓匠經典傳統刨冰  $130元

我是芋頭控! 看到MENU內這款冰品有加芋頭泥! 二話不說(連想都沒想的)直接點這款冰品解饞

果匠經典傳統刨冰-八德果匠 (4).jpg

日式刨冰  其實份量不多(小小一碟) 製作成立體形狀

(賣相)真的挺好看的

對喜歡(相機先食桃園甜點推薦/寵物友善冰店/八德大湳商圈【菓匠ice sto)打卡饕客而言~很吸睛

果匠經典傳統刨冰-八德果匠 (3).jpg

點餐時小紫有+20元  單點(加料)軟花生

菓匠的軟花生(一點兒也...不軟)

口感略帶硬(桃園甜點推薦/寵物友善冰店/八德大湳商圈【菓匠ice sto沒有入口綿密)軟綿花生感!

不曉得現在店家烹煮時(花生軟度)是否有改善？我會加點其實就是看到MENU寫『軟』字才點的(吃的時候~小失望桃園甜點推薦/寵物友善冰店/八德大湳商圈【菓匠ice sto)

硬硬的花生(講真話) 我們都不愛!

單點軟花生-八德果匠.jpg

這碗冰   芋頭泥是淋在冰品(最上層）芋泥份量沒有很多

果匠經典傳統刨冰-八德果匠 (5).jpg

甜甜煉乳mix芋泥再搭店家自炒糖~很香很好吃

自炒糖漿(幫這經典冰品加了不少分數)桃園甜點推薦/寵物友善冰店/八德大湳商圈【菓匠ice sto

這糖漿味~比吃傳統剉冰店那種黑糖水來的香濃! 有一種類似『焦糖』的香氣

內餡包夾『芋圓、紅豆與綠豆』 

果匠經典傳統刨冰-八德果匠 (7).jpg

內用有開電風扇   需盡快享用冰品! 否則日式刨冰很快就會融化喔！

果匠經典傳統刨冰-八德果匠 (6).jpg

避免大家罵小紫『照』騙

刨冰碟子大小~我有用手掌當比例尺拍照給大家參考

果匠經典傳統刨冰-八德果匠 (1).jpg

冬天有賣冰品也有賣熱甜品熱甜湯

冬季熱品-八德果匠.jpg

某天天冷再訪~內用熱甜湯

甜點合照-八德果匠.jpg

網友都說: 菓匠的日式手工布丁 很好吃  附熱麥茶！  $60元/顆 

日式手工布丁-八德果匠 (3).jpg

布丁上層焦糖很誘人

日式手工布丁-八德果匠 (4).jpg

台式布丁相比~日式布丁口感偏紥實、蛋香濃郁

日式手工布丁-八德果匠 (1).jpg

手熬焦糖~甜而不膩

將糖漿淋在布丁上方再吃~真的好吃喔！

日式手工布丁-八德果匠 (5).jpg

隨餐附一杯熱麥茶  

讓客人潤潤喉、緩解布丁甜甜焦糖味

日式手工布丁-八德果匠 (2).jpg

(熱)紫米粥  $60元  也有賣(冷)紫米粥

點餐時闆娘有說: 紫米粥附奶球、椰漿(2擇1)

我選椰漿

紫米粥-八德果匠 (2).jpg

這道甜品   非常適合不喜歡吃太甜(饕客)

熱紫米粥~出餐後不是燙嘴那種熱度(屬~)紫米粥口感

甜度非常低(淡淡甜味)紫米與紅豆熬煮到軟硬度嘟嘟好(帶勾勾澱粉濃稠度)吃完很有飽足感

紫米粥-八德果匠 (3).jpg

先吃了幾口原味(紫米粥)

接著豪邁的將椰漿(全部)澆淋在甜粥上方

紫米粥-八德果匠 (4).jpg

紫米粥-八德果匠 (1).jpg

您可以攪拌後再吃!

或像小紫這樣(先不攪拌)直接挖一匙有椰漿的紫米粥嚐嚐

甜甜椰奶香mix紫米粥~比不淋醬單吃原味好吃!

您也可以淋完椰漿後直接將兩者mix攪拌後再吃

(總之)食用方式無絕對(依個人享食喜好吃)就對了桃園甜點推薦/寵物友善冰店/八德大湳商圈【菓匠ice sto

紫米粥-八德果匠 (5).jpg

店狗超乖!  很討客人喜歡! 

