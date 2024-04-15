桃園甜點推薦/寵物友善冰店/八德大湳商圈【菓匠ice store】文青風格日式刨冰/仙草奶凍/日式手工布丁/紫米粥/紅豆大湯圓。冬季熱甜湯；夏季冰品(菓匠菜單)

大湳商圈開幕不到一年日式冰品、熱甜湯、飲料、手作甜點店! 冬季賣的熱甜湯(減糖味蕾)順口不甜膩

菓匠Ice store

電話: 03-367-0183

營業時間:11:30~21:30 (公休日不一定)

地址:桃園市八德區廣福路182號

粉專: 菓匠Ice store

懶得看食記圖文，直接看影片 https://youtu.be/sRTkNafnDcY?si=oMYq_CRZ4bcpkFMM

有雙平台可外送

(下圖)網美打卡必拍沙發區

簡約清新內用環境！經常有公司行號(包場)租借空間辦活動

有插座

單人用餐 高腳椅座位很可以

寵物友善 內用有狗店長kuma陪吃

柴犬狗狗乖巧(不怕生)很親人、動作溫文儒雅不急躁，有時候會靜靜地圍繞客人座位旁撒嬌是隻超乖柴柴

菓匠MENU

2024-4月拍攝，避免未來菜單內容or售價更動(僅供參考)請以您消費當日現場菜單為準!

消費方式:

自助式點餐:需自己走到櫃台點餐+結帳

可帶寵物入店用餐

附插座

餐具自取~ 有提供免費檸檬水

之前在網路看到網友內用日式刨冰美美打卡相片

心想~堂妹是抹茶控! 放假若來桃園找小紫玩!我要請妹妹來吃她最愛的抹茶冰

宇治金時刨冰 附~手捏白玉 $150元

抹茶冰上方有淋自煮紅豆+煉乳

妹妹吃了最愛的抹茶冰品~開心笑到合不攏嘴! 抹茶+紅豆+手捏白玉(湯圓) 完美組合!

賣相100分~姊請客有面子

菓匠日式刨冰系列 裡頭好像都有藏內餡？

妹妹挖第一口冰超驚艷!

除了外層有煉乳紅豆外，內部還包夾好多紅豆餡

我們堂姐妹倆(一位)超愛抹茶甜品(一位)超懼抹茶食物。

小紫就是那個超怕吃抹茶甜品者

妹妹直誇菓匠日式刨冰(抹茶醬)很香很濃郁搭配糰子與甜而不膩煉乳紅豆很好吃

菓匠經典傳統刨冰 $130元

我是芋頭控! 看到MENU內這款冰品有加芋頭泥! 二話不說(連想都沒想的)直接點這款冰品解饞

日式刨冰 其實份量不多(小小一碟) 製作成立體形狀

(賣相)真的挺好看的

對喜歡(相機先食 )打卡饕客而言~很吸睛

點餐時小紫有+20元 單點(加料)軟花生

菓匠的軟花生(一點兒也...不軟)

口感略帶硬( 沒有入口綿密)軟綿花生感!

不曉得現在店家烹煮時(花生軟度)是否有改善？我會加點其實就是看到MENU寫『軟』字才點的(吃的時候~小失望 )

硬硬的花生(講真話) 我們都不愛!

這碗冰 芋頭泥是淋在冰品(最上層）芋泥份量沒有很多

甜甜煉乳mix芋泥再搭店家自炒糖~很香很好吃

自炒糖漿(幫這經典冰品加了不少分數)

這糖漿味~比吃傳統剉冰店那種黑糖水來的香濃! 有一種類似『焦糖』的香氣

內餡包夾『芋圓、紅豆與綠豆』

內用有開電風扇 需盡快享用冰品! 否則日式刨冰很快就會融化喔！

避免大家罵小紫『照』騙

刨冰碟子大小~我有用手掌當比例尺拍照給大家參考

冬天有賣冰品也有賣熱甜品與熱甜湯

某天天冷再訪~內用熱甜湯

網友都說: 菓匠的日式手工布丁 很好吃 附熱麥茶！ $60元/顆

布丁上層焦糖很誘人

和台式布丁相比~日式布丁口感偏紥實、蛋香濃郁

手熬焦糖~甜而不膩

將糖漿淋在布丁上方再吃~真的好吃喔！

隨餐附一杯熱麥茶

讓客人潤潤喉、緩解布丁甜甜焦糖味

(熱)紫米粥 $60元 也有賣(冷)紫米粥

點餐時闆娘有說: 紫米粥附奶球、椰漿(2擇1)

我選椰漿

這道甜品 非常適合不喜歡吃太甜(饕客)

熱紫米粥~出餐後不是燙嘴那種熱度(屬~溫)紫米粥口感

甜度非常低(淡淡甜味)紫米與紅豆熬煮到軟硬度嘟嘟好(帶勾勾澱粉濃稠度)吃完很有飽足感

先吃了幾口原味(紫米粥)

接著豪邁的將椰漿(全部)澆淋在甜粥上方

您可以攪拌後再吃!

或像小紫這樣(先不攪拌)直接挖一匙有椰漿的紫米粥嚐嚐

甜甜椰奶香mix紫米粥~比不淋醬單吃原味好吃!

您也可以淋完椰漿後直接將兩者mix攪拌後再吃

(總之)食用方式無絕對(依個人享食喜好吃)就對了

店狗超乖! 很討客人喜歡!

不怕生很親人且不會亂叫

每次來吃與客人互動一下下後就會自己乖乖地走到一旁坐著發呆放空

紅豆大湯圓 $60元

湯圓口味可自選(紅豆/芝麻或綜合)

一份有3顆包餡湯圓~我選綜合湯圓(讓店家隨機搭配)

這湯圓口感頗像桂冠甜湯圓味蕾

無論是芝麻餡or花生餡都是我的愛

紅豆(煮的很透很綿密)外觀粒粒分明~入口不會硬(鬆綿可口) 紅豆湯也是走(低糖)養生口感! 搭配甜甜爆漿湯圓，我超愛芝麻、花生餡+紅豆湯一起入口的堅果香

菓匠Ice store 店址位在(靠近大湳市場)大湳商圈最熱鬧美食、飲料、便當街(廣福路上)

隔壁是唐堂中醫診所，店門口可停機車

開車可停(八德國民運動中心)馬路斜對面『格上共享車-大湳停車場or國民運動中心停車場

(國民運動中心停車費較便宜)

走路步行3~4分鐘即可抵『菓匠』吃甜點與刨冰

日式刨冰 小巧可愛、畫面很美、絕對可滿足喜愛拍美照(打卡族)吃拍

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