高雄鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒專門】獨創口味！阿嬤的酸菜魚鍋燒＋東北酸菜白肉鍋燒「2024高雄鍋燒麵大賞最佳賣相獎」充滿創意湯頭酸辣香│海洋店│夢時代│鳳山美食
高雄鍋燒意麵，老潮派鑄鐵鍋燒，充滿了創意湯頭.
提供數十種鍋燒湯頭，搭配各種麵條，選擇超豐富.
而且鍋燒都有擺盤很有巧思，鑄鐵鍋燒非常有亮點.
時尚摩登的用餐空間，非常適合聚餐或是家人用餐.
還有花飾妝點及個人用餐區，盡情享受放鬆氛圍.
2024高雄鍋燒麵大賞最佳賣相獎「老潮派鑄鐵鍋燒專門」獨創口味！阿嬤的酸菜魚鍋燒＋東北酸菜白肉鍋燒.充滿創意湯頭酸辣香
內容目錄
老潮派鑄鐵鍋燒│餐廳外觀
老潮派鑄鐵鍋燒在高雄擁有多間分店.
這次來到高雄海洋店，近夢時代哦！
附近也算好停車，外觀走工業風設計.
橘黑撞色大招牌非常搶眼，很難錯過.
最近公車站是許厝(凱旋路口).
公車路線可抵凱旋捷運站、凱旋瑞田輕軌站.
搭乘公車過來也很便利！
老潮派鑄鐵鍋燒│室內環境
延續整體風格設計工業時尚風格.
亮橘色系為基底，搭配浪漫吊燈.
營造出摩登現代的設計格調～
吃個鍋燒意麵也可以這樣優雅氣氛.
不論是一人用餐或是朋友聚餐、家人吃飯.
都有適合座位可以選擇.
老潮派鑄鐵鍋燒│菜單品項
提供數十種鍋燒湯頭可以選擇，也有白飯及各式麵食.
搭配起來的餐點真的太狂！
還能按造自己食量升級加價食材，吃起來更豐盛.
另有單點炸物點心、飲料可供選擇.
阿嬤的酸菜魚鍋燒（意麵）
上桌時使用木盤，側邊還有老潮派英文字樣.
鍋燒擺盤像是一朵花，好多海鮮蔬菜擺好滿.
裡面有酸菜魚一大塊.
還有蛤蠣、鮮蝦、蔬菜、蟹肉條、雞蛋、青蔥等配料.
底層則是意麵，滿滿配料都把意麵給蓋住！
蛤蠣飽滿肥嫩好多汁.
酸菜魚肉好鮮嫩，配上湯頭微辣香.
炸成一朵花的是炸金針菇，尾端浸泡湯中軟滑帶辣，外酥香！
酸菜魚湯頭比較重口味，微辣酸香很清爽開胃！
多喝幾口尾韻還有著甘甜韻香，有著海鮮鮮甜.
整顆雞蛋讓鍋燒配料更是升級！
吃鍋燒就是要配意麵，意麵Ｑ軟有口感.
吸收酸辣湯頭的濃郁滋味，每一口都好有味道.
酸菜白肉鍋（意麵）
平常聚餐愛點的酸菜白肉鍋，居然變成鍋燒湯底！
一樣有著美美擺盤非常創意又吸睛.
上桌後都是先拍一波～吃個鍋燒也很有儀式感！
配料也給量多樣，蛤蠣、蟹肉條、鮮蝦、青蔥、雞蛋、丸子、豬肉片.
鋪上豐盛多樣化的配料都還沒看到意麵.
光是配料就覺得過癮！
豬肉片好大一塊，鮮嫩乾甜，沒有豬腥味.
配上酸菜鍋的酸香提味，讓豬肉變得更好吃.
酸菜湯頭酸香夠味，真的忍不住一直往嘴裡送.
味道不像酸菜魚鍋走重口味路線.
反而爽口清甜帶有蔥香.
這碗湯頭也很適合夏日，暢爽開胃！
意麵煮得不爛保有口感，帶有湯頭酸味，超級涮嘴.
潮派布丁
餐後來顆潮派布丁也太幸福.
上面插上老潮派小卡，湯匙是熊熊造型.
整盤甜點裝飾也很用心.
焦糖風味苦甜很順口.
布丁體紮實中帶綿密細緻.
可以另外單點飲品.
義式冰奶茶
使用前記得攪拌，清甜茶香，溫厚奶味.
喝起來沁涼爽口.
鍋煮奶茶
奶茶香氣厚韻潤口，不會過甜，加上冰塊超清涼.
每次吃到老潮派新鍋燒口味，給人無限驚喜感.
都會讓人味蕾有新記憶，充滿獨特創意又好吃.
酸菜魚湯頭濃郁鮮香，大塊魚肉好細嫩又香脆.
空間舒適又有明亮採光，吃甜點和飲料好放鬆.
【老潮派鑄鐵鍋燒專門（海洋店）】
時間：11：00～15：00│17：00～21：00
公休：無
電話：（07）765-5228
粉絲團：老潮派-鑄鐵鍋燒專門-海洋店
地址：高雄市鳳山區海洋二路116號
（２５ＦＥＢ２４│純屬美食分享文│用餐價格及人潮以現場為主）
＜老潮派鑄鐵鍋燒－其他分店＞
《覺民店》高雄市三民區覺民路 213 號
《軍校店》高雄市左營區軍校路 622
《惠心店》高雄市楠梓區惠心街 172 號
《文龍東店》高雄市鳳山區文龍東路 392 號
《大社店》高雄市大社區中山路 485 號
《裕誠店》鼓山區裕誠路 1584 號
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