不怕生很親人且不會亂叫

每次來吃與客人互動一下下後就會自己乖乖地走到一旁坐著發呆放空

八德果匠-店狗1 (2).jpg

紅豆大湯圓  $60元  

湯圓口味可自選(紅豆/芝麻或綜合)

紅豆大湯圓-八德果匠 1.jpg

一份有3顆包餡湯圓~我選綜合湯圓(讓店家隨機搭配)

這湯圓口感頗像桂冠甜湯圓味蕾

無論是芝麻餡or花生餡都是我的愛

紅豆(煮的很透很綿密)外觀粒粒分明~入口不會硬(鬆綿可口) 紅豆湯也是走(低糖)養生口感! 搭配甜甜爆漿湯圓，我超愛芝麻、花生餡+紅豆湯一起入口的堅果香

紅豆大湯圓-八德果匠.jpg

菓匠Ice store  店址位在(靠近大湳市場)大湳商圈最熱鬧美食、飲料、便當街(廣福路上)

隔壁是唐堂中醫診所，店門口可停機車

八德-果匠冰品熱甜湯 (9).jpg

開車可停(八德國民運動中心)馬路斜對面『格上共享車-大湳停車場or國民運動中心停車場

(國民運動中心停車費較便宜)

走路步行3~4分鐘即可抵『菓匠』吃甜點與刨冰

菓匠附近汽車收費停車場.png

日式刨冰  小巧可愛、畫面很美、絕對可滿足喜愛拍美照(打卡族)吃拍桃園甜點推薦/寵物友善冰店/八德大湳商圈【菓匠ice sto

宇治金時刨冰-八德果匠 (4).jpg

 

果匠經典傳統刨冰-八德果匠 (2).jpg

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燒桶子韓食料理-八德店5併.jpg

桃園八德便當推薦/有外送服務【騰之日式便當．騰之雞排桃園店】日式丼飯/八德大湳市場商圈美食【紳爺食堂】平價日式丼飯尚青生魚片。160元招牌海景丼~澎湃新鮮料滿滿。內用附~鮮魚骨味噌湯。紅茶自助無限暢飲。

紳爺食堂拼圖.jpg

桃園甜點推薦/寵物友善冰店/八德大湳商圈【菓匠ice sto桃園烤鴨四吃推薦/八德美食【邊境烤鴨八德店】椒鹽鴨(鹹酥鴨)/片皮鴨/烤鴨捲餅/加料炒鴨架。小酌必買吮指煙燻滷味(邊境烤鴨菜單)

邊境烤鴨八德店-首圖.jpg

桃園甜點推薦/寵物友善冰店/八德大湳商圈【菓匠ice sto八德鵝肉美食【國鼎海鮮鵝肉火鍋/國鼎鵝肉飯玉里麵八德店】純鵝高湯火鍋/鵝肉玉里乾麵/鵝肉便當(滿額店家有外送)停車資訊+完整菜單

桃園-國鼎海鮮鵝肉火鍋、鵝肉飯玉里麵八德店首圖.jpg

桃園八德便當推薦/有外送服務【騰之日式便當．騰之雞排桃園店】桃園好吃串燒烤物居酒屋美食【參食sanshi精緻台式串燒】桃園火車站聚餐/小酌/串烤/熱炒/慶生/宵夜台式餐酒館(參食台式串燒menu)停車資訊

桃園-參食精緻台式串燒 9拼.jpg

桃園甜點推薦/寵物友善冰店/八德大湳商圈【菓匠ice sto桃園好吃肉蛋吐司/八德鮮肉湯包【晨吉司漢肉排蛋吐司-旗艦店】入味招牌秘漬肉排/口感豐富鮪魚蛋/晨光土司/置地生活廣場早餐(開放加盟)食記+MENU

晨吉司漢肉蛋吐司八德旗艦店-首圖.jpg

桃園甜點推薦/寵物友善冰店/八德大湳商圈【菓匠ice sto中西式早午餐推薦【早安美芝城八德介壽概念店】三杯豬柳鐵板麵/焗烤軟法早午餐/混蛋蘿蔔糕/懷舊沙茶鍋燒意麵/花生牛肉漢堡/餐食選項多元(食記+菜單)

早安美芝城八德介壽概念店-首圖.jpg

桃園甜點推薦/寵物友善冰店/八德大湳商圈【菓匠ice sto桃園複合式麵包店/八德美食【乘食所在】隱身在巷弄內超低調手工麵包/冷泡茶飲咖啡店!食記+MENU  

乘食所在四併.jpg

 

 

每個人對菓匠冰品甜點口味喜好不盡相同，食記心得僅供參考 營業時間、餐食實際內容成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!!   喜歡小紫分享的食記嗎？幫    小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤；您的支持是我繼續寫文分享的動力；一起趴趴走找尋下一站美食景點go 

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創作者介紹
創作者 小紫~吃喝玩樂 的頭像
小紫~吃喝玩樂

小紫吃喝玩樂．享食煮藝




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